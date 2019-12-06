İnternetin Dili Türkçeleşti: RT Sektirme Oldu

Pek çok yabancı terim gerek günlük hayatta, gerekse iş hayatında sıkça kullanılıyor. Güncel Kaynak: TheGeyik
Bu durumun önüne geçmek için düzenlenen çalıştayda, yabancı kelimeler Türkçeleştirildi.
Toplam 100'den fazla terimin tartışılması gerektiği konusunda uzlaşılan çalıştayda, 40'a yakın çözüm önerisinde bulunuldu. Türkçe karşılıkları önerilen kelimelerden bazıları ise şöyle:
Re-Tweet (RT)/ Sektirme
Binge Watch/ Dizibitiren, Aralıksız İzlemek, Duraksız İzlemek
Diss Atmak/ Cevap Yollamak
Stalker/ Sanal Casusluk
Influencer/ Deneyimleyici
Caps/ Yazılı Resim, Resim Yorum
Cyber Bot/ Siber Can
Teaser/ Meraklandırıcı Video