İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLER

POLİS, HALKI 'KORONAVİRÜS'E KARŞI OYUN HAVASIYLA UYARDI

ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus ekipleri Yayla Mahallesi'nde devriye görevi yaparak, koronavirüs salgını nedeniyle halkı dışarı çıkmamaları konusunda anons yapıp uyardı. Polis aracından, "Sevgili Zonguldak halkı, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati derece önemlidir" diye anons yaparak halkı uyaran ekipler, Fener Semtinde ise vatandaşlara moral vermek için oyun havası çaldı. Polis aracından yükselen 'Ankara'nın bağları' şarkısıyla oynayan polislere mahalleli de pencere ve balkonlardan eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin anons yapması

-Oynamaları

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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ŞANLIURFA'DA SEL; MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDI

ŞANLIURFA'da, dün gece etkili olan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde mahsur kalan 12 kişi, itfaiye ekiplerince botlarla kurtarıldı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde dün gece aniden başlayan sağanak, kırsal bölgelerde sele neden oldu. Selin yaşandığı mahallede oturanlar evlerine dolan su nedeniyle dışarı çıkamadı. Mahsur kalanlar, jandarma ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, göle dönen evlerinde mahsur kalan 12 kişiyi botlarla kurtardı. Aşırı yağışlardan dolayı çevredeki ekili alanlar zarar görürken, Hamurkesen Mahallesi'nde yaşayanlar her yağış sonrasında evlerini su bastığını ifade ederek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde ise tıkanan kalanizasyon nedeniyle göle dönen caddede sular içinde kalan bir servis minibüsü de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -

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İKİ ŞAHİTLE EVLENEN GENÇ ÇİFT, BU SÜRPRİZİ YAKINLARINA TELEKONFERANSLA DUYURDU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Gökçe Karakoçum (35) ve Tuğba Bozbaş (25), yakınlarına sürpriz yapıp, birer şahitle evlendi. Çift, kıyılan nikahın ardından 'evde kalın' çağrılarına uyan yakınlarına sokakta cep telefonuyla telekonferansla bağlanarak evlendikleri duyurdu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan yakınları, evlilik cüzdanını görünce ikna olup, genç çifte, 'mutluluk' diledi.

Bir saat firmasında yöneticilik yapan Gökçe Karakoçum ve Tuğba Bozbaş'ın işyerinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Ani şekilde evlenme kararı alan çift, evraklarını tamamlayarak başvuru yaptı. Dün akşamüstü saat 16.00'da gün alan Gökçe Karakoçum ve Tuğba Bozbaş, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında davetliler olmadan, iki arkadaşlarının şahitliğinde Marmaris Belediyesi Nikah Dairesi'nde sürpriz şekilde, evlendi.

Nikah memuru Mahmut Mengilli tarafından kıyılan nikahın ardından genç çift, Konya'da bulunan yakınlarını cep telefonuyla arayarak telekonferans yöntemiyle evlendiklerini duyurdu. Çiftin yakınları önce bunun bir şaka olduğunu zannetti. Ancak çiftin, evlilik cüzdanını göstermesi üzerine ikna olup, 'mutluluk' diledi. Kaldırımda yürüyenler ve belediye personeli telekonferansla görüşme yapan çifti, fark edip; alkışlayıp, tebrik etti. Çift, görüşme sonrası belediye binası karşısındaki halk plajına giderek şahitleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuğba Bozbaş, "Bizimkisi ani aşk evliliği. Eşim ve benim, akrabalarımız ile yakın dostlarımızın haberi yok. Telekonferansla bağlanarak haber verdik. İlk başta şaşırdılar sonra tebrik ettiler. En kısa günde salgını atlatalım. Düğünü yapacağız" dedi. Gökçe Karakoçum ise, "Virüs tedbirleri kapsamında aileler gelemedi. Bizde kendilerine sürpriz yapıp, nikahı kıydık. Arkadaşlarımız şahitlerimiz oldu. Virüs tehlikesi geçtiğinde düğünü yapacağız. Çok mutluyuz, herkesin mutlu olmasını isteriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris Belediyesi dışındaki kaldırımda akrabalarıyla telekonferans yapan çiftin görüntüsü

-Gökçe Karakoçum ve Tuğba Bozbaş çifti ile röp.

-Çiftin telekonferansla akrabalarına nikah sürprizini açıklaması

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE TÜTÜN BİTKİSİNDEN KORONAVİRÜS AŞI ÇALIŞMASI

AŞI Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, koronavirüsle mücadele için Akdeniz Üniversitesi'nde aşı çalışması yaptıklarını söyledi. İklim odasında özel yetiştirilen bir tütün bitkisi olan 'Nicotiana benthamiana' üzerinde çalışma yürüttüklerini anlatan Prof. Dr. Mammedov, "Geliştirdiğimiz aşının neredeyse tüm mutasyonlara karşı etkili olmasını bekliyoruz" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs (Kovid 19), tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkeler de çeşitli önlemler alarak koronavirüsle mücadele için çalışmalar başlattı. Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarının ardından Akdeniz Üniversitesi, koronavirüs aşısı için çalışma başlattı. 20 kişilik uzman ekiple birlikte çalışmalarını yürüten Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, 3 laboratuvar 1 iklim odasında 'Transient Bitki Ekspresyon Sistemi' kullanarak, yeni nesil aşı çalışmalarını yaptıklarını açıkladı. Prof. Dr. Tarlan Mammedov, aşının kısa sürede hayata geçmesini hedeflediklerini söyledi.

BİTKİDEN KORONA AŞI ÇALIŞMASI

Prof. Dr. Mammedov, bir tütün bitkisi olan Nicotiana benthamiana'nın, iklim odasında 22-24 derecede yüzde 50-60 nem seviyesinde özel formülasyon içeren gübrelerle yetiştirildiğini anlattı. Belli büyüklüğe ulaşmasının ardından bitkiye rekombinant (yeniden düzenlenme) yapılarak, proteinleri üretmesi için bitki yaprağının içine solüsyon verildiğini (infitrasyon) söyleyen Prof. Dr. Mammedov, yapraklarında protein ürettiklerini belirtti. Ardından proteinleri yapraktan çıkarıp saf hale getirdiklerini aktaran Prof. Dr. Tarlan Mammedov, gerekli analizlerin ardından aşı çalışmalarına uygun olup olmadığına karar verildiğini anlattı. Uygun aşıların önce hayvanlar üzerinde denendiğini belirten Prof. Dr. Mammedov, gerekli immun (bağışıklık) cevap alınınca analizlere devam ederek, klinik çalışmalara geçildiğini anlattı.

DEGLİKOLİZASYON YÖNTEMİYLE AŞI ÇALIŞMALARI

Dünyada devrim niteliğinde olan deglikolizasyon (Bitki hücre yüzeyinde bulunan proteinlerdeki şekerin yok edilmesi) yöntemiyle aşı üretim çalışmaları yapan Prof. Dr. Tarlan Mammedov, bu çalışmalar dahilinde şarbon, sıtma, kuduz gibi hastalıklara karşı aşı geliştirdiklerini hatırlattı. Prof. Dr. Mammedov, "Sıtma şu anda dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıklardan biri. Bu hastalıklara karşı bir aşı geliştirilememişti fakat biz Akdeniz Üniversitesi'ndeki çalışmalarımız sonucunda tarihte ilk defa bu hastalığa karşı aşı geliştirerek başarılı olduk. Bu aşının milyonların hayatını kurtarma potansiyeli olduğuna inanıyoruz" dedi.

YENİ NESİL AŞI ÜRETİMİ

Koronavirüsün önceki virüslerden farklı olduğunu anlatan Prof. Dr. Mammedov, "Koronavirüsle mücadele kapsamında biz de Akdeniz Üniversitesi olarak çalışmalarımıza başladık. Bu virüsün antijenlerini yeşil bitki yaprakları hücrelerinden üreteceğiz. Üretilen proteinler yapraktan saflaştırılarak gerekli analizler dahilinde testler yapacağız. Şu anda Covid 19'un birkaç tipi bulunmaktadır. Örneğin İtalya'da görülen koronavirüs agresif haldedir. Bizim geliştirdiğimiz aşılar yeni nesil aşılardır. Geliştirdiğimiz aşının neredeyse tüm mutasyonlara karşı etkili olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

AŞI ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Geliştirilen yeni nesil aşılar üzerinde önce Ar-Ge çalışmaları yapıldığını, ardından klinik testlerden geçtiğini anlatan Prof. Dr. Tarlan Mammedov, "Aşının test sonuçlarına göre üretimi, ticarileşmesi gelişir. Biz koronavirüsün çok kritik olduğunu göz önüne alarak işlerimizi hızlandırdık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ziraat Fak. Dış plan görüntüsü

-Labaratuar görüntüsü

-Bitkilerin görüntüsü

-Prof. Dr. Tarlan Mammedov röp

-DHA Muhabiri Aslı Duran anons

-Genel detaylar

HABER Aslı Duran - KAMERA Mehmet KILIÇASLAN, (DHA

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SOSYAL MESAFEYİ KORUMAYANLAR VALİYİ KIZDIRDI

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde halkın kalabalık olduğu alanlarda yaya trafiğinin sınırlandırılacağını açıkladı. Kentin yaya olarak en kalabalık yeri olan İsmet Paşa Caddesinde inceleme yapan Vali Kocabıyık, birbirlerine yakın kişileri görünce hem kızdı hem de sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Funda Kocabıyık, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Hüseyin Demirbaş, Meral Batı Demirbaş ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerini değerlendiren Vali Funda Kocabıyık, vatandaşların birbirlerine yakın bulunmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Cadde İl Emniyet Müdürü Gezer ile birlikte yürüyen Vali Kocabıyık, birbirine yakın olan vatandaşları görünce tepki gösterdi ve sosyal mesafeyi korumalarını istedi. Virüsün yayılma hızını azaltmak için gayret gösterdiklerini belirten Vali Funda Kocabıyık, "Hemşerilerimizin sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız lütfen evlerinde kalsın, zorunlu hallerin dışında sokağa çıkmasın. Eğer çok özel bir sebep dolayısıyla sokağa çıkmak zorunda iseler sosyal mesafeyi korusunlar kalabalık oluşturmasınlar. Biz ilimiz genelinde kalabalıkları ortadan kaldırmak için daha sert tedbirler alacağız" dedi.

CADDEYE İŞİ OLMAYAN GİREMEYECEK

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla il genelinde halkın kalabalık olduğu alanlarda yaya trafiğinin sınırlandırılacağını belirten Kocabıyık, "İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda aldığımız karar neticesinde yaya trafiğini azaltacağız. İsmet Paşa Caddesi'nde uygulama bugün itibariyle başladı. Caddenin giriş- çıkışlarına gerekirse bariyerler koyacağız ve polis ekiplerimiz de giriş- çıkışları kontrol edecek. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda metrekareye düşmesi gereken insan sayısı kadar bu caddelere insan girişine izin vereceğiz. Bugün üzülerek gördüm ki bazı vatandaşlarımız uyguladığımız tedbirlere aldırış etmeden sokağa çıkıp, kalabalıklar oluşturuyor. Lütfen salgının yayılmasını engellemek için evimizde kalalım. Kendimizin sağlığı, yakınlarımızın sağlığı, toplumun sağlığı için evde kalmalıyız. Gerekirse cezai işlemler uygulamak zorunda kalacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali Kocabıyık'ın inceleme ve bilgi almalarından detay görüntüler

-Vali Kocabıyık'ın vatandaşları uyarmasından detay görüntüler

-İsmet Paşa Caddesindeki vatandaşlardan gene detay görüntüler

-Vali ve yanındakilerin yaptığı incelemelerden detay görüntüler

Haber – Kamera: Feyzi Davulcu/UŞAK,

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VAN'DA, 'KORONAVİRÜS' YASAKLARINA UYMAYANLARA HAVADAN UYARI

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, polis ekipleri havadan helikopter ve drone ile karadan da ekip otolarıyla sürekli denetim yapıyor. Alınan kararlara uymayanlar, anonslarla uyarılıyor.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle her geçen yeni tedbirler hayata geçirilirken, vatandaşa da sürekli evde kalmaları konusunda uyarılar yapılıyor. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı ile insanların daha çok bir araya geldiği kafeler, lokantalar, kahvehaneler gibi yerlerin kapatılması ile caddeler ve sokaklardaki insan yoğunlu azaldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde helikopter ve drone da kullanılıyor. Özellikle sahilde ve parklarda gezenleri helikopterden tespit eden ekipler, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor. Denetimler sırasında ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Havadan denetim sırasında parkta oturan 2 kişi, yapılan anonsla uyarıldı. Helikopterden gelen anonsu duyan bu kişiler, koşarak parktan ayrıldı.

'BU İSTEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜ'

Van İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Akkaş, Van'daki son durumu gözlemlemek için helikopterle denetim yaptı. Akkaş, Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Van'da da sıkı bir şekilde denetimlerin yapıldığını söyledi.

Van'da vatandaşların güzel havalarda en çok tercih ettiği Edremit ilçesindeki park ve bahçelerin bomboş olduğunu belirten Akkaş, şöyle konuştu:

"Bu bizim istediğimiz bir durum. Bu kesimde insanlar evlerine çekilmiş durumdalar ve sahillere inmiyorlar. Ekiplerimiz sürekli buralarda devriye halindeler ve eğer burada vatandaşları gördükleri takdirde hemen evlerine gitmeleri konusunda uyarılarını yapıyor. Asıl halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş yaptığı cadde ve sokaklarımız önemli. Orada da devriye ekiplerimiz görevlendirildi. Şehrimizin giriş noktalarında da 24 saat esasına göre şehrimize gelen bütün araçlar kontrol edilmekte bu kontrolün amacı da 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evde kalmaları konusunda alınan kararlar ile ilgili denetleme. Toplu taşıma araçlarında yeni bir uygulama hayata geçirildi. Kapasitesinin altında yolcu alabilecek. Bunlarla ilgili denetimlerimizde devam ediyor."

HAVADAKİ EKİPLER, KARADAKİ EKİPLERE BİLDİRİYOR

Helikopterle denetim sayesinde şehirdeki yoğunluğun görülebildiğini ifade eden Akkaş, "Şehir merkezlerinde yoğun bir kalabalık yoksa bu iyi ama eğer kalabalık devam ediyorsa, bununla ilgili tedbirlerimizi sıklaştırmamız gerektiği anlaşılacaktır. Şu anda helikopterle dolaşmamızın önemli sebeplerinden biri de budur. Karada devriye ekiplerimiz bulunmakta. Havadan da halkın yoğun olarak bulunabileceği yerler zaman zaman pilotlarımız tarafından kontrol edilip, karada bulunan ekiplerimize bildirilmekte. ve ekiplerimiz vatandaşlarımızı ikna ederek evlerine gönderiliyor" dedi.

HAFTA SONU UYARILARA UYDULAR

Van'da birkaç gün öncesine kadar kalabalığın çok daha yoğun olduğunu belirten Akkaş, biraz olsun insan sirkülasyonu ve araç trafiğinin azaldığını söyledi. Amaçlarının mümkün olduğunca sokakta kimsenin kalmaması olduğunu belirten Akkaş, yaptıkları çalışmanın karşılığını da aldıklarını söyledi. Vatandaşların dışarı çıkmaması ve evlerinde kalmaları halinde bu salgını daha rahat bir şekilde atlatacaklarını belirten Akkaş, özellikle Van'da hafta sonu vatandaşların uyarılara uyduğunu söyledi.

Van merkezde bulunan ve vatandaşların en çok gittiği Kurtuluş Parkı'nın havadan inceleyen Akkaş, "Şu an havadan gördüğüm bir manzara beni çok fazla mutlu etti. Vatandaşların en çok gittiği şehir merkezindeki Kurtuluş Parkı'nda kimse yok. Bizim istediğimiz görüntü bu. Parklarda, bahçelerde, sokaklarda insanlarımızın olmaması evlerinde bulunması. Yani bu görüntü beni mutlu etti" dedi.

UYGULAMA NOKTALARINDA DA SIKI TEDBİR

Şehrin birçok noktasında oluşturulan uygulama noktalarında da polisler sıkı tedbirler alıyor. İlçelerden Van'a giriş yapan araçların ve toplu taşıma araçlarının kurallara uyup uymadığı kontrol edilirken, dışarı çıkan kişilere de evde kalmaları konusunda çağrı yapılıyor. Helikopterle buralarda da inceleme yapan Akkaş, şöyle konuştu:

"Van'ın İran sınırındaki ilçeler olan Saray, Özalp ve Çaldıran ilçelerinden gelen yolun birleştiği yerde şu anda uygulama noktamız var. Şu anda o uygulama noktasından geçiyoruz. Burada araç geçişlerinin çok az olduğunu görüyoruz. Bunun önemli sebeplerinden biri Kapıköy Sınır Kapısı'nın kapalı olmasıdır. Burada ekipler eğer varsa yolcu taşıma araçlarında kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Bunun yanında herhangi önemli bir sebebi yokken dışarı çıkmış vatandaşlarımız da o uygulama noktasında vatandaşlara lütfen evden kalın çağrılarını yapıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhabir anonsu

-Helikoptere binişi

-Çevreden genel görüntü

-Sahil bandından genel görüntü

-Muhabir anonsu

-Genel ve detaylar

-Emniyet müdür yardımcısının acıklamaları

-Parkta oturan

Parkta oturanlarin tespiti

-Parkta oturanlara uyari yapılması

-Müdürün açıklaması

Havadan uygulama noktalari

-Helikopterden genel

Çarsida anons yapan ekipler

-Vatandasların ularılması

-Detaylar

VAN

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LİSELİ DİLARA, KORONAVİRÜSÜN RESMİNİ ÇİZDİ

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, lise öğrencisi Dilara Altınorak (19), topladığı plastik atıklarla 'koronavirüs'ün resmini yaptı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uzun zamandır mozaik ve hurda sanatçısı babası Mervan Altınorak ile çeşitli heykeller yapan Dilara Altınorak, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınını kullandığı plastik atıklarla resmetti. Altınorak, gündemi takip ederek koronavirüsün resmini yaparken, bir de mesaj verdi. Vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve sosyal aktivitelerle meşgul olmalarını isteyen Altınorak, "Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs eğitim, ulaşım gibi günlük yaşantımızda birçok şeyi etkiledi. Ben de evde kaldığım sürede koronavirüsün resmini yaparak 'evde kalın' mesajı vermek istedim" dedi.

'VİRÜS SANATI ETKİLEYEMEZ'

Virüsün sanatı etkileyemeyeceğini söyleyen Altınorak, "Ben boş zamanımı değerlendirmek için koronavirüs resmi yaptım. Bu çalışmamda plastik atıklar kullandım. Gündemdeki bu çalışmayı yaparken aslında bir mesaj vermek istedim. Evinizde kalın evdeki zamanınızı iyi değerlendirin, kitap okuyabilir ve benim gibi resim yapabilirsinizö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Koronavirüsün resmi

Dilara Altınorak, çalışmasını anlatırken

SÜRE: 01'22", BOYUT: 154 MB

Haber - Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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MALATYA'DA DIŞARI ÇIKAMAYANLARA OTOBÜSLE MÜZİK DİNLETİSİ

MALATYA'da merkez ilçe Battalgazi Belediyesi personeli üstü açık tur otobüsüyle sokakları dolaşarak, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayanlara müzik dinletisi sunuyor. Salgın riski nedeniyle bulundukları evlerinde otobüsten çalınan müziğe eşlik eden vatandaşlar, uygulama ile moral bulduklarını söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüse karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de ölümlere yol açan salgının yayılmaması için ülke genelinde önlemler alındı. Türkiye'de de etkisini artıran koronavirüsten dolayı evlerinden dışarıya çıkamayan ve Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden de etkilenen Malatya'daki vatandaşlara moral vermek amacıyla Battalgazi Belediyesi personeli üstü açık tur otobüsüne binip sokaklarda gezerek hem çalıp, hem söylüyor. Belediye personeli, sokaklara, maske, eldiven ve tulum giyerek çıktı.

Malatya ve Doğu Anadolu bölgesi yöresine ait türküleri söyleyen müzik ekibi 'evde kal, sağlıkta kal' diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dışarıda gezen 65 yaş ve üzeri vatandaşları gören personel, evlerine gitmeleri konusunda da uyarılarda bulundu. Sokaklarda renkli görüntülerin oluştuğu müzik dinletisinde, vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak söylenen şarkılara eşlik etti. Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen belediye personelleri, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muhabirin anonsu

Müzik çalıp söylenmesi

Havadan otobüsün ilerlerken görüntüsü

Vatandaşların ilgisi

Balkon ve cama çıkan vatandaşlar

Vatandaşlara uyarılar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PASTA JESTİ

AKSARAY'da bir pastane işletmecisi koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak ve moral vermek için 75 adet pasta yapıp, 4 hastanenin çalışanlarına ikram etti.

Koronavirüsle mücadele yoğun performans gösteren sağlık çalışanların halkın desteğini almaya devam ediyor. Aksaray'da da pastane işletmecisi Şahin Güneş, kentteki 4 hastanede görevli sağlık çalışanları için 10 kişilik 75 adet pasta yapıp, ikram etti. Güneş, şunları söyledi:

"Koronavirüsle mücadelede özverili çalışan doktorundan, hemşiresine tüm sağlık çalışanlarına halkın da yanlarında olduğunu göstermek ve moral vermek amacıyla özel olarak yaptığımız 750 kişilik pastamızı ikram ettik. Pastaların üzerlerine de 'Sağlık çalışanlarımızın yanındayız afiyet olsun' yazdık. Bu pastaları hazırlamamız bir gün sürdü. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pastalardan detay

-Pastaların sağlık çalışanlarına dağıtılması

-Genel ve detay, röportaj

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

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AİLESİNİ OĞLUNUN EVİNE GÖNDERDİ, KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI

ALMANYA'dan Karabük'e dönen TIR şoförü Haşim Çetinkaya (64), kendisini evinde karantinaya aldı. Eve gelmeden önce eşini arayıp, evli olan oğullarının yanına gitmelerini istediğini belirten Çetinkaya, 14 gün evde kalacağını söyledi.

37 yıldır uzun yol şoförlüğü yapan Haşim Çetinkaya, 12 Mart'ta Kapıkule Sınır Kapsından çıkış yaparak Almanya'ya gitti. Taşıdığı yükünü Almanya'ya bırakıp Türkiye dönüşe geçen Çetinkaya, 26 Mart'ta Kapıkule Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Çetinkaya, Karabük'e gelmeden önce eşini arayıp, çocukları da alarak oğlunun evine gitmesini istedi. Cuma günü eve gelen Çetinkaya, kendini karantina altına aldı.

4 çocuk ve 4 de torunun bulunduğunu belirten Çetinkaya, "Evde tekim. Çocuklarıma, torunlarıma, hanımıma gelirken telefon ettim, evi boşaltın ben dönüyorum, 14 gün kalmam lazım evde karantinaya girmem lazım dedim. Onlar da tamam dediler gittiler. Şu an oğlumun evinde kalıyorlar. Yalnız kalıyorum evde. 14 günlük karantina süreci içerisinde evde yiyip içip yatıyorum kendime bakıyorum" dedi.

'BAŞKASINA BULAŞMASIN DİYE KENDİMİ KARANTİNAYA ALDIM'

Virüs ihtimaline karşı yakınlarını düşünerek kendini karantinaya aldığını ifade eden Çetinkaya, "Kimsenin kimseye bulaştırmaya hakkı yok. Bu kötü bir mikrop. Allah göstermesin bu bizde de olabilir. Ben dışarıdan geldim, başkasına bulaşmasın, başkasına geçmesin diye bunu düşünerek kendimi karantinaya aldım. 65 yaş üstü evde kalıyor ama işi olmayan kimse dışarı çıkmasın, kimseyi kimseye bulaştırmasın. Kimse bilemez kendi üzerinde var mı yok mu? Sinsi bir hastalık bu. Onun için vatandaş evinde kalsın. Devletimiz çağrı yapıyor. 'Evde kal Türkiye' diye. Ben de diyorum 'Evde Kal Türkiyem' sağlıklı kalın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Haşim Çetinkaya'nın TIR'da görüntüsü

Evinde çekilen görüntüsü

Pencereden konuşurken görüntüsü

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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EVDE KALIP, SORUYU BİLENE ÖDÜL

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, vatandaşların evde kalmalarını sağlamak için her gün farklı bir yarışma düzenliyor. Yarışmada birinci olanlar, başta bir aylık termal kaplıca aboneliği olmak üzere çeşitli hediyeler kazanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında merkez Aziziye ilçesinde vatandaşların evde kalmalarını sağlamak için Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yarışma düzenledi. Sadece evde kalanların katıldığı yarışmanın ilkinde Başkan Orhan, 'Gönülden gönüle Aziziye projemiz kapsamında kaç kişiye yardım ettik?' sorusunu yöneltti. Saat 13.00'te başlayan yarışmanın bitiş zamanı da 16.00 olarak açıklandı. Aziziye'de yaşayanların büyük ilgi gösterdiği yarışmada 500'den fazla vatandaş, soruya doğru ya da en yakın cevabı vermeye çalıştı.

Yarışmayı evinde çocukları Zeynep Bera (8), Mahinur (5), Elif Zehra (2) ile takip eden Başkan Orhan, "Evde kal etkinlikleri çerçevesinde sosyal medya üzerinden 'Evde kal, soruyu bil, hediyeyi kap' kampanyası başlattık. Amacımız koronavirüsten dolayı herkesin evde kalmasını sağlamak. Evde, internet ve sosyal medyada vakit geçiren vatandaşlar için böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Soruyu bilen ya da en yakın tahmin eden kişiye hediye vereceğiz. Hediyemiz ise televizyon izlerken yemesi için çerez, filografi tablo, kitap ve belediyemize ait termal tesislerde bir aylık abonelik" diye konuştu.

HEDİYESİNİ ELEKTRİKLİ ARAÇ GÖTÜRDÜ

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, düzenlediği ilk yarışmada 'Gönülden gönüle Aziziye projemiz kapsamında kaç kişiye yardım ettik?' sorusuna cevap aradı. 500'den fazla cevabın geldiği yarışmada 4 bin 351 olan doğru cevaba en yakın yanıtı Ilıca semtinde yaşayan Burak Buruk (26) verdi. 4 bin 300 cevabını vererek ödülü kazanan Burak Buruk'u telefonla arayarak tebrik eden Başkan Orhan, evde kaldığı için teşekkür etti.

Buruk'un birincili ödülünü Aziziye Belediyesi personeli, elektrikli arabayla götürdü. Hediyelerini teslim alan Buruk, "Sosyal mecrada gezinirken yarışmaya katılarak bir tahmin yürüttüm. Birinci olacağımı tahmin etmiyordum. Hediyeler için Başkan Orhan'a teşekkür etti. Buruk, kendi ve halk sağlığı için evde kalmaya devam edeceklerini söyledi.

6 GİZLİ KELİMENİN BULUNMASINI İSTEDİ

Başkan Orhan, evde kalanlar için düzenlediği ikinci yarışmada bulmacada gizlenen 6 kelimenin bulunmasını istedi. Bine yakın vatandaşın katıldığı yarışmada keman, Ilıca, Aziziye ve şifa kelimelerini bulan 400 kişi arasından birinci kura çekilerek belirlendi. Birincinin hediyesini ekipler, evine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkan Orhan'ın evde yarışması izlemesi

-Başkan Orhan'ın laptopta takibi

-Başkan Orhan'la röp

-Başkan Orhan'ın çocuklarıyla yarışmayı takibi

-Başkan Orhan'ın birinci olanla telefon görüşmesi

-Elektrikli arabanın hediyeyi getirmesi

-Birinci olan Burak Buruk'a hediyesinin verilmesi

-Burak Buruk ile röp

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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BAKKALDAN İLGİNÇ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

BATMAN'ın Sason ilçesinde Hanifi Yıldırım, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bakkalında önlemler aldı. Yıldırım, bakkala alışverişe gelen müşterilerine istedikleri siparişleri, kendi imkanıyla yaptırdığı sepetin içerisinde koyup sopayla uzatırken, parasını da aynı yöntemle alıyor. Hem kendi sağlığı hem de ilçe sakinlerinin sağlığını düşündüğü için böyle bir uygulama başlattığını anlatan Yıldırım, "Müşterilerimden olumlu tepkiler aldım. Böyle uygulamaları tüm esnaf ve dostlarıma tavsiye ediyorum" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından her geçen gün yeni tedbirlerin alınmasına beraberinde getirdi. Batman'ın Sason ilçesinde bakkal Hanifi Yıldırım, koronavirüs önlemi için ilginç bir yöntemi uygulamaya başladı. Yıldırım, bakkala alışverişe gelen müşterilerine istedikleri siparişleri, kendi imkanıyla yaptırdığı sepetin içerisinde koyup sopayla uzatırken, parasını da aynı yöntemle alıyor.

Aykut Ozan Mahallesi'ndeki Yıldırım'ın bakkalına gelen müşteriler, ilginç önlemden memnun olduklarını ifade ederek, koronavirüs tedbirlerinin her alanda uygulanması gerektiğini söyledi. Bakkal Yıldırım, alışverişe gelen müşterilerine istedikleri siparişleri, kendi imkanıyla yaptırdığı sepetin içerisinde koyup sopayla uzatırken, parasını da aynı yöntemle almasıyla hem kendi sağlı hem de ilçe sakinlerinin sağlığını düşünerek hayata geçirdiğini belirterek, "Müşterilerimden olumlu tepkiler aldım. Böyle uygulamaları tüm esnaf ve dostlarıma tavsiye ediyorum. Gerekirse eldiven ve maske de kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakkaldan görüntü

-Müşterilerin alışverişi

-Alışverişte bakkalın ilginç uygulaması

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sayım ÖZMEN/SASON(Batman),

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YURTTA KARANTİNADAKİ ESMA: BU KADAR GÜZEL AĞIRLANACAĞIMIZI BİLMİYORDUK

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışından uçakla getirildikleri KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Esma Çilingir (29), geride kalan bir haftalık sürede yaşadıklarını anlattı. Çilingir, "Aslında gelirken tedirginlik yaşamıştık. Ama gördük ki iyi ki gelmişiz. Açıkçası bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk. Devletimize ve buradaki insanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

ERASMUS programlarıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden gittikleri İrlanda ve İskoçya gibi ülkelerden uçakla alınarak koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'taki KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerden Esma Çilingir (29), yurtta bir oda içinde bir haftada yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Gazi Üniversitesi Uluşlarası İlişkiler Bölümü Mezunu olan ve dil eğitimi almak için İrlanda'nın Dublin kentine giden Çilingir, Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle kapıları kapatmasından sonra tedirgin olduklarını, daha sonra yurt dışı öğrencilerinin getirileceğini öğrendiklerini söyledi. Çilingir yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Bizden bilgilerimiz istendi. 23 Mart'ta uçakla bizi Sivas'a getirdiler. İndikten sonra sağlık kontrollerimiz yapıldı ve sonrasında burada Cumhuriyet Üniversitesi içindeki Binali Yıldırım kampüsündeki KYK yurtlarına yerleştirildik. Bu aşamada bize süreçle ilgili bilgiler verildi. Tek kişilik odalarda kalacağımız ve nasıl besleneceğimiz şeklinde. Anonsla bilgilendirmeler yapılacağı söylendi. Odaya geldiğimizde kullanabileceğimiz şeyler düşünülmüştü. Temizlik malzemesi gibi, ihtiyaç duyacağımız temel şeyler gibi. Her şey biz gelmeden hazırlanılmıştı. Sonrasında yemek ve bazı ihtiyaçlar, sıcak su ve meyve gibi şeyler yoktu ve bazı isteklerimizi Valiliğe ilettik. Canımızın sıkıldığını, biraz atıştırmalık, meyve istediğimizi ilettik. Valilik bizleri dinledikten sonra kısa sürede bunları karşıladı. Odalar için gezici kantinler oluşturuldu. Sıkılmayalım diye bize pilates topu ve aletleri sağlandı. Dışarı çıkamadığımız için burada müzik eğlenceleri yapıldı, bizler de onlara eşlik ettik. Burada yalnız olduğumuz için değişik ve güzel bir şey oldu. Bu anlamda ilgilenilmesi çok güzel. Aynı zamanda gün içinde sağlık ekiplerince ateşimiz ölçülerek nasıl olduğumuz soruluyor. Aile ve Çalışma Müdürlüğü de sürekli bizi arayıp ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Bu da kendimizi çok iyi hissetmemize neden oluyor."

'GELİRKEN TEDİRGİN OLDUK'

Türkiye'ye dönerken 14 gün karantinada kalacak olmanın endişesini yaşadıklarını, bazılarının bulunduğu yerden kaçtıkları yönündeki haberlerin kendilerini tedirgin ettiğini belirten Çilingir, "Gelirken çok tedirginliğimiz vardı. İnsanlar karantinadan sürekli kaçıyordu. Bizler de nasıl bir yerde kalıyorlar ki kaçmak istiyorlar diye tedirgin yaklaşmıştık. Ama yine de kendi ülkemizde olmak istemiştik. Geldikten sonar baktık ki iyi ki gelmişiz. Açıkçası bu kadar güzel ağırlanacağımzı bilmiyorduk. Bu konuda hem devletimize hem de buradaki insanlara teşekkür ediyoruz. Büyük bir özveri ve anlayışla bizimle ilgileniyorlar. Bu çok sevindirci ve güzel bir şey" diye konuştu.

'BİRAZ DAHA KALALIM DİYE ŞAKALAŞIYORUZ'

İlk günlerde alışmakta zorlandıklarını ama şimdi kendilerini çok iyi hissettiklerini belirten Esma Çilingir, "Başlarda alışma sürecinde biraz sıkıldık, sürekli odada olmaz nedeniyle. Etkinlikler, moralimizi git gide yükseltmeye başladı. Hatta aramızda süreç uzarsa burada biraz daha kalabiliriz diye şakalaşıyoruz. Olabildiğince ilgileniyorlar. Bu durum, bu süreçte kendimizi iyi hissettiriyor çünkü odada sürekli yalnız olmak biraz kötü bir şey açıkçası" dedi.

'ÇAĞRILARA KULAK VERİLMELİ'

14 günlük süre sonunda Bursa'daki ailesinin yanına döneceğini ifade eden Çilingir, "4 gözle ailemin yanına, evime gitmeyi bekliyorum. Herkes evinde bu süreci geçiriyor. Kendi evimde ailemle olmayı ben de 4 gözle bekliyorum. Bizler bu konuda bilinçli davranmalıyız. Kimse kendinin ve yakınlarının bu hastalığa yakalanmasını istemez. Bu yöndeki çağrılara kulak vermek gerekiyor. Herkesin sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yurtta internet olduğu için ailemizle sürekli görüntülü görüşme imkanımız sağlandı. Açıkçası bu süreç düşündüğümüzün çok çok üzerinde iyi bir şekilde geçiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yurt binası görüntüleri

-Yurttaki odanın görnütüleri

-Görüntülü röportaj

-Esma Çilgingir'in açıklamaları

Haber: Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

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ELEKTRİK DİREĞİ 8 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Oda köyünde leylekler, 8 yıldır aynı direğe yuva yapıyor. Köylülerin 'baharın müjdecisi' olarak nitelendirdiği leylekler bu yıl da yuvalarını kurdu.

Sandıklı ilçesindeki Oda köyünde leylekler 8 yıldır aynı direğe yuva yapıyor. Köy halkı her yıl aynı noktaya gelen leyleklerin yuva yapması için elektrik direğinin yaklaşık 20 metre ilerisine ağaçtan direk yaptı. Ancak leylekler elektrik direğine yuva yapmaktan vazgeçmedi. 4 yıl önce leylek yuvasında elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yuva yanarak kül oldu. Leylekler ise yangından kısa süre sonra yanan yuvalarını tekrar yaptı.

8 yıldır aralıksız aynı direğe gelerek yuva yapan leylekler bu yıl da geldi. 2 leylek direğin üzerine yuva kurarken, bölge halkı da leylekleri rahatsız etmemek için özen gösteriyor. Köy halkı leylekleri 'baharın müjdecisi' olarak nitelendiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Direği gösteren geniş açı leylekler ile birlikte görüntü

Yuva ve leylekleri gösteren görüntü

Leylek yakın görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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UZMANLAR UYARIYOR: KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE LENS TAKMAYIN

GÖZ Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, koronavirüse karşı alınan önlemler arasında el ve yüz temizliği kadar gözlerini de dikkatli şekilde korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu dönemde lens kullanmayın" dedi. 37 yıllık optikçi Nazif Eken ise gözlüklerin camlarının alkollü su veya kolonya ile temizlenmesini önerdi.

Antalya'da yaşayan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, koronavirüsün en çok ağız, burun ve göz yoluyla bulaştığını belirti. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların ellerine eldiven ve yüzüne maske takarak kendilerini korumaya çalıştığını anlatan Doç. Dr. Çoban, virüsün bulaşmaması için gözleri de korumanın çok önemli olduğunu vurguladı. Özellikle sağlık çalışanlarının maske, eldiven ve koruyucu gözlükle koronavirüse karşı önlem almaya çalıştığını belirten Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, "Hastaların göz muayenesi sırasında göz hekimlerinin kendilerini ve hastaları korumak adına her hastada eldiven değiştirmesi ve mutlaka kendi gözü ve tüm yüzünü örtecek gözlük ve maskeler kullanması da gerekmektedir" dedi.

'LENS KULLANMAYIN' ÖNERİSİ

Koronavirüs vakalarının artmasından sonra kontakt lens kullananlardan çok soru geldiğini anlatan Doç. Dr. Çoban, "Bu süreçte hastaların mümkünse kontakt lens kullanmamasını önermekteyiz. Kullanması zorunlu ise el dezenfeksiyonu ve kontakt lens ve kaplarının temizliğine çok özen göstermeliler" diye konuştu.

GÖZDEKİ KIZARIKLIĞA DİKKAT

Koronavirüs vakalarının artmasıyla hastalar üzerinde yeni belirtiler ortaya çıktığını anlatan Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban,""Covid-19 hastalarının bazılarında gözün beyaz kısmının enfeksiyonu olarak tanımladığımız konjonktivit bulgusudur. Konjonktivitte gözlerde kızarıklık ve sulanma görülebilir. Her gözde gördüğümüz kızarıklık ve sulanma Covid-19 anlamına da gelmez. Ancak bu göz bulgularının yanı sıra ateş, öksürük ve nefes darlığı varsa bu durumda, Covid-19 olabileceğini düşünmek gereklidir" dedi.

'LENS YERİNE GÖZLÜK KULLANIN'

Antalyalı 37 yıllık optikçi Nazif Eken (56), salgın konusunda halkın bilinçlendirildiğini, fakat gözler hakkında pek bilgi verilmediğini söyledi. Mikroba en açık bölgenin gözler olduğunu belirten Eken, şunları söyledi:

"Bu dönemde tüm hijyenik kurallara uyarken, lütfen lens kullanmamaya özen gösterin. Lensler tamamen mikroba açık bir üründür. O yüzden bu dönemde mümkün olduğunca lens yerine gözlük takmayı tercih edin. Gözlük aynı zamanda bir bariyer görevi üstleniyor. Karşıda eğer enfekte olan bir hasta varsa ondan gelebilecek damlacıkları engeller ama açık bir göz enfekte olmakta karşı karşıya kalan en tehlikeli organlarımızın başında gelir. Bu dönemde lens değil gözlük kullanın."

'KOLONYA İLE TEMİZLEYİN'

Gözlük kullanırken hijyene dikkat çeken Nazif Eken, "Gözlüğümüzü sık sık temizlememiz gerekiyor. Kullandığımız gözlük su şişelerinin içini boşaltıp bu dönemde alkollü su ya da kolonyayla doldurun ve onlarla temizleyin. Çünkü normal sıvı gözlükteki olası mikropları öldürmez. Mümkün olduğunca gözlüklerinizi herhangi bir yere koymayın. Çünkü virüsün ne zaman nerede olacağı belli olmaz" dedi.

Zorunlu lens kullananlara da öneride bulunan Eken, "Hijyenik kurallara uyarken lenslerizi her ortamda takıp çıkarmayın. Mümkün olduğunca lens suyunuzu sık sık değiştirin. Ellerinizi koruyucu lens sularıyla mutlaka dezenfekte etmeye çalışın. Çünkü mikrop her an her yerde bulunabilir. Bu dönemde en fazla gözlerimiz mikroba maruz kalıyor. Lütfen dikkatli olalım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gözlükçüden detay görüntüler

Güneş ve normal gözlüklerden detay görüntüler

Gözlüklerin düzenlenme görüntüsü

Gözlüklerden detay

Gözlüğün dezenfekte edilmesinden detaylar

Lenslerden detay

Lens kabı, lens ve solüsyondan detaylar

Ellerin lens suyuyla temizlenme görüntüsü

Optikçi Nazif Eken'in röportajı

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban'ın açıklamaları

HABER-KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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TURİZM CENNETİNDE 'VİRÜS' SESSİZLİĞİ

ANTALYA'da, her gün on binlerce turisti ağırlayan Türkiye'nin önemli turizm destinasyonu Belek Turizm Merkezi'ndeki ultra lüks oteller, doğal güzelliğiyle bilinen sahiller, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü.

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Antalya'da dört mevsimin her günü on binlerce turisti ağırlayan Serik ilçesindeki Belek, Kadriye, Boğazkent'teki ultra lüks oteller kapılarını kapattı. Belek Turizm Merkezi'nin bulunduğu Serik ilçesindeki 73 bin 605 yatak kapasitesine sahip 108 tesiste, tedbir amacıyla zorunlu çalışması gereken personelin dışında otellere giriş- çıkış yapılmıyor. Türkiye turizminin önemli destinasyonlarından Belek Turizm Merkezi'ndeki oteller ve kilometrelerce uzunluğundaki eşsiz güzelliğe sahip plajlar boş kaldı.

PLAJLARDAKİ EĞLENCE, YERİNİ DALGA SESİNE BIRAKTI

Müşterilerine kapılarını kapatan lüks otellerin ihtişamlı yapıları, dev havuzları, spor ve etkinlik alanları boş görünümüyle dikkati çekti. Normal günlerde turistlerin güneşlenip, denize girerek eğlenceli vakit geçirdiği sahillerde ise dalga sesleri hakim oldu. Plaj ve iskelelere girişin güvenlik şeridiyle kapatıldığı sahillerde, su sporları ve gezinti amacıyla kullanılan deniz araçları, eski günler yeniden başlayana kadar üzeri örtülerek kıyıya çekildi.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Turizm merkezi Belek'in çarşısındaki dükkanlar ise tedbir amacıyla kepenk indirdi. Binlerce turistin gezip, alış- veriş yaptığı cadde ve sokaklar sessizliğiyle hayalet şehri anımsattı. Turizm merkezinde devasa otellerin, eşsiz güzelliğe sahip golf sahalarının ve teknolojik imkanlarla donatılı statlar gibi önemli spor merkezlerinin işletmecileri, yeniden turistleri ağırlayacağı günleri umutla bekliyor. Belek bölgesindeki National Golf Club genel müdürü Bekir Kara, Belek Turizm Merkezi'nin de yer aldığı Serik ilçesindeki otellerde geçen yıl nisan ayında yaklaşık 50 bini yerli, 154 bin turistin tatil yaptığını anımsattı.

GOLF SAHALARI KUŞLARA KALDI

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle turizm merkezlerinde faaliyetlerin durdurulduğunu aktaran Kara, ülkelerin koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla uyguladığı uçuş yasakları nedeniyle nisan ayında otellerin kapalı olacağını kaydetti. Belek Turizm Merkezi'nde turistlerin bulunmaması ve otellerin kapalı olması nedeniyle alışılmamış sessizliğin hakim olduğunu söyleyen Kara, "Belek'te sessizlik hakim. Normal şartlarda nisan ayının ilk haftasında yüzde 60 doluluk yaşanırken bütün oteller, golf sahaları, spor tesisleri kapalı ve boş durumda. Geçen yıl nisan ayında bölgemizdeki tesislerde toplamda 154 bin turist konaklamıştı. Belek'te nisanda bu rakam sıfır olacak. Belek şu anda hiçbir zaman bizlerin hayal edemeyeceği günleri yaşıyor. Nisan ayında golf sahaları dünyaca ünlü golfçuları ağırlarken şimdi sahalar kuşlara kaldı. Bizler de otellerimizde çalışanlarımıza izin verdik. Sadece teknik ve güvenlik ekipleri otellerde çalışıyor. Belek'te hiç beklemediğimiz sessizlik var. Dünyada da birçok ülkede sokağa çıkma yasağı var, uçuşlar durdu. Bu nedenle bölgemize yurt dışından kimse gelemedi. Sahiller bomboş. Oteller dışında, dışarıdaki dükkanlar, turizm ile ilgilenen herkes şu anda bekleme pozisyonunda" diye konuştu.

'VİRÜS SONRASINDA TURİZMİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'

Koronavirüs salgınının ardından turizm hareketliliğinin yeniden başlayacağı günlerde krizi fırsata dönüştürmek gerektiğini vurgulayan Bekir Kara, şunları söyledi:

"Biz şu anda bu dönemi, turizm başladığında neleri daha doğru yapabileceğimizi düşünerek geçirmeliyiz. Belek bölgesinde 30 Euro'ya oda veren oteller var. İspanya gibi turizmde önemli ülkelerde 100 Euro'dan başlayan fiyatlar. Virüs sonrası talep başladığında fırsata dönüştürerek fiyat politikamızı yeniden belirlemeliyiz. Tur operatörleri yurt dışından gelen müşterilere, oda fiyatlarına yüzde 15 fark koyarak ücret belirlemeli. Turizm sektörü kendi içerisinde denetimi çok iyi yapmalı. Önümüzdeki dönemde bu virüs sonrası turizm açıldığı zaman farklı vizyonla giriş yapıp otellerimizi değerinde satıp herkes kazanması gerektiğini kazanmalı."

ÇARŞI 'HAYALET ŞEHRE' DÖNDÜ

Belek çarşısında 20 yıldır esnaflık yapan Ali Sekmen, normal zamanlarda çarşının alış- veriş yapan, gezen turistlerle 24 saat hareketliliğe sahip olduğunu anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle turistin gelmemesiyle esnafın da tedbir amacıyla iş yerini kapattığını dile getiren Sekmen, dünyada koronavirüs salgınının etkisini kaybetmesinden sonra çarşının eski günlerini yeniden yaşayacağına inandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otellerin ve sahilin drone görüntüsü

Golf sahalarının detay görüntüleri

Belek çarşısının detay görüntüleri

Kapalı olan dükanların ve çarşının detay görüntüleri

National Golf Club Bekir Kara ile röportaj

Esnaf Ali Sekmen ile röportaj

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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PARAMOTORLA GÖKYÜZÜNDE 'EVDE KAL TÜRKİYE' PANKARTI AÇTI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, yaklaşık bin metre yükseklikte gerçekleştirdiği uçuşta koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Evde Kal Türkiye' pankartı açtı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarılırken, vatandaşlara da 'evde kal' çağrısı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, valilikler ve emniyet güçleri gibi devlet organlarının yanı sıra, farkındalığı artırmak için bireysel kampanyalar da düzenleniyor. Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla yaklaşık bin metre yükseklikte gerçekleştirdiği farkındalık uçuşunda, üzerinde 'Evde Kal Türkiye' yazan pankartı açtı.

Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça insanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Özkaya, "Çıktığımız zamanlarda da fiziksel temaslardan kesinlikle kaçınalım. 2 metre yaklaşma mesafesine uyalım. İnşallah biz bunu atlatırız. Başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere bu zor günlerde her türlü risk altında görevini sürdüren hizmet ve üretim sektöründe çalışan tüm insanlarımıza da teşekkür ediyorum. Evde Kal Türkiye" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya'nın uçuşu hazırlanması

-Paramotorla kalkışı

-Havada 'Evde kal Türkiye' pankartı açması

-Yılmaz Özkaya'nın havada 'Evde kal' mesajı vermesi

-Uçtuğu alan

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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AYDINLI PİDECİLERDE NÖBET SİSTEMİ

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde 5 pideci, koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbetleşe çalışma sistemine geçti. Her gün sırayla bir pidecinin nöbetçi kaldığı ilçede yaşayanlar, telefonla sipariş veriyor. Pideciler ise ev ve iş yerlerine servis yapıyor.

Koçarlı'da faaliyet gösteren 5 pideci, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın da desteğiyle anlaşarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbet sistemine geçti. Pideciler, kendilerini virüse karşı eldiven ve maske takarak, korumaya çalışırken, nöbet tuttukları günlerde iş yeri ve evlere sipariş götürmeye başladı.

?İlçede pidecilik yaparak, geçimini sağlayan Alaaddin Yamaç (40), "Ülkemizde koronavirüs tehdidi var. Biz de devletimize destek olmak amacıyla ilçedeki bütün pideciler olarak kendi aramızda Esnaf ve Sanatkarlar Odası desteği ile birlikte nöbetçi pideci uygulamasına geçtik. Burada bizim çalışanlarımız da var. Bunları korumak adına bu uygulamaya geçtik. Haftanın 1 günü sadece bir pideci açık oluyor. Bugün de nöbet sırası bizde. Faaliyetlerimize paket servisleriyle devam ediyoruz. Telefonla aldığımız siparişleri yerlerine iletiyoruz. Nöbetçi pidecilik bizim ortak aldığımız bir karar. Bu vesileyle vatandaşlar da mağdur kalmıyor. Maske, bone ve eldiven takarak her türlü tedbirimizi de alıyoruz. Müşterileri de içeri çok sokmadan kapıdan sipariş alıp vererek yolluyoruz" diye konuştu.

Müşteri Tevfik Aslan (45) ise "Pideciler nöbetleşe dükkan açıp kapatıyorlar. Biz de koronavirüs nedeniyle çalıştığımız kurumdan yemek yemek için dışarı çıkamıyoruz. Telefonla pide siparişi veriyoruz. Siparişimiz iş yerimize ve evimize kadar geliyor. Bundan dolayı pideci esnafa teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

-Pideciden genel ve detay görüntü

-Pide servisinden görüntü;

-Telefonla sipariş alınması

-Motosikletle servisin teslim edilmesi görüntüsü

-Alaaddin Yamaç röp;

-Müşteri Tevfik Aslan röp:

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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İZMİRLİ ÖĞRETMEN EVİNDE 3D YAZICI İLE SİPER MASKE ÜRETİYOR

İZMİR'de yaşayan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Oğuz Işık, okuldan evine getirdiği 3D yazıcı ile siper maske üretimine başladı. Sabah erken saatlerde 3D yazıcının başına geçen Işık, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için günde 6-10 arasında maske üretiyor.

Koronavirüs salgınının ülkede yayılmasının ardından birçok meslek grubu evden çalışma sistemine geçti. İzmir'de yaşayan ve İTO Vakfı Süleyman Taştekin Meslek Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmenliği yapan Oğuz Işık, eğitime ara verilmesi nedeniyle evde geçirdiği zamanı değerlendirmeye karar verdi. Işık, okulundaki Robotik Tasarım ve Üç Boyutlu Modelleme Kulübü'nün atölyesinde kullandığı 3D yazıcıyı müdürün izni ile evine getirdi. Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını da sosyal medya üzerinden takip eden öğretmen, evinde siper maske üretimine başladı. Sabah 8'de uyanıp makinenin başına geçen Işık, akşam 12'ye kadar çalışarak ortalama 2 saatte bir maske üretti. Işık, şimdiye kadar toplamda 35 maskeyi sağlık çalışanları ile buluşturdu. İki çocuk babası Işık, maskelerin mısır nişastasından yapılan ham maddesini öğretmen arkadaşlarının bağışlarıyla tedarik ederek, her gün üretime devam ediyor.

'MASKELER HASTANEYE ULAŞTIRILIYOR'

Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını takip ettiklerini söyleyen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Oğuz Işık, "Ürettiğim maskelerin ham maddesi PLA, mısır nişastasından yapılıyor. Sağlığa hiçbir zararı yok. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri de malzeme tedarik etme konusunda yardım ediyor. Biz ürettikçe, maskeler teslim alınıyor ve hastanelere ulaştırılıyor. Yazıcı kapandıktan sonra gece 12-1 gibi üretimleri bitirip, asetat, lastik kesimine ve monte etmeye başlıyorum. Yazıcının durumuna göre günlük üretim sayısı değişiyor. Yazıcıların ucu tıkanıyor bazen, o zaman biraz tamirat işleri gerekiyor" dedi.

'ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUM'

Sağlık çalışanlarına yardımcı olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu anlatan Işık şunları söyledi:

"Evde kalıyoruz ama bu durumda olamayan hemşirelerimiz, doktorlarımız var. Bu virüsle bire bir muhatap oluyorlar. Evde çalışmak evet bizim için çok güzel ama elimizde olan bir fırsatı da neden kullanmayalım? Elimi taşın altına koyuyorum. Evden çıkmadan üretim yapıyorum, ne kadar yardım edebilirsem. Doktorlarımızdan geri dönüşler aldıkça çok mutlu oluyoruz. Bizlerin desteğine, yanlarında olduğumuzu hissetmeye ihtiyaçları var. Biz de bu şekilde hem vicdanımızı rahatlatıyoruz hem de bir şekilde hayatımızı devam ettirebildiğimizi gösterebiliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

3D yazıcıdan detay görüntüler

Maske üretiminden görüntüler

Muhabir Melis KARAKUZULU'nun anonsu

Öğretmen Oğuz Işık ile röportaj

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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Kaynak: DHA