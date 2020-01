İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, marketten evine dönen E.İ.'yi (39) takip eden S.E. kadını taciz edip kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 5 suç kaydı bulunan S.E.'yi yakaladı.

Olay dün akşam saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, E.İ. evinin yakınında bulunan markete gitti. Kısa süre sonra evine doğru yürüyen E.İ.'nin arkasından koşarak gelen kişi, kadına seslendi. Arkasına dönen kadın kendisini evinin kapısının önünde elle taciz eden kişiye tokat attı. Kadının bağırması üzerine tacizde bulunan kişi koşarak kaçtı. Sesleri duyarak evden çıkan kadının eşi, tacizcinin peşine düştü.

Polis, olayın ardından kaçan tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek tacizcinin kimliğini belirledi. Polis, S.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.E.'nin 'Uyuşturucu Madde Kullanma', 'Kasten Yaralama ve Taksirle Yaralama' suçlarından toplam 5 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Kadının evden çıkması

Kadının evine doğru yürümesi

Tacizcinin peşinden koşarak gelmesi

Kadını taciz etmesi

Kadının tokat atması

Tacizcinin kaçması

Kadının eşinin peşinden koşması

HABER: Sebahattin AYDIN/KOCAELİ,

============================

Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu

ZONGULDAK, - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Elsan Enerji'ye satılan, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin bacalarında filtre bulunmuyor. Termik santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu çevre kirliliği tepki çekiyordu. TBMM'de yapılan oylamada kabul edilen, 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesini öngören yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesi beldede yaşayanları sevindirmişti.

GECE TEBLİĞ EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak 2020'in ilk saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla santrale gitti. Bakanlığın kararını yetkililere tebliğ eden ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi. Santralin Çevre İzin Belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Drone ile santralden görüntü

-Aktüel santral görüntüsü

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

============================

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı kutlamasında aşırı alkol alıp, komaya girdikleri öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26) öldü, kendisi gibi diş hekimi olan arkadaşı Kaan Y. ile doktor Süleyman Ali Y. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için arkadaşları diş hekimleri Betül Karaayvaz ve Kaan Y., plastik cerrah Süleyman Ali Y., harita mühendisleri Özgür Deniz A. ve Nurullah T.'yi evine davet etti. Grup, gece boyunca alkol aldı. Sabah uyandıklarında Betül Karaayvaz, Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkol komasına girdikleri değerlendirilen Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Savcının incelemesinin ardından Karaayvaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan diğer 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İÇKİLER 'KAÇAK' VEYA 'SAHTE' DEĞİL

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere evden gıda ve içeceklerden numune aldı. Yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü ürünlerin kaçak ve sahte olmadığı, kurumsal marketlerden alındıkları belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Ambulanstan görüntü

Evden detay görüntüler

Polis ekiplerinden görüntü

Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar

Hayatını kaybeden Betül Karaayvaz'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

==============================

Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi.

Yaylacık ormanlık alanında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü gece saatlerinde ilçe merkezine indi. Aralarında yavru yaban domuzlarının da bulunduğu sürü, bir vatandaş tarafından evinin penceresinden cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde domuz sürüsünün, köpeklerin havlama sesleriyle birlikte caddede ilerlemeleri dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinden İsmail Toker, "Mahallemizde çocuklarımızı akşam saatlerinde dışarı çıkarmaya, bakkala göndermeye korkar olduk. Yaklaşık 80 bin nüfuslu ilçemizin 4 bin nüfuslu mahallesine domuzların bu şekilde geldiği daha önce görülmedi. Mahallemiz Yaylacık ormanın yakınlarında ve bu ormanlarda çok çeşitli yaban hayvanı var. Ormanlık alanların belki de azalmasından ve yaşam alanlarının daralmasından dolayı gelmiş olabilirler" dedi.

Tavşanlı Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Abdullah Şahin ise bölgede domuz sayısının arttığını belirterek, "Domuzların dağlarda yaşam alanları yangınlardan, maden sahalarından dolayı kısmen azaldı. Ancak diğer taraftan domuzların sayısı her geçen gün arttığı için de tarım arazilerine zararları olmaya başladı. Bu konuda zaman zaman sürek avları yapılıyor, ancak köylülerimizden de bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Domuz sürüsü geçerken çekilen cep telefonu görüntüsü

-İsmail Toker ile röp.

-Mahalleden genel görüntü

-Abdullah Şahin ile röp.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI -KÜTAHYA

=============================

Öykü Arin'in yeni yıl dileği: Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun

Antalya'da lösemi tedavisi gören, babasından aldığı yarı uyumlu nakille tekrar hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı (5), yılbaşına saatler kala, annesinin sosyal medya hesabından "Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun" diyerek, yeni yıl dileklerinde bulundu.

İzmir 'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.

'SİZİ ÇOK SEVİYORUM'

Yeni yıl öncesi evlerine küçük bir çam ağacı alınan Öykü Arin, annesi Eylem Şen Yazıcı'yla birlikte ağacı süsleyerek yeni yıl için gün saydı. Disneyland'a gitme hayali olan Öykü Arin için, süsledikleri çam ağacının altına Disneyland maketi konuldu. Eylem Şen Yazıcı, 2020'ye saatler kala yeni yıl dileğinde bulunan Öykü Arin'in videosunu paylaştı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Öykü Arin, "Merhaba sizi çok seviyorum. Herkes donör olsun. Eğlensin çok mutlu olsun. Donör olun umut olun. Yaşasın" dedi.

'SİZDEKİ IŞIK BAŞKA BİRİNE CAN VEREBİLİR'

Eylem Şen Yazıcı ise 2019 yılının kendileri için çok zorlu mücadeleyle geçtiğini belirtti. Kızı gibi kendisi de yeni yıl dileğinde bulunan Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üzüldük ama pes etmedik, umuda ve hayata sıkı sıkı tutunduk. Bizi sıkı sıkı tutan sevgili ailemiz, dostlarımız, birlikte kampanya yürüttüğümüz can yoldaşlarımız sizinle sarıldık umuda ve hayat sizin sayenizde sardı bizi, neşeli bir direniş melodisi gibi. Çok seviyorum her birinizin ayrı ayrı kalbimde derin yerleriniz var. Tüm bunlar ancak filmlerde olabilirdi ama gerçekten oldu işte. Hep birlikte Öykü Arin ve tüm öykülere umut olmak için çalıştık, çok çalıştık. 250 bini aşkın donöre ulaştık, 100'e yakın eşleşme haberi aldık. Belki de sadece 2019'un değil son yılların en kıymetli kampanyalarından birini yürüttük. Bitmedi, sürüyor, önümüzdeki yıl da sürecek bu mücadele. Donör olun, umut olun demeye devam edeceğiz. Çünkü sizdeki ışık başka birine gerçekten can verebilir. Bugüne dek gördüğüm en ışıltılı şey bu gerçekten. 2020'de ışıltıları çoğaltalım. Mutlu, sağlıklı, sevdiklerinizle dolu dolu yaşayacağınız bir yıl dilerim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Öykü Arin ağacın altında uyurken

Öykü Arin konuşurken

Haber: Aslı DURAN- Kamera: ANTALYA

=============================

Gaziantep'te herkes Milli Piyango talihlisini merak ediyor

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi olan 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Gaziantep'te olması, kentte heyecan uyandırdı. Kentte herkes talihlinin kim olduğunu merak ederken, bileti satan Milli Piyango bayisi Gökhan Küldöken, yeni milyonerin kendisini ziyaret etmesini istedi.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 1358490 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 80 milyon lira 4'e bölündü. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın yanı sıra Gaziantep'te satılan bilet kentte heyecana neden oldu.

HERKES TALİHLİYİ MERAK EDİYOR

Kentte yankı uyandıran çekilişin ardından, Gaziantepliler büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi olan talihlinin kim olduğu sorusunu birbirine sormaya başladı. Kent halkı ikramiyenin isabet etmesiyle milyoner olan talihliyi merak ettiklerini belirtirken, kazandığı parayla kente yatırım yaparak istihdam oluşturmasını arzuladıklarını söyledi.

'MİLYONERİ BEKLİYORUZ'

Kent merkezindeki Karagöz Caddesi üzerinde seyyar bayilik yapan Milli Piyango Bayisi Gökhan Küldöken ise bileti sattığı talihlinin kendisini ziyaret etmesini istedi. Kentin farklı noktalarında satış yaptığını yılbaşı biletlerini ise Karagöz Caddesi'nde sabit kaldığını anlatan Küldöken, "Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi ben oldum. İnşallah ikramiyeyi alan kişi bizi de görür. Bileti alan kişiyi hatırlayamıyorum. Milyoneri bekliyoruz buraya. Gaziantep'e hemşerimize çıkması güzel bir duygu. İnşallah güzel yerlere harcar parasını, har vurup harman savurmaz. Kendisini bekliyoruz ama talihli parasını güzel yerlere harcasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

İkramiyenin çıktığı bayi

Eyyüp Burun anons

Gökhan Küldöken ile Röp.

Vatandaşlar ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

==============================

İki yılda 52 fotoğraf ödülü aldı

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Aydın (45), son 2 yılda çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası alanda toplam 52 ödül aldı.

Akademisyenliğe 2003 yılında ERÜ İletişim Fakültesi'nde okutman unvanı ile başlayan evli, 2 çocuk babası Uğur Aydın, 2017 yılında ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi unvanı ile Uygulamalı Fotoğrafçılık derslerinde eğitim vermeye başladı. Uğur Aydın, 2 yıldan bu yana çektiği fotoğraflarla katıldığı yarışmalarda 10'u uluslararası olmak üzere 52 ödülün sahibi oldu. Yaşından fazla ödülü bulunan Aydın, uluslararası fotoğrafçı olma yolunda hızla ilerliyor. Son ödülünü Hindistan'da düzenlenen RGB Uluslararası Fotoğraf Yarışması'ndan alan Aydın, şöyle konuştu:

"İlk ödülümü Sri Lanka'daki uluslararası bir yarışmada aldım. Bronz madalya sahibi olduğum bu yarışmaya Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Kervansaray'ın çay ocağını işleten bir amcanın, cam kenarında otururken pozladığım fotoğrafı ile katılmıştım. En son ödülüm ise Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından desteklenen ve Hindistan'da düzenlenen RGB yarışmasından geldi. Burada da 4 sergileme, 1 özel ödül ve 1 mansiyon ödülü aldım. Yaşım 45 ama yaşımdan fazla ödülüm oldu. 50 civarında ödülüm var ve bunların 10'u yurt dışından. Yakın zamanda da AFİAP adını verdiğimiz uluslararası fotoğrafçı olmak için başvuruda bulunacağım."

Fotoğraf sanatının kendisine, anı yakalamayı ve başka hayatları tanıma becerisini kazandırdığını söyleyen Aydın, "Altın, gümüş, bronz ya da sergileme ödülü gibi çok dalda ödül aldım. Bu şekilde ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmeye çalışıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Uğur Aydın röportaj

-Fotoğraflardan detaylar

-Fotoğraf eğitimlerinden detaylar

Haber-Kamera: Selma KARA/KAYSERİ,DHA

==============================

Kartalkaya'da yeni yılın ilk gününde kayak keyfi

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kayakseverler yeni yılın ilk gününde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kutlanan yılbaşının ardından tatilciler yeni yılın ilk gününde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Tatilciler yaklaşık 120 santimetre kar kalınlığının bulunduğu Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaptı. Kartalkaya bölgesinde kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Kayak yapanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

=============================

Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar getirildi, çocuklar keyfini çıkardı

ANTALYA'da, Kumluca Belediyesi Torosların eteklerinden 7 kamyonla kar getirerek Cumhuriyet Meydanı'na döktü. İlk kez kar gören çocuklar doğasıya oynadı.

Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin yüksek rakımlı mahallesi olan Kuzca Mahallesi Söğüt Cuması mevkiinden 7 kamyonla kar getirildi. Cumhuriyet Meydanı'na dökülen kardan belediye işçileri tarafından 2 kardan adam yapıldı. Ardından belediye hoparlöründen çocuklar için kar anonsu yapıldı. Kısa süre sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çocuklar kar topu oynadı. Sahilde yaşadıkları için ilk defa kar gören çocuklar bu anların keyfini doyasıya yaşadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu "Bizim çocuklarımız karın olduğu yere gidemiyor. Biz de onların ayağına kar getirerek onlar kar özlemini getirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Kar getiren kamyonların cumhuriyet meydanında gelişi

-Kamyonlar kar yığınlarını meydan boşaltması

-Çocukların kar üzerinde oynaması

-Belediye başkanının kısa konuşması

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya),

=============================

'Süper dede'den torununa kesintisiz fizik tedavi imkanı

İzmir'de, doğum sırasında beyninin oksijensiz kalmasına bağlı olarak serebral palsi (SP) hastası olarak dünyaya gelen Barış Ersan (9), dedesinin işlettiği kokoreç dükkanının bir bölümüne kurulan fizik tedavi aletleriyle kas gelişimini artırıyor. Fizik tedavi merkezlerinde gördüğü aletlerin benzerlerini torunu için tasarlayan Kadir Ersan, "Barış'ı sürekli gözümüzün önünde tutmak amacıyla burayı yaptık. Aynı zamanda fiziksel engeli olan diğer çocuklar da burayı ücretsiz olarak kullanabilir. Önüne de 'Barış Ersan Fizik Tedavi Çalışma Evi' diye tabela koyduk. Kapımız herkese açık" dedi.

Doğum sırasında oksijensiz kalmasına bağlı, beyin hücrelerinin bir kısmı ölü olarak dünyaya gelen Barış Ersan, vücut hareketlerini ve kas gelişimini ciddi şekilde etkileyen SP hastalığı nedeniyle baş ve gövde koordinasyonunu sağlayamıyordu. Bir kokoreç dükkanı işleten dedesi Kadir Ersan sayesinde fizik tedavi merkezindeki imkanlara kavuşan Barış, tüm hareket ve duruş bozukluklarını bir bir yenmeye başladı. Sekiz yıldır annesini görmeyen, babası ve dedesi sayesinde yaşama tutunan Barış, sabah geldikleri kokoreç dükkanında hem özel eğitim alıyor, hem de günün her saati fizik tedaviye devam edebiliyor. Barış için çevrede gördükleri fizik tedavi aletlerinin benzerlerini hazırlayan Kadir Ersan, dükkanının bir bölümüne paralel yürüyüş barı, koşu bandı ve oyun alanı kurdu. Torununu sürekli gözünün önünde tutmak için fizik tedaviyi onun ayağına getirdiğini anlatan Ersan, "Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları doğrultusunda verilen fizik tedavi, haftada 2 saattir. Aylık 8 saate tekabül eder. Oysa bu çocukların günde en az 5 saat çalışmaları gerekiyor. Biz bu boşluğu doldurmak için burayı hazırladık. Silindirlerin üzerine oturarak denge sağlamasını hedefliyoruz. Otomobil direksiyonu sayesinde kol kaslarını güçlendiriyor. Koşu bandımızın üzerinde dik duruş yeleği var. Masaj aletimiz var. Kendi tasarladığımız bacaklarını açma germe aletimiz var. Burayı aynı zamanda oyun alanı gibi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜM ATIL ALETLERE TALİBİZ'

Barış'ın fizik tedaviye sürekli devam edebilmesi için yaklaşık 20 bin lira harcadığını anlatan Ersan, hediye gelen iki koşu bandı dışında inşaat malzemelerini dahi kendisinin üstlendiğini kaydetti. Fizik tedavi ihtiyacı olan herkesi davet ettiklerini belirten Ersan şunları söyledi:

"Barış'ı sürekli gözümüzün önünde tutmak amacıyla burayı yaptık. Aynı zamanda fiziksel engeli olan diğer çocuklar da burayı ücretsiz olarak kullanabilir. Önüne de 'Barış Ersan Fizik Tedavi Çalışma Evi' diye tabela koyduk. Kapımız herkese açık. Bize bir ücret ödemeleri gerekmiyor. Ancak resmi olmadığımız için aile fertleri çocuklarını kendileri çalıştıracaklar. Biz sadece araçlarımızı onların kullanımına açıyoruz. Sosyal medyada yayınladık. Turgutlu'dan, Kemalpaşa'dan gelen çocuklar var. Hem Barış'a arkadaş oluyorlar, hem de onların sağlığına katkı vermiş oluyoruz. Barış burada çok mutlu. Biz şanslıyız. Böyle bir iş yerimiz var. Barış sosyal büyüyor, ama bütün çocuklar öyle şanslı değil. Hepsini sosyalleştirmek lazım. Biz atıl durumda olan tüm spor aletlerine talibiz. Kullanamadıklarımızı da başkalarına ulaştırabiliriz. Hedefimizde daha büyük alanda, daha büyük bir merkez kurmak var. Bunun koşullarını oluşturabilirsek, standartların üzerinde bir merkez yapmayı planlıyoruz. Başarabilir miyiz, zaman gösterecek."

'BARIŞ POZİTİF İLERLİYOR'

Barış'ı çalışma evinde ziyaret eden fizyoterapist Seçkin Serdar da fizik tedaviye ihtiyaç duyan çocukların ailelerine de büyük görev düştüğünü belirterek, "Barış'ın ailesi kafelerini terapi merkezine benzer bir şekilde düzenlemişler. Bu çok güzel bir yaklaşım. Çünkü fizik tedavi, SP gibi kas koordinasyonu sıkıntılı olan hastalarda her an olması gerekir. Egzersizlerin devamlılığı önemlidir. Aile bunun için güzel bir ortam hazırlamış Barış'a" dedi.

Devletin SP hastalarına 45- 50 dakikadan oluşan yılda 90 seans hak tanıdığını dile getiren Serdar, bu sürenin her güne çıkarılması gerektiğini belirterek, "Burada manuel yaklaşımlarla beraber çoğu kas grubunu çalışabiliyoruz. Uzay terapi ortamı da yaratılmış. Yürüme bandı oluşturulmuş. Barış burada pozitif olarak ilerliyor" diye konuştu.

KONUŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA OKUMAYI ÖĞRENDİ

Kemalpaşa'da yaşayan 11 yaşındaki kas hastası Furkan Pişken de, 'Barış Ersan Fizik Tedavi Çalışma Evi'nden yararlanan çocuklardan biri oldu. Barış ile birlikte Furkan'a da özel eğitim veren öğretmen Çayan Arıkan, Barış'ı 1,5 senedir tanıdığını belirterek şöyle devam etti:

"Ben Barış'a evde eğitim diye başladım. İlk amacım temel dersleri vermekti, ama burada internet, teknoloji hepsi var. Barış için hazırlanan fizik tedavi aletleri arasında sadece ayak kaslarının yanında başka kaslarını da geliştirebileceği bir alet var. Bunun patentini de alacağız. Barış 1,5 yılda çok ilerledi. Kelime dağarcığı sınırlıydı. 7 yaşında konuşmaya başladıktan sonra okumayı öğrendi. Barış'ın zekası normal yaşının 3,4 yaş ilerisinde. Hepsi çalışarak oldu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Barış'ın fizik tedavi aletlerini kullanmasından görüntü,

-Dedesi ve Barış'tan detay görüntü,

-Dede Kadir Ersan ile röp,

-Fizyoterapist Seçkin Serdar ile röp,

-Öğretmen Çayan Arıkan ile röp,

-Anons.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

============================

Karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken görüntülendi

Çanakkale'de bir karganın pazar tezgahına konup, kırılmış cevizleri yemesi, ilginç görüntüler oluşturdu. Tezgahın sahibi Sadi Öner, "Karga herhalde tezgahımıza abone olacak. Biz de her şeyimizi herkesle paylaşmaya hazırız" dedi. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Ahmet Peker ise, "Kargalar, primatlardan sonra en akıllı hayvanlardan biridir" diye konuştu.

Çanakkale'de pazar alanında yaşanan olay, görenleri şaşırttı. Bir karga pazarda satışa sunulan cevizlerin bulunduğu tezgaha kondu. Vatandaşların satın almadan önce tadına bakabilmeleri için kabukları kırılmış olan cevizleri yemeye başlayan karga, ilgi gördü. O anlar, Ahmet Peker tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Esnafın şaşkınlıkla izlediği ve çeşitli yorumlar yaptığı, gülüşmelere neden olan anlarda ceviz yemeye devam eden karga, kaçma girişiminde dahi bulunmadı. Esnaf da karnını doyurmaya çalışan karganın ürkmemesi için titiz davrandı.

'BİZİM TEZGAHA ABONE OLACAK'

Karganın ceviz tezgahına geldiğini belirten Sadi Öner, "Karga açık olan cevizlerden yemeye başladı. Biz de şaşkınlıkla o anları izledik. Kargayı kovmadık. Daha sonra kargaya buğday taneleri de verdik. Onları da yedi. Rahatı iyiydi. Ama kendisini gören insanlar kalabalıklaşınca kaçtı. Karga herhalde bizim tezgahımıza abone olacak. Biz her şeyimizi herkesle paylaşmaya hazırız. Kargaların akıllı hayvanlar olduğu söyleniyor. Herhalde bu da akıllı bir karga. Bir sürü tezgah var. Başka yerde ceviz var ama nedense bizim tezgaha geldi. Demek ki ona da faydalı, insanlara da faydalı. Buyursun gelsin, herkese kapımız açık" dedi.

'KARGALAR, PRİMATLARDAN SONRA EN AKILLI HAYVANLAR'

Cevizleri yiyen karganın cep telefonu ile görüntüsünü çeken Ahmet Peker ise şöyle konuştu:

"Biz burada oturuyorduk. Sadi ağabeyin tezgahında açık olan cevizler vardı. Karga geldi, cevizlerden yemeye başladı. Kalabalık olmasına rağmen kimseden ürkmedi. Biz de onu seyrettik. Bir süre sonra kalabalıktan ürktü. Biliyorsunuz kargalar aynı zamanda 10 ila 20 insanı tanıyabilen hayvanlardır. Uzun ömürlü olmalarıyla bilinirler. Kargalar 80-100 yaşına kadar yaşayabilir. Kargalar aynı zaman alet kullanabilen hayvanlardır. Alamayacağı bir yerler de herhangi bir gıdası varsa, eğer yemek istiyorsa bunları alet kullanmak suretiyle alıp, karnını doyurabilen hayvanlardır. Kargalar, primatlardan sonra en akıllı hayvanlardan biridir. Hatta biraz da kindar olduğu söylenir. İnsanlar eğer yavrularına zarar vermek gibi bir şeyler yaparlarsa, onlara karşı kin besleyip, belli bir zamanda onları bekledikten sonra üstlerine karşı pike yapmak kaydıyla korkutabiliyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Ceviz tezghahında cep telefonu ile çekilmiş ceviz yerken karga görüntüsü

-Kargalardan görüntü

-Ceviz tezgahı sahibi Sadi Öner ve ceviz tezgahından görüntü

-Sadi Öner ile röp.

-Ceviz tezgahında ceviz yiyen karganın görüntüsünü çeken Ahmet Peker ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

=============================

2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin, 30 gram esrar çıktı

KARS'ta yakalanan İran uyruklu 2 kişinin bağırsaklarından kapsüller halinde 150 gram metamfetamin ile 30 gram kubar esrar çıkarıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu 04 plakalı ticari taksiyi takibe aldı. Bölge trafik uygulama noktasında durdurulan otomobilde İran uyruklu A.H.Z.B., H.B. ile Türk vatandaşı E.A.'nın üzerinde arama yapan polis bir şey bulamadı. İran uyruklu 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine polis Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede çekilen röntgen sonucu bağırsaklarında şüpheli cisim bulunan İranlılara doktarlar sıvı bir ilaç verdi. İçtikleri ilaç sonrası İranlıların bağırsaklarındaki cisimler doğal yollarla çıktı. Yapılan incelemede bağırsaklardan çıkanların kapsüller halinde 150 gram metamfetamin ile 30 gram kubar esrar olduğu belirlendi.

Narkotik polisi, şüpheliler A.H.Z.B., H.B. ve Türk vatandaşı E.A.'yı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan adliyeye çıkardı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Polis kamerası görüntüleri

-Ticari taksinin takip edilmesi

-Taksinin durdurulması

-Süphelilerin röntgen filmleri

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

=================================

Alkol almadan 0.74 promil çıkınca, hukuk mücadelesi başlattı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, alkolsüz olmasına rağmen polis çevirmesinde kanında 0.74 promil alkol çıkan Ahmet Buğra Tokmakoğlu (30), kendi imkanıyla hastaneye gidip kan tahlili yaptırdı ve kanında alkole rastlanmadı. Alkolsüz olmasına rağmen ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Tokmakoğlu, mahkemeye başvurarak uğradığı haksızlığın giderilmesini istedi.

Torbalı'da 8 Haziran günü saat 02.55'te polis çevirmesine denk gelen Ahmet Buğra Tokmakoğlu, alkol kullanmamasına rağmen, alkol metrede 0.74 promil alkol çıktı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Bunun üzerine itiraz etmek istediğini, kan tahlili talep ettiğini söyleyen Tokmakoğlu, polislerin adli vaka olmadan bunu yapamayacağını söylemesi üzerine kendi imkanlarıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Saat 05.55'te kan tahlili yaptıran Tokmakoğlu'nun kanında alkole rastlanmadı. Bin 2 lira ceza ödemek zorunda kalan Tokmakoğlu'na aynı zamanda 20 puan ceza yazıldı. Ehliyetinin haksız yere alınmasına itiraz etmek isteyen Tokmakoğlu, mahkemeye başvurdu. Fakat duruşma, olayın üzerinden 6 ay geçip de 15 Aralık'ta ehliyetin geri verilmesine kadar görülmedi. Tokmakoğlu, "Henüz duruşma görülmedi, bir tarih de vermediler. 6 aylık süreçte duruşmanın görülmemiş olması, herhangi bir tarihin verilmemiş olması, beni mağdur etti. Aktif olarak araba kullanan bir insanım, ehliyetim olmadığı için işimden geri kaldım. En büyük tepkim, duruşmanın bu zamana kadar görülmemiş olması. 20 puan trafik cezamın silinmesi ve ödediğim bin 2 TL cezayı geri almak istiyorum. Cezam iptal edilmediği için tekrar herhangi bir alkol kontrolüne yakalanırsam, ehliyetime bir yıl süreyle el konulacak ve psikolojik teste gönderileceğim. O yüzden mahkemenin bir an önce görülmesi ve haksız yere ehliyetimin alındığının kanıtlanması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Ahmet Buğra Tokmakoğlu'nun elindeki belgelerle ve ehliyetiyle görüntüleri

Ahmet Buğra Tokmakoğlu ile röportaj

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

=============================

Kızı için yumurta üretmeye başladı, 8 yılda 10 bin tavuklu çiftlik kurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 6 aylık kızı Dilara'yı organik yumurtayla beslemek için 10 tavuk satın alıp, yumurta üretmeye başlayan Mehtap Demirci (40), gelen talep üzerine üretimi artırdı. 2012 yılında 10 tavuk ile başladığı yumurta üretimini şu anda kurduğu çiftlikte 10 bin tavukla devam ettiren Demirci, amacının ürettiği yumurtaları tüm Türkiye'ye satmak olduğunu söyledi.

Körfez ilçesi Dikenli Mahallesi'nde oturan Mehtap Demirci'nin, 2012 yılında 6 aylık kızı Dilara için organik sanıp satın aldığı yumurtaların çiftlik yumurtası çıkması, hayatını değiştirdi. Demirci, bunun üzerine kızını organik yumurtayla besleyebilmek için 10 tavuk satın aldı. Kendi evinin bahçesinde beslediği tavuklardan elde ettiği yumurtalara, komşulardan talep gelmesi üzerine Mehtap Demirci, tavuk sayısını artırdı. İlerleyen dönemlerde elinde fazla kalan yumurtaları, mahallede bulunan bakkallara satan Mehtap Demirci, kısa sürede işleri büyüterek aile dostu Songül Işık ile beraber kendi kızının adını verdiği organik bir çiftlik kurdu. Çiftliğinde bulunan 10 bin tavukla yumurta üretimine devam eden Mehtap Demirci, 60'tan fazla süpermarkete kendi ürettiği organik yumurtaları satıyor.

Amacının herkese organik ürünler yedirebilmek olduğunu belirten Demirci, "8 yıl önce kızım Dilara'nın anne sütünün ardından ek gıdaya geçiş döneminde bir yerden yumurta aldık. Köy yumurtası diye almıştık, ama çiftlik yumurtası çıktı. Ben de bu olayın ardından 10 tane tavuk alarak kendi organik yumurtalarımızı üretmeye karar verdim. Kendi çocuğum Dilara'nın ve kendi hanemizin yumurtalarını karşılamak adına bu işe 3- 5 yumurta üreterek başladık. Daha sonra tavuklarımızın olduğunu gören yakın çevremiz, 'Bize de yumurta yok mu?' diyerek benden yumurta istedi. Ben de bunun üzerine mevcut sayıyı yükselttim. Talep daha da artınca çevremizdeki marketlere de dağıtmaya başladık ve en sonunda bir çiftlik kurduk" dedi.

'TEK İSTEĞİM BÜTÜN ÇOCUKLARIN ORGANİK BESLENMESİ'

Amacının kimyasal gıda takviyelerinden uzak bir şekilde organik üretim yapmak olduğunu söyleyen Mehtap Demirci, şöyle konuştu:

"Şu anda 10 bin tavukluk bir kapasitemiz var. Bir anne olarak tek isteğim, kendi çocuğuma yedirdiğim organik gıdanın diğer bütün çocukların yemesi, onların sağlıklı beslenmeleri. Kurduğumuz yumurta çiftliğini daha da büyütmek istiyorum. Şu anda 60 farklı süpermarkete yumurta satışı yapıyoruz, hedefimiz Türkiye'nin her yerine ulaşmak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Mehtap Demirci ve kızı Dilara'nın çiftlikten yumurta toplaması

-Çiftlikten görüntüler

-Mehtap Demirci ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

=============================

Annesi doğum sırasında ölen Azra bebeğin zorlu yaşamı

İzmir'de annesi doğum sırasında hayatını kaybeden ve babasının da sahip çıkmadığı 9 aylık Azra bebek, anneannesi ve dedesiyle birlikte 6 kişinin tek odada kaldığı rutubetli bir evde yaşamını sürdürüyor. Evde sık sık hastalanan Azra bebek için yardım çağrısında bulunan anneanne Nazmiye Gürbüz, "Sağlıklı yaşayabileceği temiz ve rutubetsiz bir ev istiyoruz. Annesi onu hiç göremeden öldü. O bana kızımın emaneti" dedi.

İzmir'de yaşayan Mardinli Nesile Gürbüz (27), yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'da erkek arkadaşıyla yaşamaya başladı. Bu süre içinde hamile olduğunu öğrenen Gürbüz, doğuma iki ay kala birlikte yaşadığı kişiden ayrılıp, İzmir'e ailesinin yanına geldi. Henüz 7 aylık hamileyken erken doğum yapan Gürbüz, doğum sırasında Azra bebeği dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşamaya devam eden babasının sahip çıkmadığı Azra bebek, anneannesi, dedesi, teyzesi ve dayıları ile birlikte İzmir'de yaşamaya başladı. 6 kişinin tek odada kaldığı rutubetli bir evde yaşamını sürdüren Azra bebek, bu evde sık sık hastalanıyor. Azra bebek için yardım çağrısında bulunan anneanne Nazmiye Gürbüz gözyaşları içinde, "En azından sağlıklı yaşayabileceği temiz ve rutubetsiz bir ev istiyoruz. Annesi onu hiç göremeden öldü. O bana kızımın emaneti. Birileri sesimizi duysun" dedi.

'KIZIMIN HEDİYESİ'

Azra'nın tüm bakımıyla ilgilenen Nesile Gürbüz, "Evimiz çok rutubetli ve Azra bu evde sık sık hastalanıyor. Bir odada 6 kişi yaşamaya çalışıyoruz. Kendim için istemiyorum. Azra bana kızımın emaneti ve onun için istiyorum. Ona güzel bir hayat sunmak istiyorum. O bana kızımın hediyesi. Onsuz yaşayamam. Annesi bu dünyada bir mutluluk göremedi. Azra görsün ve güzel günler yaşasın istiyorum. Büyük oğlumun sedef hastalığı var. Eve o bakıyor, ailemizi tek geçindiren o, ama 2 aydır işsiz. Evimiz kira, 400 TL ödüyoruz. Tek amacı dayısı olarak Azra'nın tüm ihtiyaçlarını karşılamak. Annesi kızını hiç göremeden öldü ve benim ciğerim yanıyor" diye konuştu.

'ÇOCUK İÇİN SAĞLIKSIZ'

Azra bebeğin teyzesi Medine Cengiz ise, "Azra bebek annesini kaybetti. Her zaman boynu bükük olacak. Şu an ona annemler bakıyor. Annemler ellerinden geldiğince güzel bakmaya çalışıyor. Hiçbir şeyini eksik etmemeye çalışıyorlar ama oturdukları ev çok dar ve rutubetli. Çocuk için çok sağlıksız. Biz Azra'ya insanların ellerini uzatmasını istiyoruz. Güzel bir ortamda yaşasın, iyi bir geleceği olsun. Hiçbir şeyi eksik olmasın istiyoruz. Her şey Azra bebek için, çünkü o bizim her şeyimiz ve annesinden kalan tek hatıramız. Kardeşimin yüksek tansiyonu varmış ama fark edilmemiş. Doğumdan hemen sonra yoğun bakıma alındı, ama kurtarılamadı. Babası kız kardeşimin vefatında bir kere İzmir'e geldi, daha sonra hiç arayıp sormadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Gürbüz ailesinin evinden genel detay görüntüler

Medine Cengiz ile röp.

Nesile Gürbüz ile röp.

Azra bebeğin görüntüleri

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

================================