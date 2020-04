İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2-3 haftada kritik eşiğe gelirsek başarmış olacağız

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Kurallara uyarsak 2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden sonraki o platoya (yatay duruş) dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz ülkece başarmış olacağız. ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak" dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA'ya koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki salgının pik noktasına ulaşacağı zamanı, alınan tedbirleri halkın ne ölçüde uygulayacağının belirleyeceğini anlatan Prof. Dr. Yamanel, "Biz vatandaş olarak alınan tedbirlere riayet ettiğimiz zaman 2-3 hafta içerisinde bir kırılma noktası göreceğiz ve bu pik yatay bir plato çizmeye başlayacak, o zaman biz aldığımız tedbirlerin de yerinde olduğunu görmüş olacağız. Ama bu tedbirlere uymazsak da o zaman bu pik seviyeye ulaşmamız daha uzun sürecek ve daha çok vakamız olacak. O nedenle vatandaşlardan tekrar rica ediyoruz. Mutlaka alınan bu tedbirlere uymaları, evde kalabilecek olanların evde kalması gerekiyor" diye konuştu.

'KIRILMAYI SAĞLARSAK VİRÜSÜ KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ'

Prof. Dr. Yamanel, Bilim Kurulu'nun salgınla mücadele kapsamında aldığı tedbirlerin sonucunu yaklaşık 3 hafta sonunda görebildiğine işaret ederken, 'kritik eşik' diye adlandırılan önümüzdeki süreç ile ilgili şunları söyledi: "Kurallara uyup da bu 2-3 haftada bu piki kırabilecek miyiz çok önemli. Eğer biz kurallara uyarsak 2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden sonraki o platoya dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz ülkece başarmış olacağız. ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak. Yani işi olmayanın mutlaka evde kalması lazım ki izole olsun ve virüsten uzak kalsın. Burada tabii kronik hastalığı olanlar, 65 yaşın üstünde olanlar çok önemli, bir de 20 yaşın altı tabii, hem bu hastalığı daha sağlıklı geçirdiği için hem de gezerek, dışarıda daha çok bulunarak daha fazla yaydığı için. Çalışması gereken grupların da sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri, 1,5-2 metrelik mesafeyi korumaları, kalabalık ortamlarda maske takmaları ve el hijyenine mutlaka özen göstermeleri lazım."

'İKİNCİ PİK OLMAMASI İÇİN DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Salgının pik noktasına ulaşmasından sonra günlük hayatın hemen normale dönmesinin mümkün olmadığını ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel, "Bazı ülkelerde bu kırılma noktasını gördüler ve daha sonra önlemleri gevşetince tekrar bir pik noktası oluşmaya devam etti, yani ikinci pik olmaya başladı. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım, yani önlemleri gevşetmememiz lazım. Kontrollü bir şekilde günlük hayata geçeceğiz" dedi.

'İYİLEŞME SAYILARIMIZ İYİ'

Prof. Dr. Yamanel, Türkiye'deki koronavirüs hastalarının iyileşme sayılarına dikkat çekerek, "İyileşme sayılarımız gayet iyi, bunu tabii bizim sağlık sistemimizin iyi olmasına bağlıyorum. Hem hekim ve sağlık çalışanları hem sağlık hizmeti ve sağlık sistemimiz açılarından genel olarak Avrupa'nın en iyilerinden bir tanesine sahibiz ve böyle olunca da iyileşmelerimiz fazla. Bir de tabii Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulumuzun aldığı kararlarla biz vakaları 2 ay geç görmeye başladık ve bu bize bir tecrübe oldu, daha hazırlıklı yakalandık" görüşünü dile getirdi.

'DAMLACIK 8 METRE YAYILIYOR'

Prof.Dr. Yamanel, hastalığın kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaştığına vurgu yaparak, "Eğer konuşurken siz 10-15 dakika 1 metreden fazla yanaşıyorsanız karşıya bulaştırabiliyorsunuz. Ağzını kapatmıyorsanız öksürmeyle veya hapşırmayla karşıya bulaştırabiliyorsunuz. Bu nedenle özellikle tek kullanımlık mendille, öksürürken hapşırırken ağzımızı kapatmak çok önemli bir şey, eğer elimizde tek kullanımlık mendil yoksa o zaman dirsek içini kullanıyoruz. Çok şiddetli bir hapşırmayla mesela damlacığın 8 metre yayıldığını biliyoruz. Bu yayılmayı önlemek amacıyla mutlaka kurallara uymamız gerekiyor" dedi.

'DENGELİ VE YETERLİ BESLENMELİYİZ'

Prof. Dr. Yamanel, yaklaşan ramazan ayına da dikkat çekerek "Bağışıklık sistemimizin güçlü olması lazım biliyorsunuz bu virüsle savaşmak için. O yüzden de Ramazan ayı boyunca mutlaka dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor ve bol sıvı tüketmek de çok önemli biliyorsunuz. Yine uyku düzeninin de iyi olması gerekiyor, o yüzden 8 saatlik uykuya, bol sıvı tüketmeye ve yeterli ve dengeli beslenmeye Ramazan ayında da dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlam

DENİZLİ'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kısmen karantina altına alınan Acıpayam ilçesinin, giriş-çıkışları polis tarafından kontrol altında tutuluyor. Polis, seyahat izni olmayan araç sürücülerinin ilçeye girişine izin vermiyor. Ayrıca sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilin arka koltuğunda oturan kızların hareketlerinden şüphelenen polis kimlik kontrolü yaptı. Otomobilden indirilen kızlardan Feriştah Y.'nin 17, Sıla A.'nın ise 15 yaşında olduğu tespit edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan yaş gurubunda bulunan kızlar, polislere koronavirüsten korkmadıklarını söyledi. Feriştah Y., Kale ilçesinde yaşayan ablasını ziyarete gittiğini, arkadaşı Sıla A.'nın da kendisiyle geldiğini anlatarak, eve dönmek için Tavas ilçesi çıkışında otostop yaparak, otomobile bindiklerini söyledi. Feriştah Y., polislerin, ceza kesileceğini bildirmesi üzerine de, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi. Sıla A. ise, "Beni bırakın, bir daha Acıpayam dışına çıkmayacağım" diye yalvardı.

Polis merkezine götürülen kızlardan Sıla A.'nın kent merkezindeki Çocuk Evi'nden kaçtığı ve her yerde arandığı belirlendi. Sıla A. Çocuk Evi'ne, Feriştah Y. ailesine teslim edildi.

Aileye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Türkiye'den 5 ülkeye sağlık malzemesi yardımı

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla balkan ülkeleri için maske, tulum ve tanı kiti hazırladı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Kargo paketleri üzerinde Türkiye ve yardım gönderilen ülkelerin bayrakları ile Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözleri yer aldı. Ayrıca paketler üzerinde 'Türkiye'den sevgilerle' notuna yer verildi. Kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Uçak, daha sonra Ankara'dan havalandı. Uçak, önce Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'a, ardından Saray Bosna, Karadağ, Üsküp ve Priştine'ye giderek yardım malzemelerini teslim edecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçak ile Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak" denildi.

======================================================

Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapse varan cezalar verilebilir

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin kurallara uymamaları halinde hapse varan cezalar alabileceklerini belirten hukukçular, kamuoyuna ilan edilen tüm tedbirlere herkesin uyması gerektiği uyarısında bulundu.

Hukukçular, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasaklanan vatandaşların kurallara uymamaları halinde hapse varan cezalar alabileceklerini belirtti. Samsun Barosu avukatlarından Eren Aykut Akçay, alınan tedbirlerin koronavirüs salgını ile mücadele için hayati önem taşıdığını belirterek, vatandaşların uymaması halinde hapse varacak cezalar alabileceklerini hatırlattı. Konunun önemi gereği daha ağır cezaların verilmesinin kanun kapsamında düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Akçay, "İlgili kanunun 66'ncı maddesinde, kararlara uymayan vatandaşlara yönelik hem idari para cezası hem de 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği öngörülmektedir" dedi.

'TCK 195 UYGULANAMAZ'

Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesinin başlığının, 'Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranma' şeklinde olduğunu belirten Akçay, "Maddenin içeriğine baktığımızda, 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıktan ölmüş kişilerin bulunduğu yerlerin karantina altına alınmasına karşı alınan tedbirlere uyulmaması' olarak tanımlanmıştır. Bu madde kapsamında kişiye 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği yer almaktadır. Fakat kanun kapsamında sokakta gezen 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan veya 20 yaş altı birine bu ceza uygulanamaz" diye konuştu.

'JANDARMANIN SABRI TAKDİR EDİLESİDİR'

Sosyal medyada paylaşılan ve görevlilere zorluk çıkaranların olduğu görüntüleri değerlendiren Akçay, şunları dedi:

"Jandarma ekiplerinin kurul kararlarına uymayan vatandaşlara yönelik uygulama yaptıkları görüntüler görülmektedir. Görüntüyü çeken vatandaşın kamu görevlilerine işlem yaptırmama ve mukavemet göstermek yönünde bir eyleminin olduğu açıkça görülmektedir. Bu anlamda o vatandaşın gözaltına alınması da kanuna uygundur. Aynı zamanda jandarmanın sabırlı tutumu ise ayrıca takdir edilesidir."

'UYARIYA GEREK OLMAKSIZIN CEZAİ İŞLEM YAPILABİLİR'

Alınan tedbir kararlarının yerel ve ulusal basın yoluyla tüm halka bildirildiğini söyleyen Akçay, "Bir vatandaşın tedbirlere karşı, 'Ben bilmiyordum' deme hakkı bulunmamaktadır. TCK'da yer alan fiillere karşı suçun bilinmemesi gibi bir kavram göze alınmamakta ve ceza uygulanmaktadır. Bu anlamda kolluk kuvvetlerinin önceden bir uyarıda bulunmadan ceza yazması uygundur. Bu tedbirler zaten tüm halka tebliğ edilmiştir. Yeniden bir uyarıya gerek yoktur" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs'ü yenen belediye başkanı: Evde kalalım

ORDU'nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, yakalandığı koronavirüs hastalığını yenmeyi başardı. Tandoğan, "Sosyal mesafeye önem verelim, evde kalalım dedi.

Ordu'nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan 2 hafta önce sırt ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tandoğan'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede bir süre tedavi gördükten sonra evde kendini karantinaya alan, Tandoğan hastalığı yenmeyi başardı.

İlk günden itibaren Evde kalın çağrısı yaptıklarını, fakat çalışması nedeniyle kendisinin evde kalamadığını ve virüsü kaptığını belirten Başkan Tandoğan, Pozitif çıkan testimiz artık negatife döndü. Ben işim ve görevim icabı evde kalamadım. Her gün dışarıda kalmak zorunda kaldım. Mutlaka bu virüsü yeneceğiz. Sağlık personellerimiz çok özveriyle çalışıyorlar. Ben bu virüsü çok kısa zamanda yendim. Sigara içmemem ve sağlığıma dikkat etmemden dolayı beni fazla etkilemedi. Bunlar çok önemli. Sigarayı bırakın, hastanede sigara içenin bu hastalığı ağır geçirdiğini gördük. Sağlık yönünden sigara içmemenin bize sağlayacağı çok faydalar var. Sosyal mesafeye önem vererek evde kalalım dedi.

'Siyah maskeler polenden korur'

KİŞİSEL Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, siyah maskelere karşı halkı uyardı. Öymez, "Bu 'yıkanabilir maske' diye satılan siyah maskelerin çoğu polene karşı ya da hava kirliliğine karşı koruyucudur. Bu maskeleri takan kişi nefes almakta güçlük çekiyor ve ciddi manada terletiyor" dedi.

Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, koronavirüs salgınına karşı son günlerde yoğun olarak kullanılan yıkanabilir siyah maskelerin kullanımının doğru olmadığını söyledi. Öymez, piyasada fazla gördüğü çok değişik bezlerden dikilmiş siyah maskeler olduğunu ifade ederek, "Maskeyi takarken rahat ve konforlu olabilmemiz lazım. Bu 'yıkanabilir maske' diye satılan siyah maskelerin çoğu polene karşı ya da hava kirliliğine karşı koruyucudur. Bu maskelerin çoğunun 'CE' işareti yoktur, bu yüzden Türkiye'de ticareti uygun değil. Bu maskeleri takan kişi nefes almakta güçlük çekiyor ve ciddi manada terletiyor. Bu durum maskeyi kullanma amacımızdan bizi çıkarıyor" dedi.

'BİZE GÖRE YAPILMIŞ DEĞİL'

Siyah maskelerin çoğunun ebatlarının dar olduğunu ve işlevini yerine getirmediğini aktaran Öymez, "Bu maskeler bizim vücut ölçülerimize göre yapılmış değil. Daha çok uzakdoğu insanlarının vücut ölçülerine göre yapılmış, dolayısıyla hem burnumuzun üstünü hem de çenemizi kapatmıyor. Biz maskeyle yüzümüzü burun kemiğimizden çenemize kadar tam olarak kapatırsak, bizden dışarıya kesinlikle koruruz. Dışarıdan gelecek sıvı damlacıklarından da çok rahatlıkla korunuruz. Devletin dağıttığı maskeler de tam olarak bu işlevi görüyor. Bundan dolayı siyah maske yerine bu maskeleri tercih edelim" diye konuştu.

'DAĞITILAN MASKELERİ KULLANABİLİRİZ'

Öymez, sağlık çalışanlarının kullandığı maskelerle vatandaşın kullandığı maskelerin farklı olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarının kullandıkları maskelerin ilk etapta kendilerini korumak için olması gerektiğini söyleyen Ölmez, "Vatandaşlar çok yoğun şekilde virüse maruz kalmadıkları için, devletin dağıttığı maskeler sadece bizden dışarıyı koruyacak maskelerdir. Buradaki tedbir bizden dışarıya bir şeylerin saçılmasını engellemek. Devlet bu maskeleri bize dağıtıyor ve o maskeleri biz çok rahatlıkla kullanabiliriz" dedi.

Yer sofrasında online ders anlatıyor

IĞDIR'ın Melekli Beldesi'ndeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, yer sofralarında kullanılan masayı tahta olarak kullanarak öğrencilerine internet üzerinden ders anlattı.

Koronavirüs salgını sebebiyle okulların tatil edilmesi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı EBA sistemi üzerinden ders gören öğrencilerine destek olmak isteyen ehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, internet üzerinden ders vermeye başladı. Yer sofralarında kullanılan ahşap masayı tahtaya çeviren Oğan, internet üzerinden online olan öğrencilerine başta matematik olmak üzere diğer derslerde işledikleri konuları anlatıyor.

Öğrencilerin EBA TV kanalıyla eğitimlerini sürdürdüklerini söyleyen Oğan, "Öğrencilerimiz hem oradan dersleri takip ediyorlar hem de cep telefonu üzerinden toplu olarak bağlanarak ben onlara ders anlatıyorum. Öğrencilerim soruda sorarak anlamadıklarını öğrenmiş oluyorlar. Öğrencilerim ile 'evdekal' sürecinde eba tv sürencinin dışında kalan süreçte telekonferans yöntemi ile bağlanıp ders işlemeye devam ediyoruz.Yeri geliyor yer masasını tahta olarak kullanıyoruz, yeri geliyor ailecek öğrencilerimi bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerine destek olmak için çalıştığını belirten Oğan, zaman zaman diğer öğretmenlerin de derse katıldığını ifade etti.

Maskelere takılabilir ateş ölçer çip geliştirdiler

DÜZCE Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri koronavirüs salgını nedeniyle kendi ateşlerini ölçmeye zamanları olmayan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerinin enfekte olmaları durumunda ateşlerinin yükseldiği uyarısı veren ve maskelere takılabilen bir çip geliştirdi.

Düzce BİLSEM öğretmenleri sağlık çalışanlarına hem zaman kazandıracak hem de ateşleri yükselmesi durumunda uyarı verecek bir çip geliştirdi. Geliştirilen çip istenilen ısıya ayarlanarak tek kullanımlık yüz maskesine ya da siper maskeye monte edilebiliyor. Nefes alışverişlerde ısıya göre çip kırmızı yanmaya başlayarak kişinin ateşinin yükseldiği uyarısı veriyor. Bu sayede özellikle sağlık çalışanları ile emniyet güçlerinin ayrıca ateşlerini ölçmesine gerek kalmıyor.

Çipin geliştirilmesi fikrini veren BİLSEM öğretmenlerinden Adem Akkuş, "Biz yapmış olduğumuz çiple maskeye yapıştırdığımızda nefes alışverişlerde vücut sıcaklığını ölçüyor. Vücut ısısı 38 derece üzerine çıktıysa kırmızı ışık yanıyor ve karşıdaki kişi maskeyi takan kişinin enfekte olma ihtimali olduğunu anlıyor. Ürettiğimiz üründe termometreyi elektronik devreyle tamamlamış olduk." dedi.

Geliştirilen çipin elektronik devresini tamamlayan Düzce Endüstri Meslek Lisesi Elektrik ve Elektronik Bölümü öğretmeni Barış Ticrop, "Malum koronavirüs yaygın herkesin ateşi bir şekilde ölçülüyor. Sağlık çalışanlarının ve dışarıda görev yapan güvenlik görevlilerinin ateşlerinin daha kolay ölçülmesi amacıyla bunu ürettik. Bu maskeye takılı duruyor. Maskede direk nefesten ateş ölçüyor. Basit bir yöntem olacağını düşündük ve prototip geliştirmeye karar verdik. Bu çip ateş ölçümünü daha da kolaylaştıracak." diye konuştu.

BİLSEM Müdürü Kenan Göktepe ise sadece maske üretimi ile sınırlı kalmadıklarını bu süreç içerisinde yeni ürünler geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sahada çalışan kamu görevlileri, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının kendi ateşlerini ölçemeyeceğini, koşturma esnasında bu tip bir cihazın önemli hale geleceğini düşünerek maskelerin üzerine sıcaklık ölçer devre yapımıyla harekete geçtik. Prototipi yaptık. Çalışmalarımızı tamamladık. İl Sağlık Müdürlüğü ile görüştük ve talep gelmesi halinde seri üretime geçeceğiz."

Müşteriden aldığı paralara sirke ve kolonya ile dezenfekte

KARS'ın Selim ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Kerem Keklik (39), koronavirüs salgını nedeniyle hijyeni elden bırakmıyor. Keklik, iş yerine gelip alışveriş yapan müşterilerin verdiği kağıt ve demir paraları sirke ya da kolonya ile dezenfekte ettikten sonra kasaya bırakıyor.

Uzmanların, banknotları 'en kirli nesne' olarak nitelediğini söyleyen Kerem Keklik, bu nedenle müşterilerin verdiği her parayı sirke ya da kolonya sıkarak dezenfekte ettiğini söyledi. Koronavirüs nedeniyle küçük esnaf bile olsa tedbiri elden bırakmadığını ifade eden evli ve 2 çocuk babası Kerem Keklik, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Parada binlerce bakteri olduğu haberini okumuştum. Ama pek umursamıyorduk. Son günlerde binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle bir dizi önlemler almaya başladım. İş yerime gelen maskesiz ve eldivensiz müşteriye sosyal mesafe uyguluyorum. Verilen paraları ise sirke ya da kolonya ile dezenfekte edip kasaya bırakıyorum. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa bu illetten kısa sürede kurtuluruz. Aksi takdirde hem can kaybımız çoğalır hem de ekonomik olarak çok zor günler yaşarız" diye konuştu.

Çocukları dışarı çıkamayınca terasa oyun parkuru kurdular

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Gülay ve Şaban Çavuş çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşları 9 ile 14 yaş arasındaki 3 çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu. Ahşap ve otomobil lastikleri kullanılarak tasarlanan 6 bölümden oluşan ve 'Evde kal Türkiye' ismini verdikleri parkurda yarışan çocuklar, heyecan yaşıyor. Çocuklar terastaki parkurda yarışırken, diğer binalarda oturanlar ise alkış ve tezahüratlarla destek veriyor.

İlkadım ilçesinde yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Yusuf Hakan (14), Fatma Zehra (10) ve Ayşe Zümra (9) adlı çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu. Ahşap, otomobil lastikleri, el beceri oyunları ve top kullanılarak 6 bölümden oluşturulan parkura 'Evde kal Türkiye' adı verildi. Parkurda çeşitli yarışmalar gerçekleştiren çocuklar, büyük heyecan yaşıyor. Çocuklar terastaki parkurda yarışırken, diğer binalarda oturanlar da alkış ve tezahüratlarla destek veriyor.

'PARKUR SAYESİNDE SIKILMIYORUZ'

Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Fatma Zehra Çavuş, kardeşiyle yarışmasının çok eğlenceli olduğunu söyleyerek, "Maceralı bir oyun. Genelde kardeşim daha çok kazanıyor. Ben atışlarda biraz zorlanıyorum. Bu parkur sayesinde sıkılmıyoruz. Ders çalıştıktan sonra burada oyun oynuyoruz" dedi.

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Zümra Çavuş ise, "Parkurun etapları çok eğlenceli, denge tahtasıyla başlıyoruz, ağırlıkları çekip bardakları kule yapıyoruz, sonra tekerlerin üzerinden atlayıp pazılı yaptıktan sonra topla atışları yapan kazanıyor. Çok heyecanlı oluyor. Bu parkuru yaptığımız için çok mutluyum. Aynı televizyondaki gibi heyecanlı oluyor, ağabeyim de sunuculuk yapıp biz yarışırken anlatıyor" diye konuştu.

İki kardeşinin de yarışma sırasında çok eğlendiğini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Hakan Çavuş da, "Her gün erken kalkıp ders yapıyoruz ödevlerimizi yaptıktan sonra kardeşlerimle oyun oynuyoruz. Fikirlerimizi birleştirdik parça parça bu parkuru oluşturduk. can sıkıntısından bizi bu parkur kurtardı. Her engeli aştığımızda bir başarı elde etmiş oluyoruz kardeşlerimle birlikte eğleniyoruz" dedi.

'EVİMİZ, OKULUMUZ OLDU'

Akıl ve zeka oyunları eğitmeni Gülay Çavuş çocuklarının evde canlarının sıkılmamaları için bu parkuru kurduklarını dile getirerek "Bu süreçte ders aralarında etkinlikler yapmak istediler. Kendilerinin ürettiği bir parkur oldu. Biz anne ve baba olarak onlara destek olduk. 'Evde kal Türkiye' ismini verdiler parkura. Oyunlara 'Farkındalık oyunları' ismini verdiler. Parkuru büyütmek için çalışmalarımız da var. Evimiz okulumuz oldu. Evimizde günün oyunu, filmi gibi etkinlikleri de uyguluyoruz. Her evde bu tarz bir etkinlik yapılabilir, yeter ki çocukların enerjilerini atabilecekleri eğlenebilecekleri ortamlar yaratalım. Çocuklar bu şekilde daha iyi hissediyor kendini. Yarışmalar çok heyecanlı geçiyor. Terasta olduğumuz için yan binalardan komşularımızda yarışmayı görebiliyorlar. Balkonlardan çocukları seyredip alkışlayanlar tezahürat edenler bile oluyor" şeklinde konuştu.

Okulunu özleyen Esra, EBA'yı formasını giyerek takip ediyor

SİVAS'ta, ortaokul öğrencisi Esra Arslan (11), yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tatil olan okuluna olan özlemini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen dersleri okul formasıyla takip ederek gidermeye çalışıyor.

Esentepe Mahallesinde oturan Mehmet ve Döndü Arslan çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Esra Arslan, koronavirüs salgını nedeniyle okuldan uzak kalmanın üzüntüsünü yaşıyor. Daha önce her sabah heyecanla kalkıp okula giden Esra, tatil kararı nedeniyle tüm öğrenciler gibi artık derslerini EBA üzerinden takip edebiliyor. Gün içerisinde EBA'da ders saati geldiği zaman Esra, okul formasını giyerek takibe başlıyor. Okulunu, formasını ve sınıf arkadaşlarını çok özlediğini belirten Esra, ders boyunca okul formasını üzerinden çıkarmıyor.

'OKULDAKİ GİBİ OLMUYOR AMA FORMAMI ÖZLEDİM'

Okulunu çok özlediğini söyleyen Esra Arslan, "Uzaktan eğitim tabi ki okuldaki hocalarım kadar olmuyor. Ama anlamaya çalışıyorum ve derslerimi dinliyorum. Güzel oluyor. Aynı konuları işliyoruz. Tekrarların verilmesi bizim için güzel oluyor. Okulumu çok özlediğim için okul formamı giyiyorum. Okulumu, hocalarımı, sıramı ve arkadaşlarımı özlüyorum. Bu yüzden formamı giyerek dersleri izliyorum" dedi.

Anne Döndü Arslan (52) ise, "Esra'nın dersleri çok güzel. Ama bu sıralar okulunu çok özlüyor. Formasını giymek istedi. Giydiği zaman da heyecanlanıyor. Derslerine çalışmasında çok gayretli. Ama bu süreçte öğretmenlerini, okulunu ve arkadaşlarını özledi. Hep dua ediyor 'inşallah virüs gider de okulumuza kavuşuruz' diye. Biz de Esra üzülünce üzüyoruz, o heyecanlanınca heyecanlanıyoruz. Çocuklarımızın bir an önce öğretmenlerine ve okuluna kavuşmasını istiyoruz. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah bu virüsten bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.

Uzmandan market ve pazar alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, koronavirüs salgınına karşı gıda denetiminde ve gıda alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Vatandaşların pazar alışverişlerinde ürünlere dokunmak için ısrar etmemesi gerektiğini belirten Toprak, alışverişin ardından ürünleri sabunlu suyla yıkamak yerine akan suda yıkamanın ya da silmenin daha doğru olduğunu kaydetti.

Koronavirüsün, gıda yoluyla bulaşmadığı kanıtlansa da gıdaların üretimi, hazırlaması ve satışında vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, bu dönemde üreticilerin gıda üretimi konusunda, vatandaşların ise pazar ve market alışverişlerinde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Gıdaların paketlemesi aşamasında hijyenik koşullara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Uğur Toprak, "Ürünleri üretirken çalışan personelin sağlığından emin olunması lazım, daha sonra ürettikleri ekipmanların dezenfeksiyonunu iyi sağlamaları gerekiyor. Ürünlerin de yıkanma işlemine daha fazla dikkat edilmeli. Ürünleri akan suda yıkamaları gerekiyor. Paketleme esnasında da hijyenik koşullara bu dönemde normalden daha fazla dikkat edilmesi gerekir" dedi.

'PAZAR ALIŞVERİŞLERİNDE ÜRÜNLERE DOKUNMAK İÇİN ISRAR EDİLMEMELİ'

Vatandaşların pazar yerlerinde ürünlere dokunma konusunda ısrar etmemesi gerektiğini vurgulayan Toprak, ürünleri aldıktan sonra hızlı bir şekilde eve dönülmesi gerektiğini belirterek, "Pazar alışverişlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube olarak Bilim Kurulu'yla birtakım önlemler aldık. Bu önlemlerin de uygulanması için pazar yerlerinde denetimlere başladık. Seçme işlemi zaten Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yasaklandı. Pazar yerlerinde ürünlerin poşetlenmesi gerekiyor. Vatandaşların da bu konuda ısrar etmeyip ürünleri alırken dokunmaması gerekiyor. Vatandaşların ürünleri aldıktan sonra da hızlı bir şekilde eve dönmesi lazım. Pazar alışverişlerinden mümkünse yalnızca bir kişi sorumlu olmalı. Eve geldikten sonra aldıkları ürünleri bir süre havalandırıp ardından yıkayarak dolaba almaları gerekiyor. Bakliyat, zeytin, baharat gibi açıkta satılan ürünlere bu dönemde çok daha fazla dikkat edilmesi lazım" diye konuştu.

'GIDALARIN AKAN SUDA YIKANMASI YETERLİDİR'

Market ve pazar alışverişlerinin ardından vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toprak, şöyle konuştu:

"Bu virüs hapşırma, solunum ve dokunma gibi birçok yolla bulaştığı için alınan ürünlerin köpüklü suyla değil de sadece bir silme işlemiyle de dezenfektesi gerçekleştirebilir. Ürünleri poşetli bir şekilde alacaklar ve özellikle marketlerde sosyal mesafeyi korumaları lazım. Alışveriş sıklıklarını azaltmalılar. Son kullanma tüketimine mutlaka dikkat edip raf ömrü uzun olan ürünler tercih edilmeli. Alışverişten sonra mümkün olunan en kısa sürede eve dönülmeli. Eve dönüldükten sonra da el hijyenine özellikle dikkat edilmelidir. Gıdaların mutfakta akan suda yıkanmaları yeterli olacaktır. Herkesin sağlığı önemli, herkes sağlığına dikkat etmeli ki bu dönemi de mümkün olduğunca kısa sürede atlatalım."

Fırın alışverişlerinde yapılması gerekenlere de değinen Toprak, "Açıkta satılan ekmeklerin poşete girmesiyle ilgili genelge yayınlandı ancak poğaça ve gevrek gibi ürünlere elle temas edilmemesi ve dokunulan ürünün alınması gerekiyor. Bu ürünler pişmeyecek olduğu için bize sıkıntı yaratabilirler" şeklinde konuştu.

'SOSYAL MESAFEYE VE HİJYENE ÖNEM VERİYORUZ'

Hijyen ve sosyal mesafeye özellikle özen gösterdiklerini belirten manav Nazım Kara (55) ise, "Hijyen ve mesafeyi korumak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Müşterimiz geldiğinde belirli mesafede istediği malları veriyoruz. Seçme olayımız yok. Bakanlığımızın ve belediyenin verdiği yetkiyle ürünleri ellettirmiyoruz. Ürünleri eldivenle biz seçiyoruz ve daha sonra eldiveni çıkarıp 10 dakikada bir ellerimizi sabunlu suyla yıkıyoruz" dedi.

Evden çıkamayan çiftçinin bağını 'Vefa' ekibi budadı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kronik hastalığı bulunan çiftçi Sedat Kaya (63), koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Kaymakamlığın yönlendirmesiyle gelen ekipler, Kaya'nın 6 dönümlük bağını budadı.

Ergani ilçesine bağlı Kemertaş Mahallesi'nde oturan kronik hastalığı bulunan Sedat Kaya, salgın nedeniyle dışarı çıkamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan bağının budanması için yardım talebinde bulundu. Kaymakamlık bünyesindeki Vefa Sosyal Destek ekibinde görevli, bağ ve bahçe işlerinden anlayan 4 kişi bu iş için görevlendirildi. Görevliler, 6 dönümlük bağı budayarak hazır hale getirdi.

'BİZ ONLAR İÇİN DIŞARIDAYIZ'

Hasta çiftçinin bağını budayan gruptaki İlyas Çalışkan, yardım talebinin ardından Ergani Kaymakamı Abdulselam Öztürk'ün kendilerini görevlendirdiklerini söyledi. Bu işi gönüllü olarak yaptıklarını söyleyen Çalışkan, ileri yaşta olan ve hastalığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmamalarını isteyerek onlar için her türlü hizmete hazır olduklarını ifade etti. Çalışkan, "Yaşlı amcamız, kaymakamlığın Vefa Sosyal Destek Grubu'nu aradıktan sonra kaymakamımızın talimatıyla ilçe spor müdürümüz bizleri buraya yönlendirdi. Biz de bağ bahçe işlerinden anladığımız için gönüllü olarak gelip amcanın hem bağını, hem de fıstık ağaçlarını budadık. Bizler bu işi gönüllü yapıyoruz. Bizlerin yaşlılarımızdan isteğimiz evlerinde kalsınlar, Türkiye zor bir süreçten geçiyor, bu süreci iyi değerlendirmemiz lazım. Bu yüzden 20 yaş altı küçüklerimize ve 65 yaş üstü büyüklerimize sesleniyoruz, sizler evlerinizde kalın, bizler her daim gönüllü olarak sizler için dışarıdayız."

'BİRİNE FAYDAM DOKUNDUĞU İÇİN MUTLUYUM'

Zülküf Güneş ise bağı budamak için 4 kişi geldiklerini belirterek, birine faydası dokunduğu için değişik bir duygu yaşadığını söyledi. Güneş şöyle konuştu:

"Sedat Kaya, Vefa Sosyal Grubu'ndan yardım talebinde bulundu. Sağ olsun Kaymakam Bey de bizi buraya yönlendirdi. Biz de Sedat Kaya'ın bağını hem budadık, hem de etraflarını açıyoruz. Buraya 4 kişi geldik. Hepimiz burada az çok bu işi biliyoruz, çünkü kendi bağımız da var. Grubumuzdaki arkadaşlarımız, anladıkları işlere göre yönlendiriliyor. Bu yönlendirme sonucu hastalığı olanların ve yaşlıların yardımına koşuyoruz. Şu anda güzel ve değişik bir duygu içerisindeyim, birine bir faydam dokunduğu için. Türkiye'miz zor bir süreçten geçiyor, yaşlı amcalarımız risk gurubunda olduğu için mümkün mertebe biz onlara yardım etmeye çalışıyoruz."

'BENİ BU İŞTEN KURTARDILAR'

Sedat Kaya ise açık kalp ameliyatı olduğu için çalışamadığını belirterek, kızının yardımıyla telefon açarak yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Kaymakamın 4 kişilik bir ekibi gönderip kendisini bu işten kurtardığını ifade eden Kaya, "Açık kalp ameliyatı oldum, fazla zorlamaya gelmiyor vücudum. Kızımla birlikte yardım için telefonla aradık. Sağ olsun Kaymakam Bey arkadaşları gönderdi. Traktörle sürdük, köklerini çevirelim ki tekrar atla süreceğiz. Kökleri var ufak, çubukları değmesin, uçmasın diye kenarlarını çeviriyoruz. Şimdi yapılması lazım, başka zaman olmaz çünkü bir hafta sonra kurudu mu toprak ne çift sürebiliriz, ne de çalışabiliriz. Onlara teşekkür ederim, gelip çalışıyorlar, kurtardılar beni bu işten" diye konuştu.

'EVDE KAL' ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, bağ budamayı tamamladıktan sonra hep bir ağızdan 'Evde kal Türkiye, evde kal Ergani' çağrısında bulundu.

Evlerinden çıkamayan çifte, 56'ncı evlillik yıl dönümünde pastalı sürpriz

ANTALYA'da koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında dışarı çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Aynur (74) ve Sebahattin Altun (78) çifti, 56'ncı evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutlamak isteyince, belediye ekiplerinden yardım istedi. Çiftin evine mumlarla süslü yaş pasta götüren ekipler, mutluluklarına ortak oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yaşayan Aynur ve emekli astsubay Sebahattin Altun çifti, 56 yıl önce 6 Nisan tarihinde dünya evine girdi. Geçen sürede mutlu bir evlilikleri olan ve emeklilik günlerini tek katlı evlerinde geçiren Altun çiftinin evden çıkmaları, 65 yaş üstü oldukları için koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Her yıl evlilik yıl dönümlerinde mutlaka yaş pasta keserek birbirlerine güzel dileklerde bulunan Altun çifti, bu yıl evden çıkamadı. Aynur Altun, kendilerine yardımcı olabileceği düşüncesiyle Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa ekiplerini aradı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla çiftin evine belediye personeli tarafından yaş pasta götürüldü. Evlerinin bahçesinde yaş pasta sürpriziyle karşılaşan Altun çifti, duygu dolu anlar yaşadı. Çift mumları birlikte söndürüp pastayı kestikten sonra birbirlerine ikram etti.

'İLK DEFA BÖYLE BİR KUTLAMA YAŞIYORUZ'

56'ncı evlilik yıl dönümünü evde geçirecekleri için üzüldüklerini söyleyen Aynur Altun, "56 yıla bugün girdik. Çok güzel günler geçirdik. İlk defa böyle bir kutlama yaşıyoruz. Pasta almaya gidemeyeceğimiz için Muratpaşa Belediyesi'nden telefonla yardım istedim. Turunç Masa ekibi de bize yardımcı oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yapıyorlar. Her sorunumuza kısa sürede çözüm buluyorlar" dedi.

Belediye ekibini takım elbise ve kravatla karşılayan Sebahattin Altun da çok mutlu olduğunu söyledi. Sürprizleri genelde kendisinin yapmaya çalıştığını, ancak bu kez eşi Aynur Altun'dan bir sürpriz geldiğini belirten Altun, mutlu evliliğinin sırrını "Az konuşup hanıma çok tolerans tanıyacaksınız. Bulaşığa, temizliğe her zaman yardım edeceksiniz. Böyle olursa uzun yıllar mutlu yaşarsınız" sözleriyle aktardı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da çiftin mutluluklarına telefonla görüşerek ortak oldu. Başkan Uysal, Aynur Altun'u arayarak daha uzun yıllar birlikte mutlu bir ömür geçirmelerini diledi. Başkan Uysal her zaman kendilerine yardımcı olmak için bir telefon kadar yakın olduklarını da sözlerine ekledi.

Asırlık çınarlardan uzun yaşamın sırrı

BİNGÖL'de yaşayan 104 yaşındaki Esma Toğa ile 101 yaşında olan Hacere İnak, uzun yaşamın sırrının doğal ürünlerle beslenmek olduğunu söyledi. Toğa, "Bahçede topladığım doğal otlarla, süt, yoğurt gibi gıdalarla besleniyorum. Şimdiye kadar da bu yaşa gelmemin sebebi doğal beslenmekten kaynaklı. Herkesin doğal beslenmesini öneriyorum" dedi.

Ilıcalar beldesinde oturan 7 çocuk ve 20 torun sahibi Esma Toğa ile 7 çocuk 100 torun sahibi Hacere İnak, uzun yaşamın sırrını anlattı. Çocuklarının 6'sı erkek, 1'i kız olduğunu anlatan Esma Toğa, bahçede topladığı doğal otlarla, süt, yoğurt gibi gıdalarla büyüdüğünü belirtti. Toğa, "Her zaman doğal ürünlerle beslendim. Herkesin doğal ürünlerle beslenmesini tavsiye ediyorum. Yaşadığım ciddi bir hastalık yok. Sadece yüksek tansiyonum var. Onun haricinde sağlık olarak herhangi bir şikayetim yok. Bingöl'de 1971 yılında meydana gelen depremin ardından kurulan bakara evde yaşıyorum. Tek isteğim düzgün bir evde yaşamak. Kış aylarında evim çok soğuk oluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarıya çıkmıyorum" dedi.

TORUNUNUN TORUNUNUN ÇOCUĞUNU GÖRDÜ

Aynı beldede yaşayan Hacere İnak ise, torununun torununun çocuğunu gördüğü söyledi. 100'den fazla torunu olduğunu anlatan İnak, "Daha önce günümüzdeki gibi salgın hastalıklar yoktu. Eski zamana göre şimdiki imkanlar daha iyi. Yıllarca peynir, yoğurt, çökelek gibi besinler tüketiyordum. Şimdi de bu gıdaları tüketiyorum" diye konuştu.

Antalya'da güldüren kaykay görüntüsü

Antalya'da evlerinin önünde kaykay yapan iki genç, polis aracı sirenini duyunca sokaktan eve kaçtı. Görüntüyü çeken baba, o anları kameraya kaydederken çocukların düşmesiyle kahkahaya boğuldu. ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Evde Kal' çağrısı ve koronavirüs salgının yayılmaması için 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamalar, ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor. Antalya'da arkadaşı ile birlikte evin önünde, kask ve dizliklerini takıp kaykay yapan genç, babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Oğlunu, "Arif, çok yola çıkma oğlum" diye uyar6an baba, o anları kaydediyordu. "Nasıl baba sürebiliyor muyum?" diyen oğlunu, "Evet evet bayağı alıştın!" diyen babanın sözleri polis sireni sesiyle kesildi. Sokağa gelen polisten kaçan genç, eve girerken yere kapaklanınca baba kahkahalarla güldü. O baba, oğlu ile arkadaşının güldüren kaykay görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

