İnternete İhtiyaç Duymayan ve İnsanı Yormayan 10 Eğlenceli Oyun

Ülkemizdeki günlük yaşantı temposunun yüksek olduğu şu zamanlarda, yapacağımız bir işten diğerine geçerken arada -kısa da olsa- boş zamanlar oluşabiliyor. Peki boş zamanlarımızda vaktimizi değerlendirmek için hangi oyunları oynanabiliriz? Bu yazımızda sizler için internete ihtiyaç duymadan oynanabilecek çevrimdışı oyunlardan birkaçını derledik.Not: Oyunların fiyatları ve bağlantıları dijital oyun dağıtım platformu Steam baz alınarak düzenlenmiştir.10. Papers, Please:Fiyat: 18,00 TLYurt dışı bir uçuş gerçekleştirmek için havalimanında geçtiğimiz pasaport kontrolü, ilk seferlerde gerçekten de stresli olabiliyor. Papers, Please oyununda ise aynı senaryoda stresi çeken değil çektiren taraf oluyorsunuz. Amacınız, hizmet ettiğiniz Arstotzka devletine sadece doğru kişileri sokmak.Oyun hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve oyunu edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.9. Undertale:Fiyat: 18,00 TLRetro oyunları seviyorsanız bayılacağınız Undertale, RPG oyun türünün en güncel hâlini temsil ediyor. RPG oyunları görmemizin fazlasıyla zorlaştığı günümüzde Undertale; canavarların yer altı dünyasına inen ve oradan dışarı çıkmak isteyen bir karakteriy ile oyun sevdalılarına keyifli vakit geçirtiyor.Oyun hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve oyunu edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.8. Bridge Constructor:Fiyat: 18,00 TLFizik bilginize güveniyorsanız ve neredeyse her Türk'ün ruhunda bulunan inşaat meraklılarındansanız, başından saatlerce dahi kalkamayacağınız Bridge Constructor'ı tavsiye ederiz. Üzerinden araç geçecek kadar sağlam duracak köprüler inşa edebilirsiniz, eğer yapabilirseniz.Oyun hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve oyunu edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.7. Car Mechanic Simulator 2018:Fiyat: 31,00 TLTam anlamıyla bir otomobil tamircisi olduğunuz Car Mechanic Simulator 2018'da ihtiyacınız olan yedek parçaları sipariş ediyor, araçları tamir ediyorsunuz. Harcadığınız para kadar kazandığınızın da önemli olduğu Car Mechanic, otomobillere farklı bir açıdan bakmanıza olanak tanıyor.Oyun hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve oyunu edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.6. Portal 2:Fiyat: 18,50 TL8 yıl önce çıkmış olmasına rağmen, ne grafikleriyle ne de oynanışıyla hiç mi hiç eskimeyen Portal 2, kolunuza taktığınız ekipman ile aynı anda iki adet portalı (geçişi) kullanabilmenize olanak tanıyor. Duvarlara portal açarak ilerlemeye çalıştığınız oyunun bölümleri fazlasıyla sürükleyici. Portal 2'yi senaryosuyla oynayabileceğiniz gibi Co-op moduyla arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz.Oyun hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve oyunu edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.5. Sniper Elite 4:Fiyat: 89,00 TL"Ben basit oyunları sevmem. Oyun dediğin zorlayıcı olacak bir kere." diyenlerdenseniz, listemizde sizin için de bir oyun var. Keskin nişancı oyunlarının efsane serisi Sniper Elite'in 4. oyununda, 2. Dünya Savaşı'nda çatışmalara giren bir keskin nişancıyı oynuyorsunuz. En önemli şey, işinizi kimseye fark ettirmeden yapmak ve nefesinizi iyi tutmak.Oyun hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve oyunu edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.4. Prison Architect:Fiyat: 50,00 TLHapishanelerin tasarımındaki sorunlar sebebiyle gerçekleşen kaçış olayları birçok kişinin başına dert açıyor. Peki siz ne kadar başarılı bir hapishane sistemi kurabilirsiniz? İdeal hapishaneyi en başından itibaren tasarlayacağınız Prison Architect'te her an beklenmedik bir olay baş gösterebilir.Oyun hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve oyunu edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.3. Plane Mechanic Simulator:Fiyat: 20,50 TL2. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında, 1940'taki uçakları hiç merak ettiniz mi? Ülkelerin, düşman ülkelerin şehirleri üzerine bombalar yağdırdığı bu dönemde, bombardıman uçaklarını etkisiz hâle getirmek için hızlı ve çevik uçaklar gerekiyordu. Bu uçakların teknisyeni olacağınız ve en inceye detayına kadar tamirini yapacağınız Plane Mechanic Simulator'de, hiç fark etmeden saatler geçirebilirsiniz.Oyun hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve oyunu edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.2. Euro Truck Simulator 2:Fiyat: 39,00 TLSakin ortamların insanıysanız, yükünüzü tırınız ile alıp teslim edeceğiniz yere götürmek kulağınıza hoş geliyorsa, beğenmeme imkanınızın olmadığı Euro Truck Simulator 2 (ETS 2)'yi tavsiye ederiz. Arka planda çalacağınız hoş bir müzikle, tarifi mümkün olmayan keyifli dakikaları yaşatabiliyor. 2012 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen sürekli güncellenen oyunun diğer oyuncularla oynayabileceğiniz çevrimiçi bir versiyonu da bulunuyor.Oyun hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve oyunu edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.1. Age of Empires 3:Fiyat: 31,00 TLBu yazımızda sizler için çevrimdışı tek oyunculu oyunları liste şeklinde derledik. Derledik ancak bu efsaneyi eklemeden bitirmek istemedik. Kendi krallığınızı; yiyecek, altın, demir, odun, asker, halk ve dahası gibi her yönle yönettiğiniz geniş çaplı bir oyun arıyorsanız kaçırmayın. Üzerinde bulunduğunuz kara parçasındaki (bazen üzerinde bulunmadıklarınız dahil) düşman krallıkları yerle bir ettiğiniz Age of Empires 3 (AoE 3), çıkışı üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hiçbir zaman oynanabilirliğini kaybetmeyecek bir oyun.Oyun hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve oyunu edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.