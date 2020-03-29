"İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin evlerde sıkılmamasına yönelik hazırlanan etkinlik takviminin detaylarını paylaştı. Bakan Selçuk, etkinlik takviminin internet ortamına yüklendiğini ve ücretsiz olarak erişibileceğini söyledi. Selçuk ayrıca, internet erişimi olmayan öğrenciler için fiziksel takvimin evlere gönderildiğini de ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Soru: Her gün yeni bir öneri ile karşılaşıyor insanlar. Bu durumun öğrenci, öğretmen ve anne babalar üzerinde baskı kurduğunu kabul etmek gerekir. Psikolojik baskılara karşı bu kitleler nasıl hareket etmeli?

Ziya Selçuk: Temelde yatan kavram güven. İnsanların problem çözme becerisi de önem kazanıyor. Tavsiyem insanların öz güvenleri konusunda bu bir mücadele günüdür Dayanışma günüdür. Bu böyle gitmeyecek. Biz bunu çözeceğiz inşallah.

Uzaktan eğitim ile ilgili bir kaç yerde istasyonumuz var. TRT'nin içinde, İstanbul'da ekiplerimiz var. Ana üssümüz burası. Bir iki okulumuzda okullara yayılmış şekilde farklı gruplar...

Veriye, kanıta dayalı yönetim çok önemli. Hane halkı araştırmalara baktık. Kaç hanede TV, internet, bu TV'ler akıllı mı değil mi. Her şeyi internet temelli yaparsak topluma erişimimiz kısıtlanacak. Önceliği TV'ye verdik. Çünkü hemen her evde TV var. EBA'da internet desteği ile her çocuğumuza eğitim desteği sağladık. Bir de sınav senesinde olan çocukları ayırdık.

Ne kadar evde internet ve TV var?

TV'lerle ilgili yüzde 95'lerin üzerinde... İnternetle ilgili yüzde 20'lerde bir erişilmezlikle ilgili bir durum var. 'Biz size 8 GB internet desteği veriyoruz' dedik. Her öğrencimizin sırasına okulun ikinci yarısı başladığında bir çıkartma yapıştırdık. 8 GB şu anda yeterli.

EBA'nın TV performansını bir değerlendir misiniz?

Problemimiz varsa var diyorum, yoksa yok diyorum. Biz bir şeyi saklayarak bir yere varamayız. Bir haftada 3 TV kanalı kurmak, 3 ayda bile yetiştiremezsiniz denilen bir teknik durum vardı. Bir haftada kurduk. İlk hafta test yayınıydı. İlk kez yapıyoruz. İlk kez TV'ye çıkacak öğretmenler var. Bazı sorunlar yaşadık. 20 dakikalık ders 8 dakikaya, 12 dakikaya indi. Montajlamak zorunda kaldık. Bu hafta öğretmenler rahatladı. Önümüzdeki hafta daha rahat olacak. Akışta hangi videolar olacak. Hatalar yapıldı. Yanlış numaralı videolar girdi vs. Biz çocuklar için bir şeyler yapıyoruz. Biz bunu bu sevinçle yapıyoruz. Bunu yaparken de hata yapıyoruz. Çin'de var internet tabanlı daha büyük bir organizasyon var. Bir de bizde var. Çin dışında ilk biz yaptık. ABD'de de bazı eyaletlerde böyle çalışmalar var. Daha iyisini yapacağız. Çok güzel şeyler geliyor. Önümüzdeki hafta baksınlar. Çok daha iyi olacak.

Okul eve sığar mı? Anne ve babaların da uyumu önemli değil mi?

Aslında okul eve sığmaz. Biz uzaktan eğitimi eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. Yüz yüze eğitim, telafi eğitimi... Okul okulun içine de sığmaz. Okul ormana, sokağa, hayata taşınmalı. Velilerimiz sürekli evin içinde olmak kolay değil. Hele çocuklar için. Bunların hepsi engelleyici şeyler. Her bir engel duygusal durgunluk oluşturuyor. Bu hafta şu geliyor. Bir günün programını her bir çocuk ve yaş grubu için günlük akış şemaları... Bunlar haftaya geliyor. Bunların hepsini velilerimize ulaştıracağız hem internet hem medyada.

Her bir sınıfta aileler çocukları neler yapabilir? Yüzlerce etkinlik önerisi var.

Diyelim ki çocuğunuz ile şarkı sözü yazmak da etkinliktir. Satranç vs. Karşılıklı etkileşimli kitap okuma var mesela...Fenle ilgili deneyler var. Küçük çocuklar için eğitim takvimi. Bu her telefonda uygulama olarak ücretsiz var. Eğitim Takvimi... İndirebilirler. 300 bin birleştirilmiş sınıf öğrenci var. Bu takvimden bu evlere birer tane verdik fiziksel olarak. Sözler var, günün oyunu, değeri var.

İçeriği dikkatlice kontrol ediliyor mu?

Ediliyor. Bunun için çok uğraştık. Kurumların desteğini aldık TÜBİTAK dahil. Köpükler neden küre biçimindedir mesela. Bunun cevabı var

Bizim mevcut eş zamanlı olarak online olma kapasitemiz, aşırı yüklenmeyi kastediyorum 18 milyon öğrenci aynı anda yüklenince sıkıntı yaşadık. Her bir sınıfa saatler verdik. Bakanlığın, GSM hatları ile, TRT'nin desteğini aldık. Herkes aynı anda yüklenmesin diye ikinci sınıflar şu saat, 11. sınıflar şu saat diye ayırdık. Sınav senesinde olan çocukların internet altyapısını ayrı bir yerden verdik.

Öğrenciler ve öğretmenler buluşabilecek mi?

Canlı sınıf uygulamamız var. Öğrencilerin öğretmenleri karşılarında gördüğü ve soru sordukları bir uygulama. Önümüzdeki hafta 8 ve 12. sınıflara açıyoruz. Herkese neden açamıyoruz? Teknik sebeplerden.

Uzaktan eğitimde denetim mümkün mü?

Öğrenciler çalışıyor mu çalışmıyor mu konusunu aslında uzaktan eğitimin bir konusu olarak görmüyoruz. Bazı öğrenciler belli saatlerde disiplinli çalışıyorlar okul açıkken de uzaktan eğitimde de. Okul açıkken durumları neyse uzaktan eğitimde de o oluyor. Bu hengamede çocukların problem çözme yetenekleri gelişiyor. Birlikte iş yapma, aile olma içinde bir fırsat.

İlkokul öğrencileri TV'deki eğitimin daha yavaş olmasını istiyorlarmış. Bu bize geldi.

Öğretmenlerimiz ilk hafta heyecandan çok hızlı bir şekilde anlattı. Öğrencilerimiz yetişemedi. Bu haftadan itibaren çözmeye başlıyoruz.