Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Çarptığı yayayı 100 metre sürükleyip öldüren sürücü kaçtıAntalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Yüksel'e (42), hızla gelen bir araç çarptı.

15.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:27
İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Çarptığı yayayı 100 metre sürükleyip öldüren sürücü kaçtı

Antalya 'da yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Yüksel'e (42), hızla gelen bir araç çarptı. Yüksel'i 100 metre sürükledikten sonra olay yerinden kaçan sürücü aranırken, talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Metin Yüksel evine gitmek için caddede yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada cadde üzerinde süratle seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, karşıya geçmeye çalışan Yüksel'e hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan araç, altına aldığı Yüksel'i 100 metre sürükledi. Kaza sırasında Metin Yüksel'in ayağındaki ayakkabısı ise ayaklarından çıktı. Kazanın ardından durmayan araç, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yüksel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak olay yerinde ve Yüksel'in cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan aracı tespit etmek ve sürücüsünü yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Yüksel'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Haberler ›› Güncel ››İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: Başkan Akın'dan önemli ziyaretler - Haber 16:20: Tarsus'ta hırsızlık iddiası - Haber 16:20: Edirne'de sokağa çıkan 20 yaş altı 8 kişiye para cezası - Haber 16:20: Adana'da evini yakmak isteyen kişiyi polis engelledi - Haber 16:19: 7 aylık hamile eşini dövüp, cam kırığıyla yaraladı - Haber 16:00: 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti - Magazin 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler