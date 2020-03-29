İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLER

Bodrum'da denizde hortum

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında denizde oluşan hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmurun ardından Bodrum'un Akyarlar mevkii ile Yunanistan'ın İstanköy (Kos) adası açıklarında oluştu. Bodrum'a yakın bir noktada oluşan ve kısa süreli paniğe neden olan hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hortum, bir süre deniz üstünde görüldükten sonra dağılarak gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hortumun görüntüsü

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Seyhan Belediyesi'nden pazar esnafına hijyenik önlük

SEYHAN Belediyesi'nin Kıyafet Atölyesi'nde dikilen pazar önlükleri, semt pazarlarındaki esnafa dağıtıldı.

Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleri, semt pazarlarında geçici olarak yasaklanan "Elle seçmeö uygulaması ve fiyat denetimi yaptı. Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri de pazara gelen vatandaşların ateşini ölçtü. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da Adana Semt Pazarcıları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay ile birlikte koronavirüs tedbirlerini ve uygulamaları yerinde denetledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle daha hijyenik bir çalışma ortamı oluşumuna katkı vermek üzere belediyeye bağlı "Kıyafet Atölyesiönde dikilen pazar önlükleri, Akif Kemal Akay ve Ahmet Akçay tarafından esnafa dağıtıldı. Başkan Akay, daha etkin hijyen sağlanması için esnaflara maske ve eldiven de verdi. Akay, esnafın hijyen kurallarına uyması ve kişisel mesafeyi koruması konusunda hatırlatıcı bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü

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Önlük dikimi

Önlük dağıtımı

Pazar esnafının ateşinin ölçümü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: ADANA,

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Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina

GAZİANTEP'te, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan şehirler arası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 46 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Yolcular cezanın ardından 14 günlük karantinaya alınırken, otobüs ise bağlandı.

Gaziantep kent girişinde uygulama yapan güvenlik güçleri, öğle saatlerinde kente gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün 44 yolcu ve 2 görevliyle İstanbul'dan geldiği öğrenilirken, seyahat izin belgesi olmadığı belirlendi. Bunun üzerine uygulama noktasındaki görevli sağlık ekipleri, yolcuların ateşlerini ölçtü. Bir yolcuda yüksek ateş olduğu saptandı. Ateşi olan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcular ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü pansiyonlarında 14 gün karantinaya alındı. Valilikçe verilmiş 'seyahat izin belgesi' olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeni ile yolcu başına 3 bin 150 TL para cezası uygulayan polisler, otobüsü ise bağladı.

Yetkililer bundan sonraki süreçte de denetimlerin devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsteki yolcular

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: -GAZİANTEP-DHA)

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Hatay'daki volkanik gölü su papatyaları sardı

HATAY'da volkanik patlama sonucu meydana gelen ve güzelliği ile ziyaretçileri kendisine hayran bırakan Haydarlar Gölü'nü ilkbaharın gelişiyle su papatyaları sardı.

Suriye sınırına yakın noktada Hassa ilçesindeki Haydarlar Mahallesi'nde bulunan volkanik göl, el değmemiş doğası, manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla görenlerde hayranlık uyandırıyor. İlkbaharda açan su papatyaları ile çiçek bahçesine dönen volkanik göl, çok sayıda yabani kuş türüne de ev sahipliği yap

ıyor. Göçmen kuşların başlıca uğrak yerleri arasında yer alan gölün, yaz mevsiminde suların çekilmesiyle kurumasına karşı Tahtaköprü Sulama Göleti'nden su kanallarıyla takviye yapılması düşünülüyor.

Haydarlar Gölü, temiz havanın tadını çıkarmak isteyen doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Ayrıca nişanlı ve evlenecek çiftler doğa ve anı fotoğrafı için de bu gölde çekimler yaptırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Haydarlar Gölü'nün genel ve detay görüntüleri

Gölden drone görüntüleri

Su papatyalarından görüntüler

Göl içindeki göçmen kuşlar

Haber-Kamera: Kasım NARCI/ HASSA(Hatay),

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SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı

İZMİR'de yaşayan SMA (Spinal Muskuler Atrofi) Tip 2 hastası Çınar Vardar (7), kasları günden güne erirken, devletin verdiği ilaç sayesinde hareket kabiliyetinde büyük ilerleme kat etti. Evin içerisinde emekleyerek bir odadan diğerine geçen, 5,5 yıl sonra bir yerlerden destek alıp, ayağa kalkabilen Çınar, büyük mutluluk yaşıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan güvenlik görevlisi Yasin Vardar (40) ve ev kadını Gülgün Vardar (39) çiftinin ilk çocukları Buse Vardar'ın (10) ardından dünyaya gelen oğulları SMA Tip 2 hastası Çınar, 1 yıl önce ilk dozunu almaya başladığı Spinraza ilacı sayesinde hastalığın hızı yavaşladıı. Sağlıklı biçimde dünyaya gelen Çınar'ın 15 aylık olana kadar emekleyemediğini anlatan baba Yasin Vardar, yürümesinde gecikme yaşanmasıyla sorunu araştırmaya başladıklarını söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan genetik testler ile Çınar'a 17 aylıkken SMA Tip 2 tanısı konulduğunu belirten Vardar, "İlk kızımız sağlıklıydı ve 1 yaşında yürüdü. Çınar ise daha önce ayaklarını yere tam basan ve sıralayan bir çocuktu, 15 aylıkken ayaklarının üzerine basamamaya başladı. 1 yaşındayken ayakta durabilen çocuğun hareketleri zamanla geriliyordu" dedi. SMA Tip 2 tanısı aldıktan sonra ailece büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Yasin Vardar, hızla yayılabilen bu hastalığın 1 yıl önce kullanmaya başladıkları ilaç sayesinde gerilediğini vurguladı. Devlet tarafından uygulanan sağlık uygulama tebliğine göre ilk 4 dozun tamamlandığını dile getiren Vardar, şöyle konuştu:

"Bu yaşıma geldim ilk kez bu hastalığı duydum. Teşhis konulduğunda internetten araştırıp büyük üzüntü yaşadık. Fizik tedavi dışında bir tedavisi yoktu. Dünya başımıza yıkıldı. Ama çocuklarımızın bize ihtiyacı var sağlam durmamız lazım. Eşimi de bu yönde telkin ettim. Şu an uygulanan tedavinin kesin tedavi olmadığını biliyoruz. Ama ilk dozu almadan önce bir puanlama yapıldı. 18 puanla başladık şu an ise 29 puandayız. Puan arttıkça ilacın iyi geldiğini anlıyoruz. 5'inci doz öncesi ilk aldığı puanın 3 puan üstünü alırsa tedaviye devam edileceği söylendi. 5'inci doz haziran ayında verilecek."

'DEVAM DOZLARINI ÖMÜR BOYU ALACAK'

Normal bir hamilelik süreci yaşadığını ve sezaryen doğumla dünyaya gelen Çınar'ın 6 aylıkken emeklemeye, 9 aylıkken ayakta sıralamaya başladığını anlatan anne Gülgün Vardar, "Emeklemek istediğinde çenesinin üzerine düşüyordu. Kolları güçsüzdü, gövdesi gevşekti. Ağır bir şey kaldıramadığı için plastik ve hafif bardaklar kullanıyorduk. Teşhis konulduğunda bu hastalığı çok fazla bilmiyorduk. Daha sonra özel eğitime, bir dal merkezinde fizik tedaviye ve havuz desteğine başladık" diye konuştu. Teşhisin ardından ilk 1 yıl enfeksiyon nedeniyle sürekli hastanede kaldıklarını söyleyen Vardar, ilaçla birlikte oğlunda belirgin bir iyileşmenin gözlendiğini ifade ederek şunları anlattı:

"Çınar artık emekleyerek bir odadan diğer odaya gidebiliyor. Vücut gevşekliği çok daha iyi. Artık plastik bardakta su vermiyorum. Çünkü cam bardağı kendisi kaldırıyor. Kendine güveni yerine geldi. Bu yıl bağışıklığı daha da iyi. Bu kışı hiç doktora gitmeden evde atlattık. Bundan sonra devam dozlarını ömür boyu alması gerekiyor. 5'inci dozu alırız ama ya sonrası? Ömür boyu bu endişeyi yaşayacağız. Bu yıl manuel arabaya geçtik ve bu sayede daha özgür oldu. Her yere kendisi gidip gelebiliyor. Sürekli yürümek istiyor. Yaşıtlarıyla olduğu zaman bunu daha çok istiyor. Üst gövdesi çok iyi, ayakları güçsüz. Bu ilaca ihtiyacımız var. "

'BEN DE YÜRÜMEK İSTİYORUM, KOŞMAK İSTİYORUM'

Bu yıl sağlıklı çocuklar ile anaokuluna başlayan Çınar'ın ablası Buse Vardar, kardeşiyle çok iyi anlaştığını söyleyerek, oyun oynadıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi. Çınar'ı zaman zaman okula götürdüğünü belirten ablası "Okula giderken çok neşeli. Kardeşim için ilacının verilmesini istiyorum. Çünkü hastalığın ilerlemesini engelliyor. Onunla dışarıda yürüyerek, koşarak oynamayı hayal ediyorum" diye konuştu. Haftada 3 gün fizik tedaviye giden Çınar ise şunları söyledi:

"Okuldaki arkadaşlarımla aram çok iyi. Bahçede tekerlekli sandalyem var. Sürmeme yardım ediyorlar. Ama ben de yürümek istiyorum, koşmak istiyorum. Arkadaşlarımla koşma oyunu oynamak istiyorum. Bisiklete binmek istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çınar'ın halının üzerinde emeklemesinden görüntü,

-Koltuğa tutunarak kalkmaya çalışmasından görüntü,

-Ablasıyla balon oynamasından görüntü,

-Bardağı tutup su içmesinden görüntü,

-Anne ve babayla röportaj

-Ablası ve Çınar ile röportaj

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor

VAN'ın Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı 2 mezra, dün akşam saatleri itibariyle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri karantinaya alınan mahalle ve mezralarda önlem alarak, araçların giriş ve çıkışlarına izin vermiyor.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları da dün akşam saatlerinden itibaren koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri, karantinaya alınan bölgelerde yolları keserek, giriş çıkışlara izin vermedi. Mahalle ve mezraların, İstanbul'dan akrabalarının yanına gelen iki kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı öğrenildi. Dışarıdan gelen kişilerin mahallede temas ettiği kişiler ise tek tek tespit edilerek sağlık taramasından geçirildi. Mahalle ve mezralardaki karantinanın 14 gün süreceği belirtildi.

Bu arada Van kent merkezi ve ilçelerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında belediyelerin dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hanköy Mahallesi tabelası

-Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri

-Detaylar

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, -

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Burdur'da Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi gereği Burdur Otobüs Terminali'nde Valilik, Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi ve Şoförler Odası temsilcisinden oluşan Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu.

Burdur Valiliği İl İdare ve Denetim Müdürü Ramazan Şencan kurulun Burdur Valiliği'nin koordine ve sorumluluğunda kurulduğunu söyledi. Şencan, "Seyahat İzin Kurulu, Burdur Valiliği koordine ve sorumluluğunda, Burdur Belediyesi görevlisi, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcisinden oluşuyor. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki şartları taşıyan, otobüsle yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız gelip müracaat ettiklerinde seyahat izin belgesi düzenliyoruz" dedi.

Diğer yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından da otogar girişinde gelen ve giden yolcuların ateşleri ölçülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otogar dış görünüş

Seyahat izin kurulundan detay

Ateş ölçümü

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Taksicilerden 5 dilde koronavirüs uyarısı

ANTALYA'da taksici Hakan Doğan, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve vatandaşları uyarmak için taksilerin tepe lambalarına Türkçe ile beraber 5 dilde #evdekal, #hayatevesığar yazdırdı.

Antalya'da daha önce taksiciler için tehlike anında dışarıya acil yardım uyarısı gönderen sistem geliştiren taksici, aynı zamanda girişimci Hakan Doğan, dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınına yönelik farkındalık yaratmak için taksilerde yer alan tepe lambalarına 5 dilde uyarı yazısı yazdırdı. Taksilerin tepe lambalarında Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça #Evdekal ve #HayatEveSığar yazısı yer alıyor.

'VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK İSTEDİK'

Şu ana ana kadar Antalya merkezde 100'den fazla araçta yer alan uyarının daha çok taksiye ulaşmasını istediğini belirten Hakan Doğan, "Koronavirüs salgını, ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuruyor. Biz de taksiciler olarak toplumsal farkındalık yaratmak için, tepe lambalarımızda #evdekal yazısı yazdırdık. Bunu Türkçe dışında 4 dilde daha yaptık. Antalya'da misafir olarak kalan yabancı uyruklular da var. Bu duyarlılıkla inşallah vatandaşları biraz bilinçlendiririz" dedi.

TÜRKÇE İLE 5 DİL

Taksici esnafının duruma olumlu baktığını belirten Doğan, "Taksici esnafından yoğun talep var yazıları yazdırmak için. Pazartesiden itibaren bütün taksilerde olmasını sağlamaya çalışacağız. Türkçe dışında İngilizce, Rusça, Almanca ve Arapça yazılarımız yer alıyor" diye konuştu. Hakan Doğan, 100 araçta 5 dilde uyarı yazısının yer aldığını, 600 aracın daha tepe lambalarına uyarı yazılarının yazılacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Taksiler detay

Taksi tepe lambası 5 dil detay

Ticari taksici Hakan Doğan röp

Taksilerin hareket etmesi detay

Taksiler yolda detay

Taksilerin gece tepe lambası detay

Genel detaylar

HABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Rize'de köylerde koronavirüs sessizliği

RİZE'de, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararlar, şehrin yanı sıra köylerde de uygulanıyor. Köylüler 'evde kal' çağrılarına uyup, sadece evlerinin önündeki bağ ve bahçe işleri için dışarı çıkınca sokaklar boş kaldı.

Türkiye'de vaka sayısının her geçen gün arttığı koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar tedbir almayı sürdürüyor. Karadeniz'de gelenek haline gelen ve Mayıs ayında başlayan yayla ve köylere göç geleneği bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle erken başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararlar, şehirlerde olduğu gibi köylerde de uygulanıyor. Köylerdeki vatandaşlar, sadece evlerinin önündeki bağ ve bahçe işleri için dışarı çıkıyor, 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Vatandaşların çağrılara uyması üzerine köyler de şehrin sokakları gibi sessizliğe büründü.

'KOMŞULARA DA GİDİP GELMİYORUZ'

Rize'de köyde yaşayan Emine Demirkıran, "Ben zaten köyde yaşıyorum, 'dışarı çıkmayın' diye anons oldu. Biz de mecburi olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Ancak benim ineğim var, ona yem getirmek için arada gidip gelmek zorunda kalıyorum. Kimseyle konuşmadan, görüşmeden işimi halledip evime geri dönüyorum. Komşulara gidip gelme yok. Hastalıktan korkuyoruz. Bu virüsle mücadelede biz de yapmamız gerekeni yapıyoruz" dedi.

'3 ÖĞÜN YEMEK, 5 VAKİT NAMAZLA GÜN GEÇİRİYORUZ'

Hüseyin Karagöz de, "Dünyanın uğraştığı koronavirüs yüzünden şu an işimden izinliyim. Bizde köye geldik. Burada bahçe işleri ile uğraşarak, vaktimizi geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Şadiye Karagöz ise, "Evden dışarı çıkmıyoruz, dikkatli davranıyoruz. Günde üç öğün yemek yiyip beş vakit namaz kılıyoruz, evin içinde yapacak başka bir şey yok bekliyoruz" dedi.

'KÖYE KİMSE İZİNSİZ GİREMİYOR, TAKİP EDİYORUZ'

Çamlıhemşin ilçesi Köprübaşı Köyü Muhtarı Yaşar Alinoğlu da köylülerin evden çıkmadığını belirterek "Köyümüze dışarıdan gelen yabancı araçları takip ediyoruz. Kimse izinsiz giremiyor, biz de muhtar olarak burada nöbetçi çavuş gibi dolaşıyoruz. Kim nerede, nasıl diye bakıyoruz, soruyoruz. Hava güzel olduğu zaman bu insanları evde tutmak zor oluyor. Diğer günlerde ise evde zaman geçiriyorlar tabii ki komşuluk ilişkileri tamamen kalktı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bahçelerde çalışan vatandaşlar

-Balkondan karşı komşu ile konuşan kadınlar

-Köyden detaylar

-Evden dışarı çıkmayan kadınla röportaj

-Muhabir anonsu (Arzu ERBAŞ)

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE-DHA

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Evde kalan halk ozanı, bu kez eşi için çalıp, söyledi

ERZURUM'da, koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini eve kapatan Mahigül (66)- Fuat Çerkezoğlu (70) çiftinin günü sazlı, sözlü geçiyor. Aşıklık geleneğinin günümüzdeki önemli isimlerinden olan Fuat Çerkezoğlu, bu kez eşi için sazın teline vurup, türkü söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesinin Hilalkent Semti'nde oturan Mahigül-Fuat Çerkezoğlu çifti, dışarı çıkması yasak olan yaş grubunda olduğu ve yetkililerin 'Evde kalın' çağrısına uydukları için kimseyle görüşmüyor. Üç kızı ve bir oğulları evlenip ayrılınca evde yalnız yaşayan Çerkezoğlu çifti, günlerini müzik yaparak geçiriyor. Ev hanımı Mahigül Çerkezoğlu (66), kahveleri hazırlayıp getirirken Fuat Çerkezoğlu da hayatının 54 yılını birlikte geçirdiği sazını eline alıp teline vuruyor.

Yıllardır topluluklar önünde çalıp söyleyen Çerkezoğlu, bu kez eşi için çaldı. Fuat Çerkezoğlu, "Dünyayı kasıp, kavuran koronavirüsle mücadelede büyüklerimizin tüm dediklerini harfiyen uyguluyoruz. Çünkü bu virüs gözle görülen bir şey değil. Bizim gibi 65 yaş üstü kişiler için çok tehlikeli. Ben de yılların bir halk ozanı olarak diyorum ki; yaşlı genç fark etmez, herkes evde kalsınö diye konuştu.

Koronavirüse bir de şiir yazan Fuat Çerkezoğlu, evde kalmanın kendisi için çok iyi olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, "Evde zamanım çok olduğu için çıkarmayı düşündüğüm kitabımı bitirmeye çalışıyorum. Hatta bizi eve kapatıp, kendisi dünyayı gezen koronavirüse de bir türkü yazdım. Evde sıkıldığımızda hanım kahve yapıyor, ben de sazımın teline vuruyorum. Konserleri ve ozan arkadaşlarımla birlikte olmayı çok özledim. İnşallah bu hastalık tez zamanda defolur gider ve herkes yaşantısına geri döner. Ama bunu başarmak için uzmanların dediklerini yapmak zorundayızö dedi.

KORONA VİRÜSÜ MAZLUMA DEYME

Fuat Çerkezoğlu'nun yazdığı şiirin dizeleri şöyle:

Korona teftişte dünya turunda/ Başını kuma sokanları affetmez/ Kan dökenler hesap vermek zorunda/ Elleri kan kokanları affetmez/ Katillerden hesap sormadan gitmez.

Virüsün bir adi mazlumun ahı/ Tahtında yok eder kıralı şahı/ Yaradan gönderdi vallahi billahi/ Hakka karşı çıkanları affetmez/ Katillere hesap sormadan gitmez.

Zulüm etti kendi vatandaşına/ Bomba yağdı toprağına taşına/ Fakirlerin evlerini başına/ Top tüfekle yıkanları affetmez/ Katillere hesap sormadan gitmez.

Süper güçler adalet var hanginizde/ İnsanlık merhamet zerre yok sizde/ Mülteciler boğulurken denizde/ Film gibi bakanları affetmez/ Katillere hesap sormadan gitmez,

Dünya iyi tanır namerdi merdi/ Namert fırsat bulsa merdi yiyerdi/ Sade silah satmak batının derdi/ Hak hukuktan bakanları affetmez/ Katillere hesap sormadan gitmez.

Türklerde kutsaldır gelenek töre/ Sürgünlere çadır kurdu her yere/ Sınırda aç susuz mültecilere/ Gerçek kurşun sıkanları affetmez/ Katillere hesap sormadan gitmez.

Ruhları canavar görünüş insan/ Petrol aşkına kan döktüler kan/ Irak Suriye'yi ettiler mesken/

Orda yatıp kalkanları affetmez/ Katillerden hesap sormadan gitmez

Çerkezoğlu hiç oldu mu haberin/ Doğu Türkistan'ın yarası derin/ Hürriyet sevdası çeken Türklerin/ Canlarını yakanları affetmez/ Katillerden hesap sormadan gitmez

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aşık Fuat Çerkezoğlunun sazını getirmesi

-Sazına akort yapması

-Eşinin kahve getirmesi

-Fuat Çerkezoğlu ve eşinin detay görüntüsü

-Fuat Çerkezoğlu'nun türkü söylemesi

-Fuat Çerkezoğlu'nun korona virüs hakkında yazdığı şiir

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Vefa Sosyal Destek grubundan Kıbrıs gazisine doğum günü sürprizi

ERZURUM Vefa Sosyal Destek Grubu, 66 yaşına giren Kıbrıs gazisi 5 çocuk, 9 torun sahibi Fuat Sucu'ya doğum günü sürprizi yaptı. İlk defa doğum günü kutlandığını söyleyen Sucu, görüntülü görüşme yaptığı Vali Okay Memiş'e teşekkür etti.

Erzurum Valiliği koordinesinde koronavirüs tedbirleri sebebiyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yardım etmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu. Kent merkezi ve ilçelerde yaşlı vatandaşlara yardımcı olan destek grubu, Palandöken ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Fuat Sucu'ya doğum günü kutlaması yaptı. Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, vefa sosyal destek grubu görevlisi Mehmet Polat ile birlikte Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 77'nci sokak, Şenbayraklar Sitesi'nde yaşayan gazi Fuat Sucu'nun evine gitti. Gazi Sucu, yüzlerinde maske, ellerinde pasta ile kapısını çalan misafirlerini karşıladı.

Yeni yaşına giren Sucu'ya maske takan Müdür Cemil İlbaş, Mehmet Polat'la birlikte doğum günü pastasını hazırladı. Pastanın üzerine konulan mumların yakıldığı sırada Vali Okay Memiş, Fuat Sucu'yla görüntülü görüşme yaparak doğum gününü kutladı. Sucu'ya evde kalmasını tavsiye eden Vali Memiş, şunları söyledi:

"Ülkemizde olduğu gibi bütün dünyada koronavirüs ile ilgili kriz yaşanıyor. Biz devlet olarak bütün tedbirlerimiz aldık, yeni tedbirler almaya devam ediyoruz. 65 yaş üstü sizler gibi, büyüklerimizin evde kalmalarını istiyoruz. Neden istiyoruz? Virüse karşı daha dikkatli ve duyarlı olmak için. Siz de bu kurala uyduğunuz için teşekkür ediyoruz. Doğum gününüz olduğunu haber aldık. Böyle bir sürpriz yapalım dedik. Allah nice seneler sağlıkla birlikte nasip etsin. Bizler kamu görevlileri olarak gazilerimiz, şehitlerimize layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev aldığını söyleyen Fuat Sucu, 66 yaşına girdiğini belirtti. İlk defa doğum gününün kutlandığını ifade eden Sucu, 10 günden beri evden dışarı çıkmadığını bildirdi. Sucu, sürpriz doğum günü sebebiyle Vali Memiş'e teşekkür etti. Fuat Sucu ile birlikte doğum günü pastası üzerindeki mumları sağlık sebebiyle üflemek yerine elleriyle söndüren Cemil İlbaş, vefa destek grubu olarak yaşlıların evlerine hizmetleri götürdüklerini belirtti. Vatan için bedel ödemiş canlarını ortaya koymuş şehit ve gazilerin çok değerli olduğunu söyleyen İlbaş, "Değerli büyüğümüz Kıbrıs gazimiz Fuat amcayı ziyaret edip, sayın valimizin talimatlarıyla doğum günü kutladık ve pasta kestik" diye konuştu.

Doğum günü pastasını kesen Fuat Sucu, yeni yaşını eşi Nuran Sucu (57) ile birlikte kutladı ve kucağına aldığı torunlarını sevdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vefa Sosyal Destek Grubunda çalışan görevlinin doğum günü pastasını araçtan çıkarması

-Pastayı Fuat Sucunun dairesine gelip zile basması

-Fuat Sucuya maske takılması

-Fuat Sucunun Vefa Sosyal Destek Grubunu karşılaması

-Fuat Sucu'nun Erzurum valisi Okay Memiş ile telefonda görüntülü konuşması

-Fuat Sucu ve Okay Memiş arasındaki diyalog

-Fuat Sucu ile röp

-Müdür Cemil İlbaş ile röp

-Doğum günü pastasının kesilmesi

-Fuat Sucunun torunlarını kucağına alması

Haber: Salih TEKİN Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Kaynak: DHA