İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Koronavirüs nedeniyle cep telefonundan canlı bağlantıyla oğluna kız istedi

İNGİLTERE'de yaşayan Kahramanmaraşlı Cevahir Çınkır (32) ve ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak, kız isteme merasimini telefonla görüntülü arayarak gerçekleştirdi. Melike Işıklar'ı (32) oğluna isteyen Rüştü Çınkır, "Oğluma bu şekilde kız isteyeceğimi rüyamda görsem inanmazdım" dedi.

İngiltere'de saç ekim merkezi işleten Cevahir Çınkır bir süredir birlikte olduğu Melike Işıklar ile evlenmeye karar verdi. Çiftin haber verdiği aileleri de evliliğe ilk adım olan kız isteme töreninin de nisan ayında yapılmasında anlaştı. Cevahir Çınkır, 20 gün önce, saç ekim merkezi işleten kız arkadaşı Melike Işıklar'ın yaşadığı İstanbul'a geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca kendisini karantinaya alan Çınkır, daha sonra Işıklar'ın yanına giderek, kız isteme töreninin nasıl yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Çift, koronavirüs nedeniyle ailelerini riske atmamak için kız isteme törenini cep telefonu yardımıyla görüntülü olarak yapmaya karar verdi. Manisa'da yaşayan Mehmet-Esma Işıklar ile Kahramanmaraş'ta yaşayan Rüştü-Medine Çınkır çifti, çocuklarının aldığı bu kararı kabul etti.

YÜZÜKLER DE WHATSAPP ÜZERİNDEN TAKILDI

Ailelerin uzaktan kız istemeyi kabul etmesi üzerine Cevahir Çınkır, kız arkadaşı ile birlikte Manisa'ya gitti. Anne ve babası Rüştü-Medine Çınkır'ı cep telefonundan görüntülü arayan damat, telefonu kaynanası ve kayınbabası olan Mehmet-Esma Işıklar'a çevirdi. Rüştü Çınkır, "Allah'ın emri peygamberin kavliyle hayırlısıyla kızınız Melike'yi oğlumuz Cevahir'e istiyoruz" diyerek Melike'yi istedi. Mehmet- Esma Işıklar da "İki taraf için de hayırlı olsun" diyerek kızınının evliliğine izin verdi. Daha sonra çiftin söz yüzükleri takıldı ve Rüştü-Medine Çınkır, bu anları da cep telefonundan canlı izledi.

RÜŞTÜ ÇINKIR: RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM

Rüştü Çınkır, "Koronavirüs dolayısıyla yüz yüze olamayacağına karar verdik. Çünkü kız istemeye buradan kalabalık bir grup halinde gidecektik. Bunu yapamayınca çocuklarımızın da isteğiyle WhatsApp üzerinden kız istemeyi uygun gördük. Daha önceden alınmış bir karar değil, aniden gerçekleşen bir karardı. Oğluma bu şekilde kız isteyeceğimi rüyamda görsem inanmazdım" diye konuştu.

'DÜĞÜNÜMÜZÜ KAHRAMANMARAŞ'TA YAPACAĞIZ'

Bugüne kadar hem gelini hem de dünürleriyle daha bir araya gelemediğini de belirten Rüştü Çınkır, "Gelinim ve dünürlerimle daha önce bir araya gelmedik ama çocuklarımızın birbirleriyle görüşmüşlüğü, tanışmışlığı vardı. Hem tanışıp hem de kız isteyecektik ama koronavirüs nedeniyle gerçekleştiremedik. Koronavirüs salgını biterse düğünümüzü 7 veya 8'inci ayda Kahramanmaraş'ta yapacağız" dedi.

MEDİNE ÇINKIR: DÜNYADA TEKİZ HERHALDE

Anne Medine Çınkır ise gelinini fotoğraflar üzerinden sevdiğini belirterek, "Biz Melike'yi Nisan ayında isteyecektik ama korona yüzünden gidemedik. Biz de kızımızı internetten, WhatsApp üzerinden istedik. Böyle bir şey hiç aklımıza gelmezdi. Dünyada tekiz herhalde" dedi.

CEVAHİR ÇINKIR: ONLARI TEHLİKEYE ATMAMAK İÇİN BÖYLE BİR ÇÖZÜM ÜRETTİK

Cevahir Çınkır ise çok mutlu olduğunu söyledi. Şartlar gereği WhatsApp üzerinden kız istendiğini belirten Çınkır, şunları söyledi:

"Kız arkadaşımın ailesinin yaşadığı Manisa'ya gitmemiz gerekiyordu. Hem koronavirüs hem de annemin kronik rahatsızlığından dolayı onları ve çevremizdeki insanları tehlikeye atmadan nasıl bu işi yapabiliriz diye bir çözüm yolu aradık. Böyle bir çözüm yolu ürettik. Görüntülü sohbet başlattık ve babam Kahramanmaraş'tan kızı istedi onlar da sağ olsunlar kırmadılar verdiler. Kendi aramızda yüzüğümüzü taktık."

MELİKE IŞIKLAR: KENDİMİZİ VE SEVDİKLERİMİZİ KORUMAK DAHA ÖNEMLİYDİ

Melike Işıklar da koronavirüs nedeniyle evliliğin ilk adımı olan kız istemeyi telefon üzerinden canlı bağlantıyla yapmalarının en sağlıklı seçenek olmasından dolayı bu yola başvurduklarını ifade ederek, "Bütün korunma şartlarını yerine getirip kendi aracımızla Manisa'ya gittik. Ailelerimizin de rızasıyla telefonda canlı görüntüyle istemeyi gerçekleştirdik, daha sonra da kendi aramızda yüzük taktık. Gönül böyle olmasını istemezdi ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak daha önemliydi bizim için. O yüzden bu şekilde yaptık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- WhatsApp'tan kız isteme

- Melike Işıklar'ın nişanlısının ailesine el sallaması

- Rüştü Çınkır'ın telefondan kız istemyi izlemesi

- Rüştü Çınkır ile röp.

- Rüştü ve Medine Çınkır yan yana

- Medine Çınkır'ın gelininin fotoğrafçı göstermesi

- Medine Çınkır ile röp.

- Cevahir Çınkır'ın olayı anlatması

- Melike Işıklar'ın olayı anlatması

- Cevahir ve Melike'nin söz fotoğrafları

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -

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Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişiye ceza

ANTALYA'da trafiğe kapalı alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik gruba polis baskın yaptı. Yol ortasına, sosyal mesafe kuralına uyularak, sıralandırılıp, kimlik kontrolü yapılan kızlı erkekli gruptakilere 392'şer lira ceza verildi.

Gece yarısı polisi alarma geçiren parti, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan trafiğe kapalı anayolda düzenlendi. Cep telefonlarındaki haberleşme uygulamaları üzerinden parti yapmak için anlaşan 51 kişilik kızlı-erkekli grup, saat 22.00 sıralarında buluştu. Otomobilleriyle gelenler drift yaptı. Daha sonra otomobillerin çevresinde toplanan kalabalık, yüksek sesle müzik açıp dansöz oynattı. Alkol alan grup, daha sonra da doğum günü pastası kesti.

Bu sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı sivil radar ekibi, bölgede otomobil ile drift yapan gençler olduğunu Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeyi kuşatan polis ekipleri, gruba baskın düzenledi. Polis, kaçmak isteyen ve polise mukavemette bulunan bir sürücüyü, otomobilin lastiğine ateş ederek durdurdu. Çevreleri kuşatılan ve kaçamayan gençler, cadde ortasında 2'şer metre aralıklarla dizildi. Kızlı erkekli gruba, kimlik kontrolü yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle gençleri uyaran polis, ismiyle tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası kesti. Gençler, bölgeden otomobilleriyle ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Grubun yol üzerinde, aralıklı halde

Polisin uyarıları

Caddedeki polis araçları ve drift yapan araçlar

Kontrol için bekleyen gençlerden görüntü

Detay

Dansöz oynatılması

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: ANTALYA,

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Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına gibi organizasyonların iptal edilmesinin ardından düğün öncesi altın alan birçok çiftin altınlarını bozdurmaya geldiğini belirten kuyumcu Birkan Gizir, "Çiftlerimiz bu süreçten dolayı altınlarını nakit paraya çevirmeyi tercih ediyorlarö dedi.

İçişleri Bakanlığı geçen günlerde yayınladığı genelge ile yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında insan kalabalığının yaşandığı çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararını aldı. Alınan tedbirler kapsamında nişan ve düğün salonları da faaliyetlerini durdurdu. Bu karar, düğünleri iptal olan birçok çiftin yeniden planlama yapmasına neden oldu.

Adana'da düğün öncesi merasimde takılmak üzere altın alan çiftler ile ailelerinin iptal kararı sonrası altınlarını nakde çevirmek istediğini dile getiren Birkan Gizir, çiftlerin mağdur olmaması adına yardımcı olduklarını söyledi. Düğün iptalleri sonrası daha önceden altın siparişi veren çiftlerin de siparişlerini iptal ettiğini dile getiren Gizir, "İnsanlar bu sürecin ne zaman biteceğini öngöremediği için daha çok temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalar yapmaya başladılar. Bundan dolayı çiftlerimiz altınlarını bozduruyor ve salgın bittikten sonra alacaklarını söylüyorlar. Bize gelen çiftler durumlarını anlatıyorlar. 'Evimizi tuttuk, kiramızı ödedik ama düğünden önce paramız kalmadı' diyerek altınlarını geri getiriyorlar. Umarım karantina günleri geçer ve çiftlerimiz düğünlerini en kısa zamanda yaparlarö diye konuştu.

Her sektörde olduğu gibi altın sektöründe de işlerde düşüş olduğunu ama buna karşın altına yatırım yapanların var olduğunu belirten Birkan Gizir, "İnsanlar bu aralar sadece yatırım amaçlı ürünleri alıyor. Bunların başında da çeyrek altın geliyor. Onun dışında ise evlilik teklif edecekler yüzük alıyorlarö dedi.

ÇEYREK ALTIN ÖN PLANDA

Altının her daim güvenli bir yatırım limanı olduğunu kaydeden kuyumcu Kerim Küçükaltın ise bu sıralar tasarrufa yönelik altın alımlarının olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Altın genellikle yükselişini koruyan bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar altına rağbet göstermeye devam ediyor. Çeyrek altın burada ön plana çıkıyor. Tabi bu süreçte iş yerlerini kapatan kuyumcu arkadaşlarımız da oluyor. İsteğe bağlı bir durum bu çünkü bizim sektörümüzde önlem alındıktan sonra risk en aza iniyor. Bunun yanı sıra düğün sektörü bizi yakından ilgilendirdiği için düğünleri iptal olan çiftlerden altınlarını geri getirenler oluyor."

Görüntü Dökümü

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Altınlardan genel ve detay görüntüler

Çeyrek altından görüntüler

Kuyumcu Birkan Gizir ile röp.

Kuyumcu Kerim Küçükaltın ile röp.

Kapanan kuyumcu dükkanları

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Çıldır Gölü'nde bahar uyanışı

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün kış aylarında yaklaşık 1 metreye ulaşan buzları çözülmeye başladı. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kuşlar, göle dönmeye başladı.

Denizden 1959 metre yükseklikteki Kars ile Ardahan illeri arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altına adar düşmesiyle buz tuttu. Gölde balık avlamak isteyenler buz kalınlığı 1 metreye ulaşan gölde, küçük delikler açarak Eskimo usulü avlandı. Gölde düzenlenen festivallerle yüzlerce kişi atlı kızaklarla gezinti yapıp çeşitli etkinlikler yaptı. Havaların ısınmasıyla birlikte buzlar çözülmeye başladı. Erime kıyılardan başlarken, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, kuşlar da göle dönüyor.

Yaz kış binlerce turiste ev sahipliği yapan Çıldır Gölü'nün baharla birlikte uyanmaya başladığını belirten yöre halkından Özden Topkaya, "Valilik, havaların ısınması ile birlikte mart ayının ortalarında atlı kızakla gezinti ve Eskimo usulü balık avlanmasına yasak getirdi. Dolu dolu bir kış sezonu geçiren Çıldır Gölü koronavirüs nedeniyle sessiz bir yaz geçireceğe benziyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çıldır gölünden detay

-Çözülen buzlardan detay

-Göl kenarındaki otlayan hayvanlar ve çoban köpekleriinden detay

-Özden Topkaya ile röp

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE/ ÇILDIR (Ardahan),

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Koronavirüs için türkü yaptı

DENİZLİ'de yaşayan, 2 şiir ve 1 öykü kitabı bulunan emekli memur Şerif Ulu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için türkü besteledi. Sözleriyle dikkat çeken türküsüyle beğeni toplayan Ulu, "Derdi olanın türküsü olmalı, bu yüzden koronavirüs için türkü yazdım" dedi.

Çal ilçesi Kabalar Mahallesi'nde yaşayan emekli memur Şerif Ulu, dünyayı saran koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla beste yaptı. Toplum olarak yaşanan zor günleri masa başına oturup satırlara döken Ulu, kaleme aldığı türküyü saz eşliğinde seslendirdi. 2 şiir ve 1 öykü kitabı bulunan Ulu, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Yeneriz Biz Seni Virüs' adını verdiği türküsünü, sosyal medyadan paylaştı. Ulu'nun türküsü sosyal medya kullanıcılardan çok sayıda beğeni aldı.

Salgın nedeniyle evinde vakit geçirdiğini belirten Ulu, "Her dönemde yaşadığımız sıkıntılar acılar beraberinde kendi duygularını hislerini getirir. Bu duygular şiirlere, türkülere yansır. Buradan hareketle türkü yaptım ve insanlarla paylaştım. Ben evde kalarak, temizliğime dikkat ederek ve en önemlisi moral ve motivasyonumu yüksek tutarak günlerimi geçiriyorum. Öncelikle bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için vatandaşların evde kal çağrılarına uymalarını tavsiye ediyorum. Hijyen kurallarına dikkat edip, kendimizi kontrol altında tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

Şerif Ulu'nun yazdığı türkünün sözleri ise şu şekilde:

"Çin'den yayıldın dünyaya/ Görünmeyen korku var ya/ Açılmamış papatyayla/ Yeneriz biz seni virüs/ Bütün insanlık korku dolu/ Kurtulmanın tek bir yolu/ Temiz tutmak sağı solu/ Yeneriz biz seni virüs/ Şerif Ulu zor günlerde/ Sokaklar boş herkes evde/ Sonu belirsiz bir günde/ Yeneriz biz seni virüs/ Sevgi ile köyde kentte, yeneriz biz seni virüs"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şerif Ulu'nun yazı yazması

-Şerif Ulu'nun kitap okuması

-Şerif Ulu'nun sazına akort yapması

-Şerif Ulu'nun türküsünü söylemesi

-Şerif Ulu ile röp.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Atıklardan Covid-19 izolasyon sedyesi yaptılar

ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) teknik birimde görevli 7 arkadaş, Covid-19 hastaları için izolasyon sedyesi yaptı. Tamamen atık malzemelerden oluşan sedyeyle, virüs taşıyan bir kişinin, hastalığı çevrelerine bulaştırması da önlenecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina hastanesi olarak kullanılan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin teknik birimi sorumluları Yalçın Temel, Mehmet Sadık Sonuç ile çalışanlar Yavuz Selim Ataç, Atakan Koçer, Zekeriye Aykut, Fatih Bulutlar, Selim Harurluoğlu, hastaların izolasyonlu bir şekilde taşınması için bir çalışma yaptı. Hastanenin atölyesinde eski küvöz, veteriner eldiveni, şeffaf muşamba, demir profil, metal, emniyet kemeri, pvc boru kullanan 7 arkadaş, yaklaşık 16 saatte dört tarafı kapalı izolasyon sedyesi yaptı. Covid-19 hastalarının taşınırken dışarıyla bağlantısını keserek öksürüp, hapşırmaları halinde hastalığın çevredekilere yayılmasını önleyecek olan izolasyon sedyesinin yüzde 98'i tamamlandı. Sedye, havalandırma yapılmasıyla tamamlanacak.

Teknik birimde görevli, marangoz, kaynakçı, demirci, döşemeci, metalciden oluşan 7 arkadaş olarak izolasyon sedyesini tasarlayarak 16 saatte yaptıklarını belirten BEAH Teknik Birim Sorumlusu Yalçın Temel, başhekim Dr. Mahmut Avcı ve hastane müdürü Fatih Turan'ın talimatıyla çalışmayı yaptıklarını söyledi. Covid-19 hastalarının taşınma esnasında hapşırmaları, öksürmeleri sonucu mikrop ve virüsün bulaşmasını önlemek için sedyeyi tasarladıklarını anlatan Yalçın Temel, "Teknik birimde görev yapan 7 arkadaş izolasyon sedyesini tasarladık ve 16 saatte yüzde 98'ini tamamladık. Sadece havalandırma bölümü kaldı. Sedyeyi tamamen atık malzemelerden yaptık. Yaptığımız sedye ile Covid-19 hastalarını tamamen tecrit edeceğiz. Hapşırmadan virüs bulaştırma imkanı olmayacak. Yaptığımız sedye 20 kilo ağırlığında, şimdi bunun daha hafifini yapmak için çalışacağız" dedi.

Teknik birim sorumlusu Mehmet Sadık Sonuç, bu konuda çalışma yapmak isteyenlere de bir fikir vermek için sedye tasarladıklarını söyledi. Ellerindeki atık malzemeler ve aletlerle izolasyonlu sedyeyi yaptıklarını anlatan Sonuç, "En küçük demir profil, çocuk kuvözlerinin kapakları, metal, emniyet kemeri, şeffaf branda gibi malzemeleri kullanarak silikonla hava geçirmez hale getirdik. Sedyenin tutacaklarını ise PVC borudan yaptık. Bunun daya iyisi yapılabilir. Bu yaptığımız sedye yaklaşık 20 kilogram ağırlığında bunun daha hafifini yapmak için çalışacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Teknik personelin izolasyon sedyesinin silmeleri

-İzolasyon sedyesinden detay görüntüler

-İzolasyon sedyesine çalışanlardan birisininin girmesi

-Yalçın Temel ile röp

-Mehmet Sadık Sonuç ile röp

-Sedyenin taşınması

-Cep telefonu ile çekilen detaylar

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasının en genç destekcisine Kaymakam'dan teşekkür

TÜRKİYE'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına Erzurum'un Karayazı ilçesinde 9 yaşındaki Devran Özmen de harçlıklarından biriktirdiği 29 lirayı vererek destek oldu. Bu davranıştan etkilenen Kaymakam Abdulgani Mağ, Özmen'e teşekkür ederek, hediye gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Erzurum'a bağlı Karayazı ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Hülya-Ferdi Özmen çiftinin 3 çocuğundan 2'incisi olan Devran da destek verdi. İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan babasının verdiği harçlıkları biriktirdiği kumbarasını alan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2'inci sınıf öğrencisi Devran, Kaymakam Abdulgani Mağ'la görüştü. Mağ, kampanyaya destek olmak istediğini söyleyen Devran'a yardımcı olmak için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli iki polis memurunu görevlendirdi. Devran, kumbarasında biriktirdiği parasını bankaya götürerek kampanya hesabına yatırdıktan sonra makbuzunu alarak evine gitti.

'DEVRAN BİZİM YAPAMADIĞIMIZI YAPTI'

Yaptığı bağışla büyük ilgi gören Devran'ın babası Ferdi Özmen, "Akaryakıt istasyonunda çalıştığım için eve geç geliyorum. Televizyonda haberleri izlerken sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı gördük. Eşimle katılmak istedik, olmadı. Biraz sonra Devran, kampanyayla ilgili sorular sordu. Ben sabahleyin işe gittim. Araçla köylere petrol götürdük, bu sırada eşim Devran'ın 3 saattir ortada olmadığını söyledi. Ben de hemen işi bitirip ilçeye geri döndüm. Devran'ı ararken sokakta karşılaştık. Bana polis abilerle beraber olduğunu ve kendisine hediyeler verdiklerini söyledi. Yaptığı bağıştan hiç bahsetmedi. Meğerse kumbarasını ve bağış dekontunu saklamış. Devran'ın kampanyaya katıldığını sosyal medyadan öğrendim. Kendisiyle hem gurur duydum hem de duygulandım. Bizim yapamadığımızı Devran yaptı, baba olarak bana gurur verdi" diye konuştu.

DAĞ: 7'DEN 70'E EN ZOR GÜNDE KENETLENMEYİ BAŞARMIŞ MİLLETİZ

Karayazı Kaymakamı Abdulgani Mağ, otomobil hediye ettiği Devran'a teşekkür etti. Kaymakam Mağ, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevi iki polis memuruyla Devran'a ve kardeşlerine yeni hediyeler gönderdi. Kumbarasındaki parasını bağışlayan Devran'ın kumbarasını da dolduran Kaymakam Mağ, "7'den yetmişe herkes bunun farkında millet olarak. En zor günde kenetlenmeyi başarmış bir milletiz. 7'den 70'e herkes üzerine düşeni yapıyor. Bundan sonraki süreçte vatandaşlardan beklentimiz evde kalıp virüsle mücadelede kamu kurumlarına yardımcı olmaları. Böylesi anlamlı bir kampanyaya destek veren Devran ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis otosunun Devran'ın evinin önüne gelmesi

-Polislerin eve girmeleri

-Devran'ın ailesinin görüntüsü

-Devran ve kardeşlerine hediye verilmesi

-Kaymakam Mağ'ın konuşması

-Devran'ın babasının konuşması

Haber: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Koronavirüs ile mücadele eden 112 Acil Sağlık personeli, ailelerinden ayrı

İZMİR'de 112 Acil Sağlık personeli, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının ardından, evlerine gidemez oldu. Salgınla mücadele etmek için canlarını ortaya koyan ekiplerin en büyük üzüntüsü ise ailelerinden uzakta olmak. Yakınları ve sevdiklerini göremeyen, evine gidemeyen sağlık çalışanları, vatandaşların evlerinden çıkmayarak kendilerine destek olmasını istiyor.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının ardından iş yükü de sorumlulukları artan sağlık personeli, fedakarca çalışıyor. Salgının ülke genelinde yayılmasının ardından evlerine gidemeyen, kendilerini izole etmek zorunda kalan sağlık personeli, ailelerine duydukları özlemle, görevlerini yürütüyor. Ekipler, gün boyu görevli oldukları istasyonlarda bekliyor, vaka anonsu yapıldığında da olay yerine gidiyor.

İzmir'de 112 Acil Sağlık ambulansı doktoru Serhat Sami Çengel (50), "Şu anda sağlıkçıya ulaşmanın en kolay yolu 112. Böyle olunca da vaka sayımız arttı. Ancak eskisi gibi çağrı geldiği zaman hemen çıkamıyoruz. Çünkü hem kendimizi hem de hastaları korumak zorundayız. Bu nedenle korucuyu kıyafetler giyiyoruz. Böyle olunca da çıkış süremiz biraz uzuyor. Bu kıyafetlerin içerisinde uzun süre kaldığımız zaman ciddi anlamda, içerisinde çok terliyoruz ve bu durum bizim için biraz daha yorucu oluyor" dedi.

'ÖZEL KIYAFETLE VAKALARA GİDİYORUZ'

Koronavirüs şüphesi olan vakalara yönelik anons geldiğinde, personele şüpheli vaka duyurusu yaptıklarını anlatan Çengel, "Sonra koruyucu kıyafetlerimiz giyiyoruz, olay yerine gidiyoruz. Olay yerine ulaştığımızda yaptığımız ilk iş, eve girdiğimiz anda evdeki herkesin ateşine bakmak. Eğer ateşleri 37.5, 38 veya üzerinde olursa onlara şüpheli olarak yaklaşıyoruz ve hepsine maske takıyoruz. Ardından hastanın ateş dışında şikayetlerini dinliyoruz. Sonra diğer bulgulara bakıyoruz ve ona göre de kişiyi hastaneye götürüyoruz. İstasyona geri döndükten sonra öncelikle ambulansı dezenfekte ediyoruz. İçerisinde gümüş ve bir takım antiviral ajanların bulunduğu bir makinemiz var. Onunla 10 dakika boyunca ambulansı dezenfekte ediyoruz, aracı daha sonra havalandırıyoruz. Sonra üzerimizdeki kıyafetleri, ayrılan çöplere atıyoruz" diye konuştu.

'TEST YAPTIRMAK İSTEYENLER BİZİ ÇAĞIRIYOR'

Bu süreçte tüm Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını da söyleyen Doktor Çengel, "Sayın Bakanımız Fahrettin Koca sağ olsun arkamızda. Bunu fazlası ile hissediyoruz ve kendisine şükran duyuyoruz. Onun dışında bütün halkımızın da bizi desteklemesini canı gönülden istiyoruz. En fazla yaşadığımız sıkıntı kıyafet içerisinde uzun süre kalmak. Yaklaşık 30- 40 dakika boyunca kıyafet içerisinde kalıyoruz ve çok terliyoruz. Sıvı kaybediyoruz. Kıyafette hiçbir sıkıntımız yok. Her türlü eksilen malzeme yerine koyuluyor" dedi. Bazı vatandaşların koronavirüs testi yaptırmak için kendilerini çağırdığına da dikkat çeken Çengel, 112 personelinin böyle bir hizmet vermediğini ifade etti.

AİLELERİNE HASRET KALDILAR

Sağlık personeli, bu süreçte aileleriyle de görüşemiyor. Sağlık çalışanlarının evlerine gitmediğini, riskli olduğu için farklı yerlerde kaldıklarını anlatan Çengel, şunları söyledi: "Ailelerimizle görüşemiyoruz. Benim yaşlı anne ve babam var. Ne yazık ki bu süreçte onlara gidemiyorum. Yine 23 yaşındaki oğlumu da bu salgının ardından göremedim. Sarılamadım. Bizi en çok bu durum üzüyor. Ailemiz bizi özlediklerini söylüyor. Onlar da bizim için endişelenip üzülüyor. Hasta olmamamız için bizi uyarıyorlar. Ailemizle aynı evde kalmıyoruz. Kendimize karantina uyguluyoruz. Uzaktan görüşebiliyoruz. Daha önce pek ayrı kalmadık ailemizden. Bu şekilde ayrı kalmak çok zor. Bir de özellikle yaşlılar evde, daha çok bizlere ihtiyaç duyduğu dönemde yanlarında olamıyoruz. Bu süreçte onlara destek verememek de bizi üzüyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sağlık personelinden görüntü

Anons alındığı andan görüntü

Sağlıkçıların koruyucu kıyafetleri giymesi

Ambulans ile vakaya gidilmesi

Doktor Serhat Sami Çengel ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber: Ahmet Turhan ALTAY -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından sosyal medyada salgına karşı iyi geldiği paylaşımlarının yapılmasıyla sumak satışlarında artış yaşandı. Vatandaşların talebiyle sumakta fiyat artışı da yaşanırken, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, bağışıklığı güçlendiren ancak koronavirüs tedavisinde etkin bir rolü olmayan sumağın, fazla tüketilmesinden kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

Türkiye'de ölümlerin yaşandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülke genelinde önlemler artırılıyor. Etkisini gün geçtikte daha da artıran koronavirüs salgınına karşı vücut direncini yüksek tutmak için vatandaşlar, bitkisel ürünlere yöneldi. Son günlerde sosyal medyada virüse karşı iyi geldiği paylaşımlarının ardından vatandaşlar, sumağa yöneldi. Bağışıklığı güçlendirme özelliği olan sumağın kilosu, koronavirüs salgınına iyi geldiği söylentilerinin ardından iki katına yükselerek 40- 50 TL'den satılmaya başladı. Baharatçılar ve bitkisel ürün satanlar, sumak satışlarının geçmişe göre birkaç kat arttığını ifade ederken, vatandaşlar ise virüsten sonra sumağı günlük tüketemeye başladıklarını söyledi.

'KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE SUMAĞIN ÖZELLİKLE TERCİH EDİLEN BİR ÖZELLİĞİ YOK'

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, sumağa son günlerde yoğun talep gösterilmesine şaşırdıklarını söyledi. Birkaç günde birkaç yıllık sumak satışı olduğunu duyduklarını ve bu duruma şaşırdıklarını anlatan Parlakpınar, "Şu anki tıbbi bilgilere göre koronavirüs tedavisinde sumağın özellikle tercih edilen bir özelliği yok. Dolayısıyla halkımızın bunlara böyle akın etmesini gerektirecek yapılmış çalışmalar yok. İnsanlarımızın; 'Covid enfeksiyonundan beni korur' diyerek, sumağa olması gerekenden aşırı talep etmemesi lazım. Her zamanki kullandığından daha fazla miktarda ya da bilinmedik metotlarla kullanmaması lazım. Aslında bunun bir diğer korktuğum noktası şu; 'ben sumak kullanıyorum, sumak aldım bana bir şey olmaz' diye bir şey yok. Hepimizin uyması gereken kurallar var. Şu anki bilgiler ve araştırmalara göre sumak için talebi ve tercihi artıracak yapılmış bilimsel çalışmalar bulunmamaktadır. Uzmanlar olarak tüm insanlarımızdan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun çok özverili ve titiz çalışma sonuçlarına göre tanımladıkları kurallara ve uyarılara dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sumaktan görüntüler

Toz sumak ve ağaç sumak

Sumak satıcısı Turgay Balgacı röp.

Vatandaş röp.

Prof. Dr. Hakan Parlakpınar röp.

Parlakpınar'dan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Uyuşturucu operasyonlarında polisin baş yardımcısı Şila, 'Evde Kal' klibinde oynadı

VAN'da uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynayan ve birçok operasyonda polisin başyardımcısı olan narkotik köpeklerden 'Şila' Van Emniyet Müdürlüğü'nün koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı klipte de oynadı. Narkotik köpek Şila, eğitmeninin verdiği talimatlar doğrultusunda klipte 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Van Emniyet Müdürlüğü, ülkemizde koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla uyulması gereken 14 kuralı, farklı birimlerde görev yapan polisler tarafından, farklı mekanlarda anlatıldı. Polis ekipleri uyulması gereken 14 kuralı anlatırken, aynı zamanda vatandaşlara 'Biz sizin için görev başındayız. Siz de geleceğiniz için evde kalın" çağrısı yaptı. Hazırlanan 3 dakikalık klipte uyuşturucu operasyonlarında polisin başyardımcısı 'Şila'da oynadı. Eğitmenleri tarafından verilen komutlarla klipte 'Evde kal' çağrısı yapan 'Şila'nın havlaması klipte yazılı olarak geçti.

SAĞLIĞINIZ İÇİN EVDE KALIN

Van il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Sadık Orhan, verilen mesajların net olduğunu ve vatandaşlardan evlerden çıkmamaları konusunda uyarı yaptıklarını söyledi. Polis memuru Orhan, "Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz dışarı çıkmamalarıdır. Şunu söylüyoruz. Bizler sizlerin güvenliği ve huzuru için dışardayız. Sizlerde kendi sağlığınız için evde kalın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şila'nın eğitimlenleri ile olan görüntüleri

-Şila'nın eğitmeni ile oynaması

-Genel detaylar

-Şila'nın da görev aldığı kilip

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, -

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Bursa'da emniyetten koronavirüs tedbirlerine Mobese'li denetim

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri, kentin dört bir yanındaki Mobese kameralarıyla denetliyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte alınan koronavirüs tedbirlerini Mobese kameralarıyla denetliyor. Ekipler, insan yoğunluğunun bulunduğu şehir merkezi, park ve bahçeler, sahil şeridi gibi bir çok noktayı takip ederek, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Mobese kameralarından 65 yaş ve üstü vatandaşların bulunduğu yerleri tespit eden polis ekipleri, durumu sahada özel olarak kurulan Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Vefa Sosyal Destek Ekibi'ne bildiriyor. İhbar üzerine harekete geçen Vefa ekibi, özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor. 25 timden oluşan Vefa ekibi, 3 milyon nüfusa sahip olan Bursa'da, gelen ihbarları değerlendirerek günde binlerce 65 yaş ve üstü vatandaşa gerekli uyarıları yapıyor.

Vefa ekibi, ayrıca günde ortalama bin kişinin de temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyor. İhtiyaçları karşılanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, koronvirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Görüntü Dökümü

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-Mobese ve genel detayla ilgili anonslar

-Vefa ekibinin yardım anonsları

-Ekiplerin nakit para isteği sonrası dağıtımı

-Mobese sisteminden detaylar

-Vefa ekibinin çalışmaları

-Meydanlardan mobese detayları

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

Kaynak: DHA