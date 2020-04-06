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"İnternet Yasası Türkiye için can simidi olacak"

İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Türkiye'de İnternet Yasası'nın acilen çıkarılması gerektiğini, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne de ancak bu şekilde geçilebileceğini söyledi.

06.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:53
İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Türkiye 'de İnternet Yasası'nın acilen çıkarılması gerektiğini, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne de ancak bu şekilde geçilebileceğini söyledi.

İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, yaptığı açıklamada, 'evde kal' kampanyasıyla vatandaşların evden gündemi takip ettiğinin altını çizerek, "Evden gündemle ilgili bilgileri alan vatandaşlarımızın üç seçeneği bulunuyor. ya internet haber sitelerini, ya TV kanallarını ya da sosyal medyayı takip edecek. İnternet haber siteleri ve TV kanallarında sıcak ve doğru bilgilere ulaşabiliyor. Ancak sosyal medyadan edindiği bilgileri "doğru" diye paylaşarak yanlış bilgileri uygulamaya çalışıyorlar. Bunun önüne geçmek için İnternet Yasası'nın acilen çıkarılması gerekiyor" dedi.

"Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine son verecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibine İnternet Yasası ile ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mesut Demir, "Korona ile ilgili gündem yoğunluğunu biliyoruz. İnternet Yasası ile ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Ancak, özellikle korona virüs ile ilgili sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğinin önüne ancak acilen çıkarılacak İnternet Yasası ile geçmek mümkündür. İnternet Yasası'nda olması gereken sosyal medya ile ilgili bölümler, dijital çağa tamamen geçtiğimiz bugünlerde olumsuzlukların önüne geçecektir" diye konuştu.

İnternet Yasası ile birlikte kurumsal yapıda olmayan internet haber sitelerinin de ayıklanacağına vurgu yapan Mesut Demir, "İnternet Yasası'nda mutlaka olması gereken madde, kurumsal yapıda olmayan, vergisini ödemeyen, sigortalı personel çalıştırmayan internet haber sitelerinin yayın yapamaması ve kapanması, medyanın geleceğini de kurtaracaktır. Bu nedenle İnternet Yasası'nın son halini alıp meclise getirilmesi, yasanın meclisten oy birliği ile geçmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mesut Demir, Türkiye, Güncel
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