İnternette Güvenli Alışverişin Adresi SeninOlsun.Com!

12 Aralık 2018 tarihinden itibaren siz müşterilerine alışveriş imkanı sunmaktadır. ADTİnternet ve Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi Çatısı altında kullanıcılara www.seninolsun.com adresinden ulaşarak birçok farklı model ve markada satışlarını gerçekleştirmektedir.

İnternetten satışın yanı Samsun 'un Atakum ilçesinde 2 ayrı mağazası ile de sizlere kaliteli alışveriş yapma imkanı sunmaktadır. Yaklaşık olarak 1200 m2çalışma alanıyla ve 25 kişilik genç, dinamik ekibiyle Türkiye 'nin tüm illerine satış yapmaktadır.

Aynı Gün Kargoda!

Ürün sipariş verdiğinizde ne zaman kargoya verilir diye düşünmeniz gerek yok! Hafta içi 17:00'ye kadar vereceğiniz siparişler aynı gün içerisinde kargoya verilmek üzere hazırlanmaktadır.

Seninolsun.Com'un Ürün Çeşitliliği Nedir?

Moda, trend, kombin, hediye, fırsatlar... Kadınların alışveriş tutkusu malum! Modaya uygun olsun, trend olsun, çeşit çok olsun.. Olsun da olsun! Peki kadınların kıyafete dair aradığı her şey neden seninolsun.com'da olmasın!

Üst giyimden bayan alt giyime, dış giyimden, çantaya, atkı-bereden aksesuar seçeneklerine kadar birçok çeşit bulunmaktadır. Peki bitti mi, hayır! Seninolsun.com bayanların yanı sıra, erkekler için de hediye alabileceğiniz birbirinden değerli taşlardan oluşan tesbih ve bileklik çeşitlerine yer vermektedir. Aynı zamanda evinizin duvarlarını süsleyebileceğiniz ahşap dekorasyon seçenekleriyle de siz değerli müşterilerine hizmet etmektedir.

Sorularınız Cevapsız Kalmıyor

Site üzerinden alışveriş yapabileceğiniz gibi whatsapp üzerinden de kolayca sipariş oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda kapıda ödeme kolaylığı da sunan Seninolsun.com, whatsapp danışma hattı ile ürüne dair tüm sorularınızı yanıtlıyor.

Blog Yazıları İle Modaya Dair Tüm Detayları Takip Edebilirsiniz

Seninolsun blog yazıları sayesinde modaya dair merak ettiğiniz tüm detayları öğrenebilirsiniz. Yılın trendleri, özel günlerde sevdiklerinize alabileceğiniz hediye seçenekleri, kıyafet, kombin, pratik bilgiler başta olmak üzere aradığınız her şey blog yazılarında!

%99 Koruma İmkanı Garantili

Online alışverişte en tedirgin olunan konulardan biri kredi kartı bilgilerinin çalınmasıdır. Ancak Seninolsun.com güvenle alışveriş yapabileceğiniz sitelerin başında gelmektedir. Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması süreci, bankanın sunduğu maksimum güvenlik sistem altyapısı ile gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu güvenliğin yanı sıra, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitede kullanılmaktadır.

Seninolsun.com Güvenlik Duvarı (Firewall), 256 Bit SSL Sertifikası, Özel Şifreleme Uygulaması kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla firmanın uyguladığı güvenlik yöntemleridir. Aynı zamanda www.seninolsun.com web sunucusu PCI DSS standartlarına uyumludur.