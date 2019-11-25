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İnternette numarasını yayınlayıp fuhuş yaptıran kişi yakalandı

İZMİT'te, internet üzerinden yayınladığı telefon numarasıyla kendisine ulaşanlara, yabancı uyruklu kadınlarla evinde fuhuş yaptıran B.Ç. (50), polis operasyonuyla yakalandı.

25.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:02İnternette numarasını yayınlayıp fuhuş yaptıran kişi yakalandı

İZMİT'te, internet üzerinden yayınladığı telefon numarasıyla kendisine ulaşanlara, yabancı uyruklu kadınlarla evinde fuhuş yaptıran B.Ç. (50), polis operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Orhan Mahallesi'ndeki evde fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı. Takip başlatan polis, eve gelip gidenlerin ifadelerine başvurdu. İfadelerden ev sahibi B.Ç.'nin cep telefonu numarasını internetten yayınladığı, kendisine ulaşan müşterilere evinde, yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bunun üzerine Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla dün gece eve operasyon düzenlendi. Operasyonda B.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. Evde bulunan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. B.Ç. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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