İnternetin Dili Türkçeleşti: RT Sektirme Oldu

Pek çok yabancı terim gerek günlük hayatta, gerekse iş hayatında sıkça kullanılıyor.



Bu durumun önüne geçmek için düzenlenen çalıştayda, yabancı kelimeler Türkçeleştirildi.



Toplam 100'den fazla terimin tartışılması gerektiği konusunda uzlaşılan çalıştayda, 40'a yakın çözüm önerisinde bulunuldu. Türkçe karşılıkları önerilen kelimelerden bazıları ise şöyle:



Re-Tweet (RT)/ Sektirme



Binge Watch/ Dizibitiren, Aralıksız İzlemek, Duraksız İzlemek



Diss Atmak/ Cevap Yollamak



Stalker/ Sanal Casusluk



Influencer/ Deneyimleyici



Caps/ Yazılı Resim, Resim Yorum



Cyber Bot/ Siber Can



Teaser/ Meraklandırıcı Video

Kaynak: TheGeyik