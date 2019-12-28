İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Doğumda ikizleri ile birlikte öldü, cenazesi yürekleri dağladı

KAYSERİ'de, tüp bebek tedavisiyle ikizlere hamile kalan Leyla Ercan (29), hastanede doğum sırasında bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.

Leyla Ercan, 3 yıl önce fabrikada işçi olan Onur Ercan (31) ile evlendi. Çift, bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden çiftin tüp bebek tedavisi başarı ile sonuçlandı. Biri erkek diğeri kız ikizlere hamile kalan Leyla Ercan, 10 gün önce rahatsızlanınca Kayseri'deki hastaneye başvurdu. 8,5 aylık hamile olan Ercan, tedavi altına alındı. Gece saatlerinde doğuma alınan Leyla Ercan, bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.

'GEBELİK ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİLİYORMUŞ'

İkiz babası olmayı beklerken eşini ve bebeklerini kaybeden Onur Ercan, büyük üzüntü yaşadı. Onur Ercan, yüksek tansiyon nedeniyle 10 gün önce eşini hastaneye götürdüğünü belirterek, Tansiyon yükseldiği için müşahede altında tutmak istediler. 'Bizim gözetimimiz altında olsun' dediler. Onlardan tam bir açıklama alamadık. Kiminle konuştuysak bir açıklama alamadık. Gebelik zehirlenmesinden şüpheleniliyormuş, ondan dolayı yatış altında tutulmuş. Biz 'tansiyon' diye biliyorduk. Onunla ilgili de herhangi bir şey söyleyen olmadı. Söylenseydi 35'inci haftasında biz öyle bir risk karşısında 'bebekleri alın' diyebilirdik. Maalesef alınmadı dedi.

'KİMSE EŞİNDEN VE ÇOCUĞUNDAN OLMASIN'

Onur Ercan, eşinin ölümüyle ilgili hastaneden bir açıklama yapılmadığını belirterek, Sadece gebelik zehirlenmesi olarak söylediler. Başka bir şey var mı bilgim yok. Bizim başımız yandı ve ben canlarımdan, ciğerlerimden oldum. Başkaları bunları yaşamasın. Benim başıma geldi. Başka anne ve babaların canları yanmasın. Kimse eşinden ve çocuğundan olmasın ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Onur Ercan ile röportaj

-Onur Ercan'dan detay görüntü

-Cenaze için taziyeye gelenlerden görüntü

-Genel detay

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-Cenaze töreninden detaylar

Haber-Kamera Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIRKAYSERİ,

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Otobüs şoförüne 'cep telefonu' dayağı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, toplu taşıma şoförü Harun Özer (39), iddiaya göre kendisini sıkıştıran araç nedeniyle manevra yaparken yol kenarındaki kadının eline çarpıp, cep telefonunun düşmesine neden oldu. Kadının 3 yakını, daha sonra otobüslerin son durağına gidip, Özer'i darbetti.

Tarsus ilçe merkezi ve Bahçe Mahallesi arasında toplu taşıma görevi yapan Harun Özer, iddiaya göre kendisini sıkıştıran araç nedeniyle manevre yaparken bir kadının eline çarpıp, cep telefonunun düşmesine neden oldu. İsmi öğrenilemeyen kadın, otobüse binerek cep telefonunun kırılmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine şoför, zararının şikayet hattı aracılığıyla karşılanabileceğini belirterek, telefon numarası ve aracın plakasını verdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Özer'in kullandığı toplu taşıma aracına çevrede kimsenin olmadığı son durağa yanaşırken, genç kadının yakını olduğu öne sürülen kimlikleri saptanamayan 3 kişi el kaldırdı. Özer, adres tarifi soracaklarını sanarak durup kapıyı açınca, 3 kişiden biri tarafından dövüldü.

'KAZA YAPAN SEN MİYDİN?'

Kendisine 'Kaza yapan sen miydin?' diye soran 3 kişiye 'evet' yanıtını verdikten sonra darbedilmeye başlandığını anlatan Özer, "Evet demeye fırsat kalmadan direkt bana saldırdı, beni darp etti. Diğerleri onu tutarken ben kaçtım. Aracıma bindikten sonra tekrar geldi, yeniden darp etti. Karakola giderek, şikayetçi oldum. Özür dilediğim halde bana bunu yaptılar" dedi.

Görüntü Dökümü

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Şoförün ve yolcuların görüntüsü

Telefonu kırılan kadının otobüse binmesi

Şoför ile kadının tartışması

Şoförün aracı durdurması

Şahsın araca binip şoförü darp etmesi

Şoför ile röp.

Şoförden ve otobüsten detaylar

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin),

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Para dolu sandıkları çantayı çaldılar

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ATM'den para çeken A.E.'nin elindeki çantayı para dolu sanan hırsızlar, hafif ticari aracına binen adamın çantasını alarak kayıplara karıştı. Çantada sadece 200 TL olduğu öğrenildi.

Olay, Meriç Mahallesi Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) yakınlarındaki bir ATM'de meydana geldi. ATM'den para çeken A.E., çantasıyla birlikte hafif ticari aracına bindi. Bu sırada A.E.'yi gözüne kestiren hırsızlar, otomobille ona yaklaşarak, aracına binmesini bekledi. A.E. aracına bindikten sonra, otomobilden inen bir kişi, camı açık kalan ticari araçtan çantayı alıp kaçtı. Durumu fark eden A.E., aracından indiyse de, biri otomobili kullanan 2 kişi hızla uzaklaştı. Öte yandan, çantada yaklaşık 200 TL para olduğu, bunun dışında da yüklü olmayan bir çek bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızların çantayı alarak olay yerinden kaçması yer alıyor.

Polis, şüphelilerin eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Zeliha'nın eski eşine takılan elektronik kelepçe bozuk çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K.'ye (36), mahkeme kararıyla 3 ay için takılan elektronik kelepçe, arızalı çıktı. Yeni kelepçenin 1 hafta sonra geleceği belirtildi.

Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. ile 4 yıllık arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Çiftin, bu evlilikten şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. İlk zamanlar iyi giden evlilikleri, iddiaya göre, Murat Cem K.'nin eşine şiddet uygulamasıyla kabusa döndü. Erdemir, kendisine şiddet uygulayan eşine 7 Kasım 2014 tarihinde Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava, 26 Aralık 2016 tarihinde sonuçlandı, çift boşandı. Boşanmalarına rağmen Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Zeliha Erdemir, 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadı. Canını korumak için her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, bu duruma isyan edip, sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' diyerek yardım istedi. Erdemir'in tepkisi, ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı.

3 AY SÜREYLE ELEKTRONİK KELEPÇE

Bunun üzerine harekete geçen Aydın Barosu'nca adres değişikliği nedeniyle hakkında verilen uzaklaştırma kararları tebliğ edilemeyen Murat Cem K. için gereğinin yapılması amacıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verildi. Zeliha Erdemir'in yardım çığlığının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderildi. Mahkeme yazıya göre, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 'tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir' hükmünü içeren 12'nci maddesi gereği Murat Cem K.'nin, boşandığı Zeliha Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, 3 ayın sonunda tedbir kararını gözden geçirecek, kelepçeyi takmaması halinde Murat Cem K.'ye 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacak. Tedbir kararının ihlaline göre, zorlama hapis süresinin 30 güne çıkarılabileceği de kararda yer aldı.

ARIZALI OLDUĞU ANLAŞILDI

Mahkemenin bu kararı üzerine Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldı. Kısa süre içinde arızalı olduğu anlaşılınca Murat Cem K. için yeni kelepçe istendi. Yeni elektronik kelepçenin, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 1 hafta sonra geleceği belirtildi.

Zeliha Erdemir, kelepçenin arızalı olduğuna şaşırdıklarını belirterek, Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldığını biz 1 gün sonra öğrendik. Ancak avukatlarım emniyeti arayarak elektronik kelepçe konusunda bilgi edinmek istediğinde şaşkınlık yaşadı. Kelepçenin arızalı olduğu söylendi. Yenisinin getirilerek, takılacağını öğrendik. İnşallah bu elektronik kelepçe caydırıcı bir süreç olur ve birçok kişiye de örnek teşkil eder dedi.

Görüntü Dökümü

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Zeliha Erdemir açıklama

Haber Burhan CEYHAN - Kamera AYDIN,

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Anne-babası darbedip, sokağa attı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 12 yaşındaki B.Ç., anne-babası tarafından darbedilip, sokağa atıldı. Kol kemiğinde kırık olduğu tespit edilen çocuk tedaviye, anne baba ise gözaltına alındı.

Olay, Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. isimli çocuk isimleri açıklanmayan anne-babası tarafından darbedildi. Ardından da sokağa atıldı.

Yeğeninin yaşadıklarını öğrenen teyze, B.Ç.'yi, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık olduğu belirlenen B.Ç. tedaviye alındı.

Başlatılan soruşturma kapsamında anne-baba gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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AİLEDEN LAR

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), -

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Apple'ın açığını buldu, 'teşekkür e-mail'i aldı

ESKİŞEHİR'de Feyat Duman (37), Apple'ın açığını buldu. Teknoloji devi Apple ise Duman'a teşekkür e-maili gönderdi ve yeni bir güncelleme ile hatayı düzeltti.

Oyunculuk yapan Feyat Duman, telefonuyla görüşme yaparken fotoğraf çekmeye başladı. Fotoğraf çekerken yanlışlıkla ekran kilidi tuşuna bastı. Telefonunu yeniden açtığında ise telefonu kapalıyken çok sayıda fotoğraf çekildiğini tespit etti. Durumu hemen Apple'a bildirdi. Duman'a, Apple tarafından hatanın güncelleme ile düzeltildiğini belirten bir teşekkür e-maili geldi. Duman, kendisine teşekkür edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır uğraşıyordum, genç arkadaşların açıklar bulmaya başladığını duyunca ben de bir heyecana geldim. Bir gün arkadaşımla telefonla görüşüyordum. Fotoğrafımı çekmek istedim. Kamera uygulamasını açtım. Fotoğrafımı çektim, yanlışlıkla elim ekran kilit tuşuna dokundu. Ekran kilitlendi ve doğal olarak çağrı sonlandı. Daha sonra telefonu açtığım zaman telefon hızlı çekim moduna geçmiş ve telefon kilitliyken birçok fotoğrafımın habersiz çekildiğini gördüm. Başka telefonlarla da denedim, aynı hata meydana geldi. Daha sonra Apple'a hatayı bildirdim. Hatayı kabul ettiler ve teşekkür maili gönderdiler. Hatayı düzelteceklerini söylediler. Yeni bir güncelleme ile gerçekten düzelttiler. Şu anda üzerinde çalıştığım başka bir açık daha var. Emin olduktan sonra onu da bildireceğim."

Görüntü dökümü:

-Feyat Duman telefonu gösterirken

-Duman telefonu ile oynarken

-Feyat Duman ile röp

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-DHA

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Tayini çıkan imamın, cami bahçesindeki ağaçları kestiği iddiası

Konya'nın Kaşınhanı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, İmam Nurullah K.'nin 11 yıldır görev yaptığı Fatih Cami'nden tayini çıkınca, cami bahçesinde bulunan 17 ağacı kestiğini iddia etti. Muhtar Çetin, "Hocamız, bir süredir cemaatle anlaşamıyordu. Hoca giderken ağaçları kesmiş. Büyük çoğunluğunu kamyona yükleyip, götürmüş" derken, suçlamaları kabul etmeyen İmam Nurullah K., sadece elektrik tellerine takılan bir ağacı kestiğini savundu.

11 yıldır Fatih Camii'nde görev yapan İmam Nurullah K.'nin, 5 Aralık günü, Harmancık Mahallesi'nde bulunan Abdülgani Camii'ne tayini çıktı. İddialara göre, tayin edildiğini öğrenen Nurullah K. da cami bahçesindeki 17 ağacı kesti. Kestiği ağaçların bazılarını da kamyona yükleyip, götürdü.

CEMAATİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE TAYİNİ ÇIKTIĞI İDDİASI

Kaşınhanı Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin, bir süredir cemaat ile İmam Nurallah K. arasında sorun yaşandığını, bazı vatandaşların da geçen haziran ayında ilçe müftülüğüne giderek, cami imamının değiştirilmesi için başvuru yaptığını anlattı. İmam Nurallah K.'nin de karşı imza toplayıp müftülüğe verdiğini belirten Çetin, "Ancak başka bir camiye tayini çıktı. O da ağaçları kesmiş. Bazılarını parçalayıp, kamyonla götürmüş. Birazını da bırakmış. Neden kestiğini sorduğumda, 'Muhtarım ağaçlar elektrik tellerine değiyor' yanıtını verdi. Bunu daha önce yapsaydı, belki yanlış anlaşılmazdı. Ancak tayini çıktıktan hemen sonra yapması art niyetli olduğunu gösteriyor. Art niyet var. Cemaatle geçinemiyordu. Milleti kutuplaştırıp, birbirine düşürdü. Bu kesilen ağaçlar hocanın kişiliğini ele veriyor. Bu katliama yorum yapmaya gerek yok. Bu durumu görenler yorumlasın."

Cami cemaatinden Emrullah Özden de "Hocam, 'kendim diktim, kendim biçtim' demiş. 'Tellere değdi, kestim' demiş. Bir geldik baktık ki birçok ağacı kesip, biçmiş. Tayini çıktıktan sonra kesti. Daha önce imam hakkında müftülüğe şikayetçi olduk. Cemaatiyle geçinemiyordu" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen imam Nurullah K. ise sadece bir ağacı elektrik tellerine takıldığı için kestiğini öne sürdü.

Görüntü Dökümü

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Kesilen ağaçlar ve bahçeden detay

Caminin dışından detay

Muhtar ve cemaat röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA-

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Çamurlu yola halılı önlem

ORDU Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmaları süren caddede, yağış nedeniyle vatandaşların yürürken üstlerini kirletmemesi için çamurlu yola, halı sererek önlem aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, daha öne kentin en işlek caddelerinden biri olan Sırrıpaşa Caddesi'nde başlatılan alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamda caddeye daha önce döşenen parke taşlar söküldü. Altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler üstyapı çalışmalarına geçti. Bölgede havanın yağışlı olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, yoldan geçen vatandaşlar da oluşan çamur nedeniyle zor anlar yaşıyor. Caddede, yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle yayaların yaşadığı zorlukları önlemek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ilginç bir yönteme başvurdu. Belediye, alt yapı çalışmaları süren caddede, yağış nedeniyle vatandaşların yürürken üstlerini kirletmemesi için çamurlu yola, kullanılmayan spor sahalarından sökülen halıları serip, önlem aldı.

'HALKIMIZIN AYAĞINA HALI SERİYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, çalışmalarının hayata geçirilinceye kadar vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına, halıları caddeye serdiklerini belirterek "Burada Büyükşehir Belediyemiz alt yapı çalışması yaptı. Caddede zemin ve cephe iyileştirme çalışması da yapılacak ancak bunların başlaması için bir süreç var ve mevsimin de çalışmalara elverişli olması gerekiyor. Bu süreçte su ve çamurdan hem vatandaşlar hem de esnaflar mağduriyet yaşıyordu. Halkımızın bir gün dahi çamura batmasına gönlümüz razı değildi. Onun için kullanılmayan spor sahalarındaki halıları sökerek caddeye döşemeye karar verdik. Deyim yerindeyse halkımızın ayağına halı seriyoruz. Burası için farklı yöntemler de kullanabilirdik ancak bunlar da kesin çözümler olmayacaktı. Ordu halkı bizim için değerli ve kıymetliö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Eski halı sahalardan halıların sökülmesi

-Halıların caddeye serilmesi

Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman röportajı

Süre: 02.00 DK. Boyut: 224 MB

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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Beyaz cennette yılbaşı bereketi

Denizli'de, yılbaşı öncesi, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, ziyaretçi akınına uğradı. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 90 olduğu, yılbaşında ise bu oranın yüzde 100'e ulaşacağı belirtildi.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden biri olan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, 2020 yılına girmek isteyenler otellerdeki yerlerini ayırtmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği beyaz cennette yılbaşı için doluluk oranları yüzde 90'ları bulurken, yılın son gününde otellerin tamamen dolacağı belirtildi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kış turizminde ziyaretçilerin termal suların bulunduğu bölgeleri ve kayak merkezlerini tercih ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Pamukkale termal ve tarihi özellikleriyle, tarih ve doğal güzellikleri bir arada taşımasıyla, bütün yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. Pamukkale'deki otellerde yılbaşı nedeniyle doluluk oranı şu anda yüzde 90'lara ulaştı. Ancak yılın son günü olan 31 Aralık'ta bu oranın yüzde 100 olmasını bekliyoruz. Yeni yılı Pamukkale'de karşılamak isteyen yerli ve yabancı misafirlerin çok yoğun talebi var. Bölgedeki otellerde program yapanlar da var, yapmayanlar da var. Yılbaşı programı yapan otellere özellikle yerli misafirler talep gösteriyor. Pamukkale doluluk oranlarını yüzde 90'larda tutarak 2020 hedeflerine ulaşacak. Yılbaşı programlarında bazı otellerde sanatçılar da var. Programa göre çeşitli fiyatlar da bulunuyor. Her bütçeye uygun fiyatlar var. Bazı tesislerde yabancı müşteriler de olduğu için yılbaşı eğlencesi yok, ancak onlara yönelik programlar yapacaklar."

Görüntü Dökümü

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- DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen ile röp.

- Pamukkale'den görüntü

HABER KODU : 191228026

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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İkizler okulu

Antalya'daki Kocademir Ortaokulu'nda, 14 ikiz ve 1 üçüz eğitim alıyor.

Muratpaşa ilçesindeki 615 öğrencisi bulunan Kocademir Ortaokulu'nda 14 ikiz ve 1 üçüz eğitim görüyor. 5'inci sınıflarda 2, 6'ncı sınıflarda 3, 7'nci sınıflarda bir ikiz ve bir üçüz, 8'inci sınıflarda ise 8 ikiz bulunuyor. İkizlerden 3'ü tek yumurta, geri kalanlar ise çift yumurta ikizleri. Mezun ikizler olmasına rağmen yeni kayıt yaptıran ikiz sayısının fazlalığından dolayı okulda her yıl ikiz sayısı, önceki yıla göre artmaya devam ediyor.

'KARDEŞİM BENDEN DAHA YARAMAZ'

İkizlerden Nehir Talin, kardeşiyle aynı yerde eğitim gördüğü için memnun olduğunu söyledi. Talin, "Derste bilemediğim bir şey olunca Irmak'a sorma imkanı var. Öğretmenlerimiz bizi karıştırabiliyor. Bana Irmak dedikleri çok oluyor. Bu kadar ikizin olması çok enteresan" dedi. Irmak Talin ise arkadaşları olmadığı zaman ikizi Nehir ile oynadığını kaydetti. Irmak Talin, "Hasta olup okula gitmediğimde kardeşim gelip evde dersi bana anlatabiliyor. Kardeşim benden daha yaramazdır. Bazen kavga edebiliyoruz" diye konuştu.

'AYNI ŞEYLERİ SEVDİĞİMİZİ SANIYORLAR'

Çift yumurta ikizlerinden Derin ve Doğa Günen ise farklı olmalarına rağmen bazen öğretmenlerin onları karıştırdıklarını söyledi. İkizlerden Doğa, "Herkes aynı şeyleri sevdiğimizi sanıyor. Tam tersi ikimiz farklı şeyler yapmayı seviyoruz. Biz asla aynı giyinmiyoruz. Birimiz çok iyi resim çiziyor, birimiz çok iyi dans ediyor" diye konuştu.

'ÇIYI İKNA EDEMEDİK'

Tek yumurta ikizlerinden Emir ve Demir Pamir ise yaşadıkları ilginç bir olayı anlattı. Emir, "Okul için fotoğrafçıya vesikalık fotoğraf çektirmeye gittim. Ben çektirdikten sonra kardeşim Emir gitti. Ama onu, 'Az önce seni çektim' diye eve gönderdi. Annemizle fotoğrafçıya gidip kardeşimin fotoğrafını çektirmek zorunda kalmıştık" dedi.

ÖĞRETMENLERİ DE İKİZ

Türkçe öğretmeni Özen Önüt, kendisinin de ikizi olduğunu belirterek, öğrencilerini çok iyi anlayabildiğini söyledi. Önüt, "17 yılda çok farklı okulda çalıştım ve hiç bu kadar ikiz görmemiştim. 5 yıldır bu okuldayım, mezun ettiğimiz ikizler olmasına rağmen yeni gelen ikizlerle okuldaki ikiz sayımız sürekli artıyor. Bazen onları karıştırabiliyoruz. Zamanla ben hepsini tanıdım" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİ KARIŞTIRIYORUM'

Fen Bilgisi Öğretmeni Nurten Şahin de halen öğrencileri karıştırdığını söyledi. Şahin, "Özellikle sınav kağıtlarını ilgiyle okuyorum. Genetik yapıları aynı, ama çevre şartları onlara farklılıklar katıyor" diye konuştu.

OKULUN ÜÇÜZLERİ DE VAR

Okulda 7'nci sınıflarda Ceylin, Dağhan ve Denizhan Çağlar isimli üçüz de bulunuyor. Ceylin Çağlar, "İkizlere göre daha ayrıcalıklı olduğumuzu düşünüyoruz. Annem de bizimle gurur duyuyor. Birbirimize destek oluyoruz, aslında çok farklı insanlarız. Ben resimde, Denizhan sporda, Dağhan da teknoloji kullanımında çok iyi" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İkizlerden toplu görüntü

- Kız öğrencilerden görüntü

- Sırada oturan ikizler

- Tahtaya yazı yazan ikizler

- Röp: Nehir ve Irmak Talin

- Röp: Derin ve Doğa Günen

- RÖp: Ela ve Eda Ulu

- DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu

- Röp: Türkçe öğretmetmeni Özen Önüt

- Röp: Emir ve Demir Pamir

- Sınıftan görüntü

- Röp: Fen Bilgisi Öğretmeni Nurten Şahin

- Röp: Ceylin, Dağhan ve Denizhan Çağlar

- Detaylar

HABER KODU : 191228038

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-

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Yılbaşı öncesi Hediyelik Fest, ilgi gördü

İzmir'in Bostanlı Pazaryeri'nde, ilk kez düzenlenen 'İzmir Hediye Fest 2019'da, birbirinden farklı ve uygun fiyatlı ürünler katılımcılardan ilgi gördü. Yılbaşı öncesi festivale gelen ziyaretçiler, yılbaşı süslerinden el yapımı çantalara, birçok ürünü uygun fiyata aldı.

Bostanlı Pazaryeri'nde bu yıl ilki düzenlenen 'İzmir Hediye Fest 2019'da birbirinden farklı ve her cebe uygun yılbaşı hediyelikleri satışa sunuldu. Yöresel ürünlerden el yapımı çantalara, yılbaşı süslerinden rengarenk takılara birçok ürünün bulunduğu festival, ilgi gördü. Festivalde en çok ilgi çeken, zeytin ağacından yapılan kaseler ve içinde kuru çiçeklerin bulunduğu kolyeler oldu. 31 Aralık'a kadar devam eden festivalde, ziyaretçiler sevdiklerine en güzel ve uygun fiyatlı hediyelikleri bulabilecek.

Festivalin organizatörlerinden Nihat Ak, "İnsanlara cep yakmayan hediyelikler sunabilmek istedik, mutlu olsunlar istedik. Örf ve adetlerinden vazgeçmek istemiyorlar, sevdiklerine hediye almak istiyorlar. Hayat şartları ne olursa olsun, ister 5 TL'lik, ister 50 TL'lik hediyeler bulabiliyorlar. Esnaf arkadaşlarımız da çok umutlu olduklarını bize ilettiler. İlk günden memnunlar" diye konuştu.

SANATSAL ÜRÜNLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kendi yaptığı ürünlerin satışını yapan Öykü Koçaş, "Epoksiyle yaptığım takıların içine begonvil ve papatya gibi gerçek çiçekler ve gerçek denizyıldızları koyuyorum. Aynı zamanda zeytin ağacından kaseler yapıyorum. Tamamen doğal ve kimyasal kullanılmadı. Kokusu bile müthiş. Gıdayla temas edebilir. Bugün ilgi güzel, yılbaşı yaklaştığı için bakmaya geliyorlar. Benim ürünlerimi çok beğeniyorlar, çok ilgi görüyor. 5 ila 150 TL'ye kadar farklı ürünler satıyoruz" dedi.

Hasır çanta yapan Pınar Sönmez ise, "Hepsi el yapımı. Hasır, halat ve örgüden yapıyorum. Hep doğal ürün kullanıyorum. Tüm İzmir halkını bekliyoruz. Ürünlerimi 40 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarda satıyorum" ifadelerini kullandı.

Pazaryerinde alışveriş yapan Güllü Ayaz da, "Daha çok sanatsal şeyler dikkatimi çekiyor, ben de sanatla ilgileniyorum. Kızlarıma hediye almayı düşünüyorum. Bakmaya devam ediyorum, renkli ürünler var" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Pazaryerindeki hediyelik eşya stantlarından görüntü

- Ürünlerden görüntüler

- Satıcılarla röportaj

- Ziyaretçilerle röportaj

HABER KODU : 191228025

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu

Tropikal iklimin yaşandığı, hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu Samuel Ikpefan (25), Türkiye Kayak Federasyonu'nun düzenlediği 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'nda ülkesini temsil etti.

Nijerya'da yaşayan Ikpefan ailesinin Fransa'ya göç etmesiyle bu ülkede dünyaya gelen Samuel Ikpefan, 6 yaşında kayak sporuna başladı. Fransa'da kayak yapmaya başlayan Ikpefan, anavatanı Nijerya adına yarışma kararı aldı. Hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşu sporcusu olan Ikpefan, Erzurum'un ev sahipliğinde yapılan 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'na katıldı. Türk, Rus ve İranlı sporcularla karşı 46 numaralı formasıyla koşu pistinde çalışan Ikpefan, daha sonra hakemlerin start işaretiyle 10 kilometrelik etabı koşmaya başladı. Zorlu etabı tamamlayamayan Ikpefan, bitişe kısa süre kala yarıştan çekildi. Sempatik tavırlarıyla yarışmanın ilgi odağı haline gelen Ikpefan, ailesinin Nijeryalı olduğunu, kendisinin Fransa'da doğup büyüdüğünü ve çifte vatandaş olduğunu söyledi. Kayaklı koşuda ülkesinin ilk ve tek milli sporcusu olduğunu belirten Ikpefan, "Nijerya kış ülkesi değil, hiç kar yağmıyor. Ülkemde genel olarak spor dendiğinde futbol oynanıyor. Kış sporlarında 4'lü kızak, tekli kızak ve kayaklı koşuda ben varım. Bu sporu seviyorum, ülkem adına yarıştığım için de gururluyum" diye konuştu.

Erzurum'daki kayak merkezlerini ve özellikle de Kandilli'deki kayaklı koşu tesislerini çok beğendiğini belirten Ikpefan, kamp için burayı tercih edeceğini bildirdi. Ikpefan, "Havalimanında otobüse bindiğimden itibaren Erzurum'un çok iyi bir spor merkezi olduğunu gördüm. Sporcular için fevkalede bir şehir. Kandilli'de antrenmana çıktığımda tesislerin muhteşem olduğunu gördüm, biatlon tesisleri de çok iyi. Erzurum'da olmaktan çok mutluyum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sporcuların yarış öncesi hazırlıkları

-Mavi montlu Samuel Ikpefan'ın hazırlık yapması

-Kayaklı koşuya katılan sporcuların start alması

-Koşulardan genel ve detaylar

-Koşu sonrası Nijeryalı sporcunun Türk sporcularla konuşması

-Nijeryalı sporcu ile röp

HABER KODU : 191228030

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Tutuklanan sürücünün kızı: Yeni yıla babamla girmek istiyorum

Erzurum'da, kızının ayağının yandığı haberini alan Emrah Korkmaz (34), eve giderken hemzemin geçitte trenin geçişini beklememek için koruma bariyerlerini kırınca tutuklandı. Emrah Korkmaz'ın kızı Yağmur Korkmaz (11) kendisini suçlayarak, "Babam benim yüzümden cezaevine girdi. Yeni yıla babamla birlikte girmek istiyorum. Ne olur onu bırakın" dedi.

Olay, 15 Aralık günü saat 16.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerleri kapandı. Bu sırada hemzemin geçide gelen yeşil renkli otomobilin sürücüsü, trenin geçişini beklemedi. Otomobilden inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı. Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikaz vermesine aldırış etmeden trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti. Sürücü, hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı.

TUTUKLANDI

TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine, kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Araştırmada, sürücünün Emrah Korkmaz olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Korkmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde yaptıkları için çok pişman olduğunu belirten evli 4 çocuk babası Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan Korkmaz, "Çocuğum hastalandı diye kırdım, böyle olduğunu bilsem kırmazdım. Fotoğraflarını savcı beye de gösterdim. Durumu iyi, Medyaya yansıdığı için tutuklandım. Devletin vereceği karara saygı duyarım" diye konuştu.

BENİM YÜZÜMDEN TUTUKLANDI

Kardeşinin tutuklanmasından kendisini sorumlu tutan evli iki çocuk annesi Elif Çatal, "Ben iki yıldır meme kanseri tedavi görüyorum. Şu anda da rahim kanseri teşhisi konuldu, Onun tedavisine başladık. Kemoterapi alıyorum. Tedavi sonrası midem bulanmasın diye doktorlar toz ilaç verdiler. Kendimi kötü hissettiğim için ağabeyimlerde kalıyordum. Tozu hazırlarken elimdeki sıcak su düşmem nedeni ile önümden geçen Yağmur'un ayağına döküldü. Ben de kardeşim Emrah'ı arayarak ona, 'Çabuk gel Yağmur'un ayağı yandı' dedim. O da çok korkmuş ve eve hemen gelebilmek için tren yolunun kapanan bariyerlerini kırmış. Hep benim yüzümden oldu. Çok üzgünüm" dedi.

NE OLUR BABAMI BIRAKIN

Erzurum Merkez Ahmet Yesevi Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yağmur Korkmaz, "Olay günü halam hastaneden çıkmış ve iyi değildi. Elinde sıcak su ile geliyordu. Tam önünden geçtiğim sırada yere düştü ve elindeki su sol ayağıma döküldü. Canım çok yandı. Elif Halam panikle babamı aradı. Babam beni çok sever. Yanıma gelip beni hastaneye götürmek isterken bariyerleri kırmış. Babam benim yüzümden cezaevine girdi. Babamın yerinde hangi baba olsa aynısı yapardı. Her gün ağlıyorum. Yeni yıla babamla birlikte girmek istiyorum. Ne olur onu bırakın. Babam olmadı mı, bizim evde huzursuzluk oluyor. Kardeşlerim beni suçluyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yağmur Korkmaz'ın yatağında ağlaması

-Elif Çatal ile röp

-Yağmur Korkmaz ile röp

-Emrah Korkmaz'ın adliyeden çıkarılarması

-Emrah Korkmaz ile röp

-Emrah Korkmaz'ın polis aracına bindirilmesi

-Adliye binasından detay

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Hemzemin geçitten detay görüntü

-Trenin geçişinden detay

HABER KODU : 191228032

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Yılbaşı klasiği 'pijama, terlik, televizyon'; en az 150 TL

Yılbaşında 'Pijama, Terlik, Televizyon: PTT' diye adlandırılan, evde yeni yıl kutlamasının bedeli cep yakıyor. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve düşük fiyatlı bir tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası' için en az 150 TL harcaması gerekiyor.

Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında kuruyemiş ve meyve maliyeti artırıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 25 TL'yi bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 80 TL'ye çıkıyor. Yeni yıla girerken 1'er kilogram ayva, elma, armut, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda ise en az 15 TL harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz, kivi, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet daha da yukarı çıkıyor.

SICAK AİLE SOFRASININ OLMAZSA OLMAZI

Yeni yıla sevdikleriyle evde girmeyi planlayanlar için Antalya'da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları şöyle: Kestane 20 TL, ay çekirdeği 20 TL, kabak çekirdeği 40 TL, mısır kavurga 20 TL, fıstık 25 TL, Antep fıstığı 110 TL, fındık 70 TL, leblebi 18 TL, badem 90 TL, kaju 120 TL, ceviz içi 80 TL. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları da şu şekilde: Portakal 2 TL, mandalina 2 TL, ayva 3 TL, elma 3 TL, muz 7 TL, nar 5 TL.

BOL ÇEŞİTLİ SOFRA 250, OTELLER 1000 TL

Yeni yılı evinde kutlayacak 4 kişilik ailenin yaklaşık 150 TL harcama yapması kaçınılmazken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 250 ila 700 TL arasında değişiyor. Antalya'da yeni yıla otellerde zengin yılbaşı menüsü ve sanatçı eşliğinde girmenin bedeli ise kişi başı ortalama 1250 TL'den başlıyor.

PAZARDA YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ

Pazarda kuruyemiş tezgahı sahibi Engin Sarı, yılbaşı akşamı için alışveriş yapanların sayısındaki artışın satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Yeni yılı ailesiyle evde karşılamak isteyenlerin kuruyemiş tüketimine önem verdiğini vurgulayan Sarı, "Genelde karışık çerez satılıyor. Leblebi, fıstık, çekirdek satışı fazla. Geçen seneye göre fiyatlar arttı. Müşterilerimiz 150 TL'den 500 TL'ye kadar alışveriş yapıyor. Müşterilerimiz genelde kredi kartıyla alışveriş yapmayı tercih ediyor" dedi.

OTEL EĞLENCESİ YERİNE AİLE SOFRASI

Yılbaşı hazırlığı için alışveriş yapanlardan Sevim Öztürk, "Yılbaşında evdeyiz, emekli bireyler olarak evde ailemizle geçireceğiz. Otelde eğlence merkezinde geçirmek yerine ailece evde geçirmek daha güzel" diye konuştu.

Pazar alışverişindeki Gülcan Türker, Almanya'da yaşadığını ve ailesiyle yılbaşı tatilini geçirmek için Antalya'da geldiğini belirtti. Kuruyemiş alışverişine 340 TL harcadığını aktaran Türker, "Yeni yıla ailemle bir arada, evimizde hazırlayacağımızla eğlenerek girmeyi tercih ediyorum. Yılbaşını otelde geçirmek yerine evde aile ortamında kutlamayı daha çok seviyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hızlandırılmış görüntü

- Drone pazar görüntüsü

- Çerez görüntüsü

- DHA Muhabiri Aslı DUran anonsu

- Çerezlerin satışı

- RÖp: Satıcı bilgi vermesi

- Çerezlerin tartılması

- Röp: Vatandaş yaptığı alışverişi anlatması

- Pazar drone görüntüsü

- Röp: Satıcı

- Pazar görüntüsü

- Röp: Vatandaş

- Pazar drone

- Alışveriş yapanlar

HABER KODU : 191228036

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-

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2020'de konut alacaklar dikkat

Enerji Bakanlığı'nın 1 Ocak 2020'den itibaren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bulunmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacağını hatırlatması, konut sektöründe endişelere neden oldu. Halkın yeni düzenlemeden henüz habersiz olduğunu vurgulayan İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, 1 Ocak'tan itibaren tapu müdürlüklerinde bir yığılma yaşanabileceğini söyledi.

Binaların alım, satım, kiraya verme işlemlerinde bulunması zorunlu hale gelen EKB için son başvuru tarihi olan 1 Ocak 2020'den itibaren EKB'si bulunmayan konutlar alınıp satılamayacak, kiralanamayacak. İki sayfadan oluşan ve binanın kaç kat olduğu, kaç yılında yapıldığı, ısıtma, soğutma sistemleri konusunda bilgileri içeren belgenin, binanın kimliği niteliğinde olduğunu açıklayan İMDER Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, bu belgeyi 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'nda yapılan değişiklikle 2011 yılından itibaren yeni konutlar için aldıklarını dile getirdi. Ancak 1 Ocak 2020'den itibaren bütün ikinci el konutlarda da aynı belgenin zorunlu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu belgede binanın A'dan G'ye kadar enerji performansı belirtiliyor. Ne kadar elektrik sarfiyatı yapıldığı bildiriliyor" dedi.

EKB'yi veren lisanslı kuruluş sayısının giderek artığını kaydeden Yıldırım, Türkiye genelinde 5 binden fazla yetkilendirilmiş firma bulunduğuna dikkat çekti. Belgenin yaklaşık 400- 500 TL maliyeti bulunduğunu da belirten Yıldırım, bu rakamın yeni yıldan itibaren artabileceğini ifade etti.

'BÜROKRASİYİ ARTIRMAYALIM, AZALTALIM'

Ekim ayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir'de 9 bin 12 konutun satıldığını ifade eden Yıldırım, bunun 5 bin 344'ünün yeni konut olduğunu açıkladı. Ekim ayında satılan konutların yüzde 60'ının sıfır, yüzde 40'ının ise ikinci el olduğunu söyleyen Yıldırım, 1 Ocak 2020'den sonra geçerli olacak yeni uygulama için henüz tapu müdürlüklerine bir talimat gönderilmediğini belirtti. İslam Yıldırım, "Vatandaşlar tapu müdürlüklerine gittiklerinde ne gibi sorunlarla karşılaşacak? Tapu müdürlüklerine genelge gönderilerek konunun açıklığa kavuşturulması lazım. Çünkü 1 Ocak'ta tapu müdürlüklerinde bir yığılma olabilir. Konutunu satmak isteyen alıcıyla gidecek, ama işlemini yapamayacak. Bürokrasiyi artırmayalım, azaltalım istiyoruz" diye konuştu.

EKB ALIM SÜRECİ

İkinci el konutunu satmak ya da kiralamak isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini de anlatan İslam Yıldırım, şöyle konuştu:

"Lisanslı kuruluş, binanın projesini ve inşaat ruhsatını isteyecek. Vatandaş bunları almak için ilgili belediye, imar ve şehircilik müdürlüğüne gidip talepte bulunacak. Arşivdeki projenin bir örneğini alacak. İnşaat ruhsatının fotokopisiyle birlikte lisanslı kuruluşa gidecek. Kuruluş da düzenlediği EKB'yi vatandaşa verecek. Lisanslı kuruluşlar 2020'den sonra fahiş fiyat ister mi bilmiyoruz. Ruhsatlı binaların belgeye ulaşması kolay. Ama imar barışına başvurup da hiçbir projesi olmayan binaların enerji kimlik belgesi alması zor olacak. İki katlı eski ve kaçak bir bina düşünün. Yapı kayıt belgesi almış, ama projesini henüz çizdirmemiş. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne kaydettirmediyse belgeyi almak biraz uzun sürer."

Görüntü Dökümü

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- Bina görüntüsü,

- Satılık ve kiralık levhalarından detay görüntü,

- Enerji Kimlik Belgesi'nden detay görüntü,

- İslam Yıldırım ile röp.

HABER KODU : 191228033

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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