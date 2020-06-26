İnternette dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı

Denizli'de, müstehcen yayınlar yapan bazı internet siteleri üzerinden ulaştıkları kişileri dolandırdığı öne sürülen 1'i kadın 7 kişi cezaevine gönderildi.

26.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:11
Denizli'de, müstehcen yayınlar yapan bazı internet siteleri üzerinden ulaştıkları kişileri dolandırdığı öne sürülen 1'i kadın 7 kişi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri kurarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik fiziki ve teknik takip başlattı. Şüphelileri tespit eden ekipler, 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i kadın 7 kişi yakalandı.
Fuhuş vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İnternette dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

2019’da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Ekonomi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini ’pişmanım’ diyerek savundu Güncel
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı’nın üzerine yürüdü Magazin
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Normalleşme süreci Karabük’e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı Güncel
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye’de en çok izlenen ikinci film oldu Dünya
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Arınç’tan ’İmamoğlu İstanbul’u nasıl kazandı?’ sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu’nun tutumuna bağlı Politika
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Haberler››Güncel››İnternette dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:18: Denizli ASKF'den Başkan Zolan'a ziyaret - Haber 19:18: Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi. - Haber 19:17: Koronavirüs hastasına ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı! Test sonucu negatif çıktı - Haber 19:17: Son dakika güncel: Düğün salonları ve internet kafeler 1 Temmuz'da faaliyete başlayacak - Haber 19:17: Yıl sonuna kadar 6 mahallede 6 kapalı pazar yeri yapılacak - Haber 18:24: Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı - Haber 18:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz - Haber 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Magazin 12:53: 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir - Ekonomi