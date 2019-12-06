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İnternetin Dili Türkçeleşti: RT Sektirme Oldu

Pek çok yabancı terim gerek günlük hayatta, gerekse iş hayatında sıkça kullanılıyor.

06.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:13İnternetin Dili Türkçeleşti: RT Sektirme Oldu
Pek çok yabancı terim gerek günlük hayatta, gerekse iş hayatında sıkça kullanılıyor.

Bu durumun önüne geçmek için düzenlenen çalıştayda, yabancı kelimeler Türkçeleştirildi.

Toplam 100'den fazla terimin tartışılması gerektiği konusunda uzlaşılan çalıştayda, 40'a yakın çözüm önerisinde bulunuldu. Türkçe karşılıkları önerilen kelimelerden bazıları ise şöyle:

Re-Tweet (RT)/ Sektirme

Binge Watch/ Dizibitiren, Aralıksız İzlemek, Duraksız İzlemek

Diss Atmak/ Cevap Yollamak

Stalker/ Sanal Casusluk

Influencer/ Deneyimleyici

Caps/ Yazılı Resim, Resim Yorum

Cyber Bot/ Siber Can

Teaser/ Meraklandırıcı Video

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Kaynak: TheGeyik

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