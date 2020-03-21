İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

ADANA'da polis, vatandaşları, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'koronavirüs testi uygulayacağız' diyerek dolandırıcılık ve hırsızlık yapan kişilere karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşlara broşür dağıtarak, "Kendilerini sağlık görevlisi tanıtıp, vatandaşlara korona testi yapıyoruz diyerek dolandıran kişilere inanmayın. Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para almaz. Bu dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bu kişiler aynı zamanda girdikleri evlerden hırsızlık yapıyorlar" uyarısında bulundu.

Vatandaşların teşekkür ettiği polislerin, broşür dağıtımı sırasında maske ve eldiven taktıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Maske takan polis ekiplerinin ellerinde broşürlerle görüntüsü

Apartmana girmeleri

Bir ev sahibine broşür verip bilgilendirme yapılması

Ev sahibi kadının konuşması

Apartmanın posta kutularına broşür bırakılması

Esnafa broşür verip bilgilendirme yapılması

Sokaktaki mahalle sakinine broşür verip bilgilendirme yapılması

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA

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Tarihi eseri sosyal medyadan satmaya çalışırken yakalandı

ERZİNCAN'da kaçak kazı yaparak bulduğu lahit mezarı sosyal medyadan satmaya çalışan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde C.U. isimli şahsın izinsiz kazı yaparak bulduğu, Bizans Dönemi'ne ait lahit mezarını sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığını tespit etti. Şahsın evinde yapılan aramada lahit mezar bahçede toprağa gömülü halde bulunurken şüphelisi C.U. yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen lahit mezar ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Lahit mezardan görüntü

Haber-Kamera: ERZİNCAN,

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Göçmen pelikanlar Erdemli sahilinde mola verdi

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen göç yolundaki pelikanlar, Mersin'in Erdemli sahilinde mola verdi.

Yüzlerce pelikan, güneyden göç ederek Türkiye'ye gelen kuşların rotası üzerinde bulunan Mersin'in Erdemli salihine indi. Göçmen kuşlar, baharın gelmesiyle uzun süren göçün ardından denizde mola verdi. Toplu halde zaman zaman kıyıya da yaklaşan yüzlerce pelikan, renkli görüntüler oluşturdu. Göç yolundaki pelikanların bir bölümü Türkiye'de yazı geçirmeyi tercih ederken, bazıları da Avrupa'ya yöneliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pelikanların denizde genel ve yakın görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Lise öğrencileri 1 haftada 150 ton dezenfektan üretti

KAYSERİ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya bölümü öğrencileri, kentte dezenfektan ihtiyacını karşılamak için son 1 haftada 150 ton üretim yaptı.

Kocasinan'da bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, 2017 yılından bu yana, kentteki kamu kurumları için dezenfektan üretiyor. Okuldaki atölyede üretim yapan öğrenciler, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ardından dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretimi artırdı. 2 okul idarecisi, 4 öğretmen ve 20 kimya bölümü öğrencisi, son bir haftada 150 ton dezenfektan üretti. Dezenfektan ürünleri, Kayseri'deki kamu kurumlarının yanında Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Niğde gibi illere de gönderiliyor.

'AŞIRI TALEP VAR'

Okulun Kimya Bölümü Alan Şefi Mehmet Özbay, okulda yerli ve milli üretim politikası izlediklerini söyleyerek, "Dezenfektan malzemesi üretiminde 20 öğrencimiz çalışıyor. Bunların hepsi de gönüllü olarak çalışıyor. Milli Eğitim başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan siparişler alıyoruz. Dışarıya satışımız da var. Sabah 09.30 gibi çalışmaya başlıyoruz, gece saat 22.00'ye kadar üretim devam ediyor" dedi.

'540 TON SİPARİŞ ALDIK'

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Gökhan Kolukısa ise, okullarının dezenfektan üretiminde yoğun bir mesai harcadığını kaydederek, "Hem ortam dezenfektanı hem de el dezenfektanı üretiliyor. Bugüne kadar toplam 540 ton sipariş aldık. Bunun 150 tonunu teslim ettik. Çocuklarımız hem yaparak öğreniyor hem de ürettiklerini ülkeye katkı olarak sunuyorlar. Bu bizim için çok değerli. Şehir dışından ürünler talep edildiğinde ise siparişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada tamamen yerli ve milli bir üretim ile bir milli sermaye gerçekleşiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrencilerin dezenfektan yapımı

-Alan şefi Mehmet Özbay ile röportaj

-İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Gökhan Kolukısa ile röportaj

-Ürünlerin paketlenmesi

-Ürünlerin kamyona yüklenmesi

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Muhammed KISIR/ KAYSERİ,

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Rizeli genç, koronavirüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, Tahsin Öztürk (23) koronavirüsten korunmak için 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine yaptığı 8 metrekarelik evde yaşamaya başladı.

Tahsin Öztürk, Merkez mahallesindeki evinin yanında bulunan 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine, 8 metrekarelik ağaç ev yaptı. Koronavirüse karşı yaptığı tek odalı evde yaşamaya başlayan Öztürk, sokağa da çıkmıyor. Misafirlerini ise kolonya ile karşılıyor.

Koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar ağaç evde kalacağını söyleyen Öztürk, "Koronavirüse karşı kendime güvenli bir yer oluşturdum. Burada kalıyorum. Tek başıma insanlardan uzak kafamı da dinliyorum. Bol bol çay içip, manzaranın tadını çıkıyorum. Bu virüsü insan taşıyor. Önlem almamız lazım. Çok ziyaretçi almıyorum gelen olursa ilk işim kolonya tutmak oluyor" dedi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR'

Arkadaşını ziyarete gelen Ethem Günay de, "Koronavirüsten sonra burada kalmaya başladı. Müzik dinliyor. Sosyal medya ile vakit geçiyor. Sosyal ortamlarda durmuyor, kendince tedbir almış. Herkesi içeri almıyor. Gelenlerinde bir saat kalmasına izin veriyor. Tedbiri elden bırakmıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ahşap evin detayları

-Ahşap evin içinden detay

-Rizeli gencin ahşap evde kalması

-Muhabir anonsu (Mehmet Can PEÇE)

-Tahsin Öztürk ile röp.

-Ziyaretçi röp

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE GÜNEYSU/RİZE DHA

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Gümüşhane'de özel ekipler, yurt dışından dönenleri takibe aldı (TEKRAR)

GÜMÜŞHANE'de koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan özel ekipler, umre ve yurt dışından döndükten sonra, 14 gün kuralına göre izole edilen vatandaşları, evlerinde kontrol ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gümüşhane'de özel ekip oluşturuldu. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in talimatıyla her ilçede oluşturulan ekipler, umre ve yurt dışından döndükten sonra 14 gün kuralına göre izole edilen vatandaşları, evlerinde kontrol ediyor. Kent merkezinde polis, köylerde ise jandarmadan oluşan ekipler, sağlık çalışanlarıyla birlikte çat kapı evlerde kontrollerde bulunuyor.

Maske ve eldiven takarak önlem alan ekipler, gittikleri evlerde güvenli mesafede durarak bilgilendirme yapıyor. Ekipler, evlerinde izole olan vatandaşları dışarı çıkmamaları, çıkmaları halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince haklarında yasal işlem yapılacağı, evlerinde alması gereken tedbirler, misafir kabul etmemeleri yönünde bilgilendiriyor. Özel ekipler, yurt dışından geldiği tespit edilen vatandaşları da evlerinde denetliyor.

Görüntü Dökümü

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-Özel ekipten detaylar

-Vatandaşlara uyarı yapan ekiplerden detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,

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Virüslere karşı çamaşır suyu ve sirke önerisi

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, koronavirüse karşı temizlik ve dezenfeksiyonun çok önemli olduğunu ifade etti. Virüslere karşı çevre ve kıyafet temizliği için çamaşır suyunu öneren Prof. Dr. Öztürk, sirkenin de gargara yoluyla ağızdan aşağı inmemiş mikropların temizlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Virüse yönelik en büyük tedbirin kişisel temizlik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztürk, vücut temizliğinin yanında el ve yüz temizliğinin önemli olduğunu, çevre temizliği için ise çamaşır suyunun çok etkili bir yol olduğunu söyledi.

Korona virüsünün yayılmaması için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadan evlerde vakit geçirilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Öztürk, "El ve vücut temizliği için temizlik ve dezenfeksiyonun öncelikle ayırt edilmesi gerekir. Temizlik, dezenfeksiyonun ilk şartı olarak düşünülmeli. Dezenfeksiyondan önce temizlik amacıyla sabun ve sabunlu su kullanılması çok önemlidir. Vücut temizliğinin yanında el, yüz temizliği önemli bir şarttır. Bunun için ellerin, sabunlu su ile en az 30 saniye güzelce ovuşturularak, mümkünse tırnak araları fırçalanarak, özellikle uzun tırnaklı kişilerin tırnak aralarına girecek kirlerin mikroplar açısından bir yuva oluşturabileceği için oraların fırçalanmasında büyük fayda var. Eller ve yüz temizlendikten sonra dezenfeksiyon amacıyla yüzde 70'lik alkol veya oksijenli su ya da bunların karışımını içeren fomülasyonlar kullanılabilir. Bunlar temizlik için değil, dezenfeksiyon sağlamak için. Temizlik sağlanmadan bunların kullanılması sakıncalı bile olabilirö dedi.

'ÇAMAŞIR SUYU UCUZ ANCAK ETKİLİ BİR YOL'

Çevre ve kıyafet temizliği için çamaşır suyu kullanılmasını öneren Prof. Dr. Öztürk, çamaşır suyunun ucuz ve etkinliği kanıtlanmış doğru bir seçim olduğunu ifade etti. Ev ve iş yeri gibi çevre temizliğinde çamaşır suyuna mutlaka su eklenerek kullanılması gerektiğini belirten Öztürk, "Çamaşır suyunu 1'e 10 oranında suya karıştırmak çok önemli. Daha fazlası akciğerlere ve diğer hassas mukozalara, göz gibi zarar verebilir. Daha azı ise antiseptik özellik taşımayacaktır. Yerlerin temizliği, kapı tokmakları gibi temas edilen yerler çamaşır suyu içeren sularla silinebilir. Buralarda dezenfeksiyonda sağlanmış olacaktır. Ayrıca kimyasal olarak ağız içi ve boğaz temizliği önemli olabilir. Dişlerin düzenli fırçalanması bir koruyucu tedbir olabilir. Buna ilaveten ağzın, birebir oranında seyreltilmiş oksijenli su ile veya sirkeyle gargara yapılması en azından ağız çevresinde kalıp, daha aşağılara inmemiş olan mikropları temizlemek adına yardımcı çözüm olabilir. Bunun yüzde yüz hastalığı önleyeceğini söylemiyorum. Bu sadece yardımcı bir tedbir olarak düşünülebilirö diye konuştu.

Dirençli bir vücuda sahip olmanın önemine işaret eden Prof. Dr. Öztürk, vücudun savunma sistemini güçlendiren kefir, yoğurt ve buna benzer gıdaların kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Prof. Dr. Öztürk'ün açıklaması

-Öztürk detayları

-Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Kekova'yı kontrollü dalışa açacak yönetmelik çıktı

DOĞA ve tarihin bütünleştiği bir dünya cenneti olan Kekova olağanüstü güzellikleri bünyesinde barındıran Kekova'nın dalış turizmine açılmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Vali Münir Karaloğlu, Kekova'nın kontrollü olarak dalış turizmine açılacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 20 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' çıktı. Yönetmelik kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesindeki batık antik kentin de olduğu Kekova'nın dalış turizmine kontrollü olarak açılması bekleniyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle dalış turizmine kapalı olan Kekova gibi alanların kontrollü olarak dalış turizmine açılacağını belirterek, emeği geçenleri kutladı.

11 maddeden oluşan yönetmelikle, su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlendi. Yönetmelik kapsamında, su altı koruma bölgeleri içerisinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi yönündeki talepleri değerlendirmek üzere Su Altı Koruma Komisyonu kurulacak. Komisyon, su altı koruma bölgelerinde, turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi kararını verecek.

Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi ile ilgili olarak sunulan öneriler hakkında Su Altı Koruma Komisyonunca, bu bölgelerde yapılacak incelemeler ve hazırlanacak raporlar doğrultusunda karar verilecek. Dalışa izin verilen alanlarda, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimi talepleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilecek.

DOĞAL GÜZELLİK KEKOVA

Mavi yolculuk yapanların kolayca ulaşıp gezebildiği ve yatlarını emin bir şekilde demirleyebildiği bir yer olan Kekova tarihle iç içe inanılmaz güzellikler sergiliyor. Kekova'ya denizden ulaşım Kale Çayağzı'ndan kiralanan kayıklarla yapılabilir. Sıcak İskelesi'nde Aperlai antik kenti, yarımadanın ucunda Toprakada ve Karaada yer alır. Bundan sonra Kekova Adası uzanmaktadır. Bu adadan dolayı tüm bölge Kekova adıyla anılmaktadır. Kekova Adası depremlerle biraz suya batmış bu nedenle buraya batık şehir denilmiştir. Sıcak İskelesi'ndeki Aperlai, Batık Kent, Kaleköy'deki Simena, Üçağız'da bulunan Theimussa, Gökkaya koyu üzerindeki Istlada birbirine çok yakın antik kentlerdir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vali Karaloğlu'nun dalgıç kıyafetinde, denizde fotoğrafından görüntü

Sualtından ve antik kentten görüntü

HABER -KAMERA: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

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Sebze ve meyveleri streç filme sararak müşterilerine sundu

VAN'ın Erciş ilçesinde İzzet Albayrak (52), işlettiği markette, reyonlarda bulunan sebze ve meyveleri streç filme sararak koronavirüs salgınına karşı önlem aldı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde de tedbirler alınmaya devam ediliyor. Erciş ilçesinde bir market, hijyen koşullarda müşterilerine hizmet vermek için reyonlarında bulunan meyve ve sebzeleri sterç film ile sararak müşterilerine sunmaya başladı. Hem tozdan hem de gelen müşterilerin eliyle ürünü kontrol etmesini önlemek için ürünleri streçlediklerini anlatan market sahibi İzzet Albayrak (52), böylelikle müşterilerin daha sağlıklı alışveriş yapmalarını sağladıklarını söyledi.

Koronavirüsün tüm dünya ülkelerini tehdit ettiğini belirten Albayrak, "Biz de market sahibi olarak açıkta bulunan sebze ve meyvelerimizi paketler halinde streçleyerek müşterilerimizin ellerinin değmesini önledik. Bu uygulamayla daha sağlıklı ortamda müşterilerimiz gelip paketler halindeki sebze ve meyvelerini alabilecekler. Ayrıca hiç kimse panik yapmasın, stoklarımızda her türlü mamullerimiz bulunmaktadır" dedi.

Markete gelen müşteriler ise uygulamanın güzel ve yerinde olduğunu, el değmeyen ve paketlenen sebze, meyveleri daha güvenle aldıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Markette paketleme görüntüleri

-Müşteri alış veriş görüntüleri

-Müşteriler ile röportaj

-Market sahibi İzzet Albayrak ile röportaj

-Marketten detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Koronavirüs nedeniyle şehre inmiyorlar

SAMSUN'un kırsal bölgelerinde yaşayanlar, koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça il ve ilçe merkezlerine gitmiyor. Vatandaşlar, günlerini köy evlerinde geçiriyor.

Karadeniz'de bu yıl erken başlayan yayla ve köylere göç ile vatandaşlar, şehirlerdeki kalabalık ortamlardan uzaklaşarak sakin yerleşim yerlerine doğru çıkıyor. Köy ve yaylalara çıkanlar ile burada yaşayanlar, koronavirüs nedeniyle kent merkezi ile ilçelere inmiyor. Samsun'un kırsal alanlarındaki mahallelerinde yaşayanlar da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

'KÖYLER DAHA KIYMETLİ OLDU'

Gürgenyatak Mahallesi'nde yaşayan Musa Uzun, koronavirüs nedeniyle şehir merkezine gitmediğini belirterek, "Yaşadığımız yer kırsal bir bölge. Şehir merkezi çok kalabalık ama bizim buralar daha seyrek olduğu için korunaklı geliyor. Mecbur kaldıkça şehir merkezine gidiyoruz. Solumadan, hapşırıkla virüs geçiyor diyorlar, biz de elimizden geldiğince dışarı çıkmıyoruz. Koronavirüs nedeniyle şehirler yerine kırsal bölgeler, köyler kıymetli artık. Bu sıra köylere gelmek isteyen de çok oluyorö dedi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA GİTMİYORUZ'

Lise öğrencisi Hasan Yavuz da okulların tatil edilmesinden sonra köydeki evine geldiğini anlatarak, "Ben ilçeye yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bir köyde yaşıyorum. Okulum nedeniyle Samsun kent merkezinde ağabeyim ve ablamla kalıyordum. Okullar tatil olunca evime geldim. Elimizden geldiğince evden dışarı bile çıkmıyoruz. Zorunlu olmadıkça hiçbir yere gitmiyoruz. Koronavirüs çok hızlı ilerliyor ve bulaşıyor. Ne kadar kalabalıktan uzak olabilirsek o kadar iyi diye düşünüyoruzö diye konuştu.

"TEMİZLİK YAPIYORUZ"

Çiftlik Mahallesi2nde yaşayan Mustafa Yolcu ise "Şehir merkezi daha kalabalık olduğu için insanlar köylere geliyor, biz de şehir merkezine inmiyoruz. Koronavirüs kalabalıkta bulaştığı için ilçe merkezine bile gitmemeye çalışıyoruz. Hatta merkezdekiler bile köye geliyorlar. Buralarda evler çok yan yana değil nüfus da az olduğu için korunaklı oluyor. Koronavirüs nedeniyle herkes biraz tedirgin ama kolonya ve çamaşır suyu ile evde temizlik yapıyoruz. Kendimizce korunmaya çalışıyoruzö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahalleden detaylar

-Evde vatandaşların soba yakması

-Odun getirmesi

-Çay demlemeleri

-Ders çalışan öğrenciden detay

-Röportajlar

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

Haber Kodu : 200321026

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Eskişehir 112 çalışanlarından klipli 'evinizde kalın' çağrısı

ESKİŞEHİR'de 112 çalışanları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında video klip hazırlayıp vatandaşlara 'biz sizin için çalışıyoruz, siz evinizde kalın' çağrısında bulundu. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Dünyayı etkisine alan korona virüsüne karşı, uzmanlar halka evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Risk altındaki sağlık çalışanları virüsün yayılmaması için çalışmalarını sürdürürken, Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları da vatandaşları uyarmak için video klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda 112 acil servis çalışanları 'biz sizin için çalışıyoruz, sizde bizim için evinizde kalın' mesajı verdi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video büyük beğeni toplarken, kullanıcılarda sağlık çalışanlarının mesajlarına destek vererek zorunlu olmadıkça kimsenin evinden çıkmaması gerektiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği

-112 acil servis çalışanları

-Video klibin çekilmesi

-Ambulans ve çağrı merkezi detayları

-Hazırlanan video

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

Haber Kodu : 200321022

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Kuyumcudan koronavirüse karşı şeffaf naylonlu önlem

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında koronavirüse karşı önlem olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan şeffaf naylonla ayrıldı. Alışveriş için gelen müşteriler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Keşan'ın Büyük Cami Mahallesi Kunduracılar Caddesi'ndeki bur kuyumcu dükkanında çalışanlar, koronavirüse karşı hem kendilerini, hem de müşterileri korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla yapılan paravanla ayırdı. Çalışanlar, altın ve para alışverişini de naylonda açtıkları pencereden yaptı. İş yerine gelenlerin birçoğu da bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Çalışanlar ayrıca müşterilere işlerinin bitmesinin ardından kolonya ya da el dezenfektanı da tutuyor.

'HEM BİZİM HEM DE MÜŞTERİLERİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN'

Kuyumcuda çalışan Özgür Taşkıran, müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı ayıran tezgah üzerine naylon paravanla koronavirüs salgınına karşı tedbir aldıklarını belirterek, "Koronavirüs salgınının yayılmaya başlamasının ardından bu önlemi aldık. Hem bizim hem de müşterilerin sağlığı için güvenli mesafe oluşturmak istedik. Biz de böyle bir önlem aldık. Müşterilerimiz de gayet iyi karşılıyor. Kendileri de memnun oldu. Para veya altın alışverişi bittikten sonra müşterilerimize kolonya ya da el dezenfektanı da tutuyoruz" dedi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Kuyumcuda alışveriş yapan Nurettin Arslan, "Çok güzel bir önlem. Gerekliydi. Ben pazarcıyım. Pazarda bizde eldivenlerimizi takıyoruz" dedi.

Lütfü Balaban da hem çalışan, hem de müşteri sağlığı açısından iyi bir önlem alındığını ifade ederek, "Başarılı bir düşünce olmuş. Takdir ediyoruz. Dünya genelinde virüs bir sorun olduğu için böyle önlemler alınıyor. Bu önlem de yerinde olmuş" dedi.

Öte yandan şehirdeki kuyumcuların 23 Mart Pazartesi gününden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında 11.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecekleri bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Naylonla kaplanan tezgah

-Çalışanların tezgah arkasında çalışması

-Kuyumcu genel gör.

-Altınlar

-Para ve altın alışverişi yapan müşteriler

-Müşterilere kolonya ve dezenfektan ikramı

-Kuyumcuda çalışan Özgür Taşkıran röp.

-Müşterilerle röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

Haber Kodu : 200321021

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Prof. Dr. Aslan: Bizim bölgemizde de tahribata yol açan çekirge türleri var

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Afrika'da ortaya çıkan Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar yayılan çekirgelerin Türkiye'ye girmeleri için uygun ortam olmadığını belirtti. Prof. Dr. Aslan, "Bizim bölgemizde de tahribata yol açan çekirge türleri var. Yaklaşık 2- 3 yılda bir çekirge istilası oluyor" dedi.

Afrika'dan başlayıp, Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çöl çekirgeleriyle ilgili YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan açıklama yaptı. Prof. Dr. Aslan, çöl çekirgelerinin Türkiye'de bir tehlike oluşturup oluşturmadığı ile ilgili sorularla karşı karşıya olduklarını söyledi. Bu konuda araştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Aslan, "Genellikle bu çekirgelerin geçiş yollarını, yol güzergahlarını takip ettik. Bu çekirgelerin geçtiği bölgelerde çok ciddi sorunlar meydana getirdiklerini hem geçmiş tarihte hem de günümüzde görüyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZE GELMESİ ZOR'

Bu çekirgelerin ülkemize gelmesinin zor olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, "Çünkü ürümesi için belli şartların oluşması gerekiyor. Bir canlının toplumda yaşamını devam ettirebilmesi ve üremesi için optimum şartların oluşması gerekiyor. Bunlar sıcaklık, yiyecek üretimi ortamının hazırlanması, güvenlik ve yaşamını devam ettirebileceği ortam. Bu ortamlardan en önemlisi de çekirgeler için ısı. Bunlar soğukkanlı hayvanlar, soğuk olduğu zaman da yaşayamazlar. Sıcakta yaşamaları gerekir. Ülkemizde de bu çekirgelerin gelebileceği bir ortam henüz yok" diye konuştu.

BİZİM BÖLGEMİZDE DE TAHRİBAT VEREN ÇEKİRGELER VAR

Prof. Dr. Aslan, bu bölgede de tahribata yol açan çekirge türünün olduğunu ve birkaç yılda bir bölgede yaşayanların bu çekirge istilası ile mücadele verdiğini söyledi. Özellikle bu çekirge türlerinin başta Bahçesaray olmak üzere Çatak ve Gürpınar ilçelerinde ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Aslan, "Tarım il Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımız da bu çekirgelerin nerede ürediklerini ve ne zaman çıkacakları bilgisine de sahiptirler. Bizlerde bilgilendirme yapıyoruz. Bizim bu bölgemizde havalar ısınmadan, yani mayıs- haziran ayına kadar herhangi bir çekirge problemi olmaz. Çekirge problemi olabilmesi için havaların ısınması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan'ın çekirgelire ekrandan göstermesinden detaylar

-YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ile röportaj

-Detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, -

Haber Kodu : 200321023

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Korona yasağı, İranlı çift ile çocuklarını ayırdı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, kan hastalığı olan 8 yaşındaki kızları Soruşa'yı Alanya'daki piyano hocasına bırakıp, gayrimenkullerini satmak için ülkelerine gitti. Ancak İran'da tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınan çift, Türkiye, 2 ülke arasındaki sınır kapılarını kapatınca, geri dönemedi. Çift, 1.5 aydır ayrı kaldıkları kızlarına kavuşmayı istiyor.

İnşaat malzemeleri üreticisi İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, 1,5 yıl önce Alanya'ya yerleşti. Yerleşik yabancılara verilen oturma izninde, İran vatandaşlarına mülk edinme zorunluluğu getirilince, çift, İran'daki mülklerini satıp, Alanya'dan ev almaya karar verdi. Karı-koca, İran'daki gayrimenkulerine alıcı çıkınca da 9 Şubat günü, kan hastalığı olan kızları Soruşa'yı, piyano hocası İranlı müzisyen Siyaveş Shahani ile eşi Esin İpekoğlu Shahani'ye emanet edip, 3 günlüğüne ülkelerine gitti.

TÜRKİYE'YE GİREMEDİLER

Ancak 12 Şubat günü geri dönmeyi planlayan çift, İran'da, 'yurt dışından geldikleri' gerekçesiyle 14 gün karantinaya alındı. Karanti sürelerinin dolmasının ardından da Türkiye, 2 ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı. Karı-kocanın Türkiye'ye girişlerine izin verilmedi.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Soruşa Koştinetikhoşa'nın aylık tedavisi ise anne-babanın izin belgesi olmadığı için yapılamadı. Küçük kızın tedavisi için tüm kapıları çalan Shahani çifti, Soruşa'nın ya ailesinin yanına gönderilmesini ya da anne-babanın yurda alınması için yetkililerden yardım istedi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cep telefonu aracılığıyla kızıyla görüntülü konuşan Melihe Koştinetikhoşa, gözyaşlarını tutamazken, 1.5 aydır ailesinden ayrı olan Soruşa Koştinetikhoşa şunları söyledi:

"Annem Türkiye'ye gelmek ve beni yeniden görmek için çok telaşlanmış. Yapabileceği en iyi şeyleri yapmış ama gelememişler. Onlar karantinada olmayı kabul ediyor. İran onları kabul etmiş, sınırdan geçebilirler demiş ama Türkiye onların gelmesine izin vermemiş. Önceden benim ağabeyim vardı, ağabeyim öldüğü için benim de ölmemden korkuyor. Sadece onlar buraya geri dönmek istiyor. Hiç kimseye kötülük etmek istemiyorlar."

'TAYYİP AMCA, MEVLÜT AMCA LÜTFEN BENİ AİLEME KAVUŞTURUN'

Küçük Soruşa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenerek, "Tayyip Amca, Mevlüt Amca, lütfen beni aileme kavuşturun. Ailemi çok özledim. Akşamları onlar için ağlıyorum. Ailem çok üzgün. Benim daha önce ağabeyim öldü, benim de rahatsızlığım var. Lütfen ailemi bana getirin ya da beni oraya gönderin" dedi.

'KAN HASTALIĞI VAR'

Kendisinin de bir anne olduğunu belirten Esin İpekoğlu Shahani ise şöyle dedi:

"Bizim yanımızda 8 yaşında bir kız çocuğu var. Sadece 2-3 gün için emaneten gönüllendik bakmaya. Annesi-babası Türkiye'de kalabilmek adına İran'daki evlerini satmak için 3 günlüğüne yola çıktı. Fakat virüs kaynaklı sınırların kapatılmasıyla maalesef dönüş yapamadılar. Bu kızımız pırlanta gibi, gözümüzün nuru gibi bakıyoruz ama 8 yaşında bir kız çocuğu, anne-baba istiyor. Karantina süreçlerini de tamamladılar, sonuçları da negatif çıktı ama onları bırakmadılar. Çünkü Türkiye'den karayolları ve uçuşlar yasaklandığı için buraya bir türlü gelemiyorlar. Dolayısıyla anne baba orada, çocuk burada perişan oluyor. Devlet büyüklerinden isteğimiz, bu kızın ailesine kavuşması. Soruşa'nın genetik olarak bir rahatsızlığı var. Daha önce aile olarak çok kötü badireler atlatmışlar, vefatlar gerçekleşmiş. Kızın kan hastalığı var. Biz bu şartlarda onu hastaneye götüremiyoruz, her ay kan alması, bazı ilaçları alması gerekiyor ancak biz bunları yapamıyoruz."

'ÇOCUĞUN VARLIĞINI İSPAT EDEMİYORUZ'

Müzisyen Siyaveş Shahani de "Biz Alanya Kaymakamlığı'na ve Göç İdaresi'ne başvurduk. Onlar yardım etmek istiyor ama bürokraside tıkandık. Çocuğun buradaki varlığını ispat edemiyoruz. Alanya'da yaşadığını, burada olduğunu ispat edemiyoruz. Göç İdaresi ve kaymakamlıktan yazı istedik ama çocuğun resmi olarak vasisi değiliz. Avukat tutmaya çalıştık ama 8 yaşında bir çocuk noterden avukata yetki veremiyor. İran'ın bürokrasisi tam durduğu için yollar kapandı. Sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'mızdan bu çocuğun anne-babasına kavuşturulmasını istiyorum. Çocuğu Hakkari sınırına götürmeyi bile göze aldım, anne babası orada sınırda, orada teslim etmeyi göze aldım. Ama yolda bir çevirme olsa, jandarma durdursa 'Bu çocukla ne alakan var' diye sorsa benim hiçbir yetkim yok. Sadece üç gün emanet kalacaktı ama 1,5 aydır burada. Lütfen bunu çocuğumuz için bir an evvel çözün" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Siyaveş Shahani ile Soruşa'nın piyano çalışmasından görüntü

Shahani ailesiyle Soruşa'nın görüntüsü

Soruşa ile annenin görüntü konuşmasından görüntüler

Annenin konuşması ve Soruşa'nın çevirisi

Soruşa Koştinetikhoşa RÖP.

Esin İpekoğlu Shahani RÖP.

Siyaveş Shahani RÖP.

HABER: Burcu MUTLU- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Haber Kodu : 200321072

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Van'daki İran Çarşısı, koronavirüs nedeniyle boş kaldı

Van'daki İran Çarşısı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle sessizliğe büründü. İran'dan gelen turistler başta olmak üzere yüzlerce kişinin alışveriş için geldiği pasaj boş kalırken, zor günler geçiren esnaf da iş yerlerini dezenfekte edip, gelen müşterilerine kolonya vererek, önlem alıyor.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, uzmanların da önerisiyle halk, kalabalık ortamlardan uzak durmak için sokağa çıkmamaya başladı. Vatandaşların evlerinde kalmasıyla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Van'da da birçok yer sessizliğe büründü. Özellikle daha önce İranlı turistler başta olmak üzere, yüzlerce kişinin alışveriş yapmak için geldiği, İpekyolu ilçesindeki İran Çarşısı'nda ziyaretçi sayısında oldukça azalma olduğu görüldü. Sıkıntılı günler yaşayan esnaf da alışveriş için iş yerlerine gelen müşterilerine kolonya vererek ve dükkanlarını sürekli temizleyerek önlem alıyor.

VATANDAŞLARA, 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Van'da 20 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Mesut Borak, koronavirüsten dolayı herkesin büyük mağduriyet yaşadığına dikkat çekerek, "Rabbim herkese yardımcı olsun. Van halkından tek isteğimiz, esnafa karşı duyarlı olsunlar. Biz her türlü tedbirimizi alıyoruz. İpekyolu Belediyesi ekipleri, İran Çarşısı'nı dezenfekte ilacı ile ilaçladılar. İş yerlerimizi de ilaçlıyoruz. Gelen müşterilerimize kolonya ikramında bulunuyoruz. Bütün işlerimizi eldiven takarak yapıyoruz. Gelen müşterilerimize 1 metre arayla sohbet ve muhabbetimizi ediyoruz. Halkımızın evden çıkmaması konusunda hak veriyoruz, haklılar. Evden çıkmamalarını da tavsiye ediyoruz. İnşallah bu virüs kısa zamanda dünyayı terk eder. Her şey eskisi gibi olur" dedi.

ESNAFIN GERİYE DÖNÜK BORÇLARI ERTELENSİN

Esnafın geriye dönük olan borçlarının ertelenmesi için devlet yetkililerinden yardım bekleyen Borak, "Devlet büyüklerimizden ricamız, esnafın borçlarının dikkate alınması. İki gündür daha siftah yapamadık. Yanımda çalışan 3 kadın arkadaşı mecburen işten çıkardım" diye konuştu.

Esnaf Mesut Beyter ise koronavirüsten dolayı yanında çalışan 6 kişiden 5'inin işine son vermek zorunda kaldığını ifade ederek, "Esnaf olarak koronavirüse karşı önlemlerimizi aldık, iş yerimizi her gün dezenfekte ediyoruz. Ama şu an çok zor durumdayız. Çünkü mağduruz. Evimize götürecek bir şeyimiz yoktur. Bunlar için devletimizin ve iş yeri sahiplerinin adım atmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Boş kalan İran pasajı

-İşyerlerini temizleyen esnaf

-Gelen müşteriye kolonya veren esnaf

-Müşteri ile ilgilenen Mesut Borak

-Muhabir anonsu

-Detaylar

-Esnaf Borak ile röportaj

-Kozmetik dükkanını dezenfekte eden Mesut Beyter

-Detaylar

-İşyerine geleğ müşteriye kolonya vermesi

-Kolonya alan müşteri

-Beyter ile röportaj

-Pasajın içinde dolaşan maskeli vatandaş

-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, -

Haber Kodu : 200321057

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Rizeli genç, koronavirüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, Tahsin Öztürk (23) koronavirüsten korunmak için 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine yaptığı 8 metrekarelik evde yaşamaya başladı.

Tahsin Öztürk, Merkez mahallesindeki evinin yanında bulunan 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine, 8 metrekarelik ağaç ev yaptı. Koronavirüse karşı yaptığı tek odalı evde yaşamaya başlayan Öztürk, sokağa da çıkmıyor. Misafirlerini ise kolonya ile karşılıyor.

Koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar ağaç evde kalacağını söyleyen Öztürk, "Koronavirüse karşı kendime güvenli bir yer oluşturdum. Burada kalıyorum. Tek başıma insanlardan uzak kafamı da dinliyorum. Bol bol çay içip, manzaranın tadını çıkıyorum. Bu virüsü insan taşıyor. Önlem almamız lazım. Çok ziyaretçi almıyorum gelen olursa ilk işim kolonya tutmak oluyor" dedi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR'

Arkadaşını ziyarete gelen Ethem Günay de, "Koronavirüsten sonra burada kalmaya başladı. Müzik dinliyor. Sosyal medya ile vakit geçiyor. Sosyal ortamlarda durmuyor, kendince tedbir almış. Herkesi içeri almıyor. Gelenlerinde bir saat kalmasına izin veriyor. Tedbiri elden bırakmıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ahşap evin detayları

-Ahşap evin içinden detay

-Rizeli gencin ahşap evde kalması

-Muhabir anonsu (Mehmet Can PEÇE)

-Tahsin Öztürk ile röp.

-Ziyaretçi röp

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE GÜNEYSU/RİZE DHA

Haber Kodu : 200321048

Kaynak: DHA