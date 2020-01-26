İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

DEPREMDE KALP KRİZİ GEÇİREN KÖPEK MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep'te, sarsıntıdan etkilenerek kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren İngiliz cocker cinsi 7 yaşındaki 'Tosun' adlı köpek, öldü. Kentte hayvan mezarlığı bulunmadığı için 'Tosun' Mersin 'de sahiplerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elazığ 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem birçok kenti etkiledi. Depremin hissedildiği Gaziantep'te Aslıhan Akbal'ın (29) 3 yıl önce Mersin'in Tarsus ilçesinden sahiplendiği köpeği Tosun da sarsıntıdan etkilendi. 7 yaşındaki Tosun, deprem anında korkudan kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Büyük üzüntü yaşayan Aslıhan Akbal, Gaziantep'te hayvan mezarlığı olmadığı için Mersin'deki hayvansever arkadaşı Sevil Kumaş'tan yardım istedi. Kumaş da Mezitli Belediyesi ile görüşerek, Tosun'un Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın talimatıyla oluşturulan Hayvan Mezarlığı'na gömülmesi için destek istedi. Kumaş onay alınca, Aslıhan Akbal Tosun'u birkaç yakını ile birlikte özel araçla Mersin'e getirdi.

'NASIL DAYANACAĞIM BEN'

Tosun, belediyenin sağladığı iş makinesiyle hayvan mezarlığında kazılan mezara gömüldü. Yakınlarıyla birlikte mezarlığa gelen Aslıhan Akbal, köpeğinin gömülmesini gözyaşlarıyla izledi. Uzun süre mezar başında 'Annem' diye gözyaşı döken Akbal, Beni ne olur affet. Nasıl dayanacağım ben Benim en zor günümde sen yanımdaydın. Ayakta duramazken sen durdurdun beni. Niye yaptın oğlum bana bunu Niye bıraktın beni Allah bin kat razı olsun Mezitli Belediyesi'nden, yerin, yurdun var. Her gün aşkla kapıda beni bekliyordu, bir kap yemek vereyim diye. İnsanlar bunlara işkence yapıyorlar. Ne istiyorlar küçücük masumdan Ben dokunmaya kıyamadım öldüğünde. Nasıl dayanacağım ben onsuzluğa. Eve aşkla heyecanla gidiyordum. Evden çıkarken 'Allah'ım onu sağ salim evde bulayım' diye duayla çıkıyordum dedi.

'ÖNCEDEN ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ'

Aslıhan Akbal'ın Mersin'de yaşayan ablası Nesli Akbal, Tosun'un çok hassas bir köpek olduğunu belirterek, Dünkü depremden dolayı Tosun'u kaybettik. Kalp krizi geçirdi o anda. Gaziantep'ten buraya getirdik. Sağ olsun Sevil Hanım bize yardımcı oldu, destek oldu, çok teşekkür ediyoruz. Tosun'u birkaç yıl önce Tarsus'tan sahiplendik. Önceki sahiplerinden şiddet görmüş. Biz aldık. Hiçbir sorunu yoktu, rahatsızlığı yoktu. Dünkü depremde korkudan kalp krizi geçirdi. Mezitli Hayvan Mezarlığını, Sevil Hanım sayesinde duyduk. Belediyeye çok teşekkür ediyoruz dedi.

'O DA BİR DEPREMZEDE'

Akbal kardeşlere yardımcı olan Sevil Kumaş da Mezitli Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese, yanlarında oldukları için teşekkür ederek, Bulundukları yerde mezar yokmuş, çöpe atıyorlarmış. Ben de buna duyarsız kalamadım. Ben Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile görüşürüm, burada onu gömeriz, dedim. Sonuçta o da bir depremzede. Bizim buraya Gaziantep'ten Mersin'e misafirimiz olarak başköşeye depremzede olarak gömdük. Çok üzgünüz. Hayvanlara bu kadar değer verildiği için çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpeğin cansız bedeninin karton kutuda getirilmesi

Mezarlığın girişi ve tabelası

Aslıhan Akbal, köpeğine sarılıp ağlaması

Köpeğin görüntüsü

İş makinesinin çukur açması

Akba'ın ağıtları ve ağlaması

Akbal mezara inerken

Akbal, köpeğini mezara koyarken

Akbal, mezarda ağlarken

Akbal'ın mezardan çıkması

Köpeğin üzerine toprak atılması

İş makinesinin toprak atması

Aslıhan Akbal'ın ağlayarak konuşması

Neslihan Akbal'ın konuşması

Sevil Kumaş'ın konuşması

Haber-Kamera Mustafa ERCAN MERSİN,

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DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Elazığ'da, dün 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı bir zücaciye dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ kent merkezindeki bir zücaciye dükkanında deprem anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde dükkandaki malzemelerihn depremin etkisiyle sarsıldıkları kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Erkan BAY ELAZIĞ,

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KÖPEĞİN İLGİNÇ ULUMASI GÜLÜMSETTİ

İzmit'te, durakta bekleyen bir köpeğin ilginç şekilde uluması görenleri gülümsetti.

Dün gece, İzmit Cedit Mahallesi Santral mevkiindeki otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, bir sokak köpeğinin ulumasını tebessümle izledi. Köpek adeta şarkı söylercesine ulurken, o anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köpeğin ulamasından görüntüler

HABER: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA

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DENİZ ÇEKİLDİ, ANTİK LİMANIN KALINTILARI SU YÜZEYİNE ÇIKTI

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören sahilinde, gelgit nedeniyle deniz çekilince 2 bin 500 yıllık antik limanın kalıntıları su yüzeyine çıktı.

Burhaniye ilçesinin 2 kilometre batısındaki Karataş mevkisinde, tepelerden başlayarak geniş bir alana yayılan Adramytetion antik kentine ait limanın kalıntıları, denizin yaklaşık 2 metre çekilmesiyle ortaya çıktı. Ören sahilinde sabah sporu yapan vatandaşlar 2 bin 500 yıllık limanın kalıntılarını görünce şaşkınlık yaşadı.

Sahilde yürüyüş yapan emekli astsubay Timur Yılmaz, "Ben yıllardır buralarda yürürüm. Sahili seyrederim. İlk defa denizin bu kadar çekildiğini gördüm. 2500 yıllık tarihi Adramytetion Limanı göründü. Su bir hayli çekilmişö dedi.

İnşaat ustası Kemal İşi ise, "Yıllardır sahilde yürürüm. Suyun bu kadar çekilmesini ilk defa gördüm. Antik liman göründü" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahilden genel ve detay görüntüler

-Timur Yılmaz röp

-Kemal İşi röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir),

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150 LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Van'ın İpekyolu ilçesinde Kemal Kiye (28), 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta'yı (25) bu nedenle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 19 Ocak günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Kiye ile 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kiye, Ümit Orta'yı bıçakla yaraladı. Ümit Orta, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Orta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kemal Kiye'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kiye emniyetteki ifadesinde, Orta'nın arkadaşı olduğunu, borç olarak verdiği 150 TL'yi uzun süredir ödemediğini söyledi. Kiye, olay günü sabah saatlerinde bu nedenle tartıştıklarını, akşam da evine gelen Ümit Orta'nın kendisine küfretmesi üzerine bıçakladığını ifade etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kemal Kiye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerasından bıçaklama anı

-Şüpheli kişinin adliyeye çıkarılması

Orhan AŞAN/VAN,

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BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN SAHİP ÇIKTIĞI 'BOBO', ARTIK GÖREBİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla İstanbul'a götürülerek ameliyat edilen ve yeniden görmeye başlayacağı belirtilen 'Bobo' adlı köpek, Mersin'e getirildi.

Türkiye'nin yardım çığlığını Demirören Haber Ajansı'dan duyduğu 12 yaşındaki doberman cinsi köpek Bobo'ya, Bakan Bekir Pakdemirli sahip çıktı. Katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden Bobo, Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla İstanbul'a götürüldü. Hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül tarafından İstanbul'daki özel bir veteriner kliniğine getirilen köpek, veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu tarafından sağ gözünden ameliyat edildi. Bobo'nun ameliyatının iyi geçtiği ve zamanla görme yetisini kazanacağı açıklandı. Böbreklerinden de rahatsız olan Bobo, bir haftalık tedavisinin ardından Mersin'e getirilerek, sahibi Ferda Şahin'e teslim edildi.

Bobo'nun sağlık durumuna ilişkin konuşan İğdigül, Bobo şu an görmüyor ama 3 hafta sonra görmeye başlayacak. Sağ gözünden ameliyat edildi. Böbreklerinde yetersizlik vardı. Onun için bir hafta klinikte kaldı. Şu an bütün değerleri normal. Bobo'yu gördükten sonra ilgilerini eksik etmeyen Bakan Bekir Pakdemirli'ye, tedaviden para almayan veteriner Murat Şaroğlu'na ve diğer ilgililere teşekkür ederim dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bobo kafesten çıkarken

-Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı Bobo ile ilgilenirken

-Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı açıklama

-Hayvansever Semih İğdigül açıklama

HaberMustafa ERCAN-Kamera MERSİN,

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4 YIL ÖNCE HAZIRLANAN GERİLİM HARİTASI, ELAZIĞ DEPREMİNİ İŞARET EDİYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Toker, 4 yıl önce hazırladıkları Kıta Kabuğu Deformasyon Gerilim Haritası'nın, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi işaret ettiğini söyledi. Doç. Dr. Toker, "Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, bizim 4 yıl önce hazırladığımız kabuk gerilim haritasıyla tam anlamıyla uyumluluk gösteriyor" dedi.

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Toker, 4 yıl önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Jeomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Şenol Kutoğlu ile Kıta Kabuğu Deformasyon Gerilim Haritası hazırladı. Türkiye'de Harita Genel Komutanlığı'nın birçok noktada GPS istasyonlarının bulunduğunu belirten Doç. Dr. Toker, "Bu GPS istasyonları, Türkiye kıtasını bir kıta olarak hem kuzey-güney yönde, hem doğu-batı yönde, hem de dikey yöndeki, milimetrik düzeyde yer değişimlerini ölçmektedir. Biz Harita Genel Komutanlığı'nın GPS istasyonlarının ölçmüş olduğu hız değerlerini kullanarak yani kuzey- güney (y) doğu-batı (x) hem de derinlik ekseni (z) olmak üzere buradaki kıta hareketinin hızdan kaynaklı gerilimlerini tespit ettik. ve bu gerilimleri ülkemiz haritası üzerinde belirledik. Bu bize kıta kabuğundaki gerilimleri ve rahatlayan bölgeleri göstermektedir. Yani kırmızı bölgeler, deprem potansiyelini gösteriyor. Maviler ise nispeten daha rahat olan kısımları gösteriyor" dedi.

ELAZIĞ DEPREMİ HARİTADA

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin de 4 yıl önce hazırladıkları gerilim haritasıyla tam anlamıyla uyumluluk gösterdiğini anlatan Doç. Dr. Toker, "Hazırladığımız haritada kırmızı renkler kabuktaki birikmiş gerilimleri, yani milimetrik düzeydeki hızların biriktirmiş olduğu gerilimleri gösteriyor. Mavi alanlar ise bu gerilimlerin daha rahat olduğu yerleri gösteriyor. Yapmış olduğumuz bu çalışma, 2016 yılında SCI dergide yayımlandı. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem de bizim 4 yıl önce hazırladığımız kabuk gerilim haritasıyla tam anlamıyla bir uyumluluk gösteriyor. Yine güneybatıya ilerlediğimizde kabuk geriliminin burada maksimum olduğunu görüyoruz. Van Gölü'nün doğusunda kırımızı bir alan görüyoruz" diye konuştu.

'DEPREMLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ'

Doç. Dr. Toker, "Bu haritalar bize şunu gösteriyor. GPS hızlarından elde ettiğimiz kabuk hareketlerinin milimetrik düzeydeki yer değiştirmelerinin deformasyona dönüşümü sonucu elde ettiğimiz bu haritalar, ülkemizi oluşturan fayların zaman zaman kabuk gerilimlerine maruz kaldığını ve faylanmaları tetiklediğini söyleyebiliriz. Haritada ayrıca ok işaretleriyle göstermiş olduğumuz kırmızı alan Tekirdağ Havzası ile Çınarcık Havzası'nda yüksek gerilim biriktiğini gösteriyor. Bir deprem ülkesiyiz ve depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Harita üzerinden fay hatlarını anlatan Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Toker

-Fay hatları

-Doç. Dr. Mustafa Toker ile röportaj

Gülay KUYUCU/VAN,

Haber Kodu : 200126031

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MAAŞINI BİRİKTİREN MUHTAR, MAHALLESİNE 15 TAŞ FIRIN YAPTIRDI

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nin Muhtarı Turan Özmen, biriktirdiği 12 aylık muhtarlık maaşı ve hayırseverlerden topladığı paralarla elde ettiği toplam 85 bin TL ile mahallesine 15 taş fırın ve 70 piknik masası yaptırıp, halkın kullanımına sundu. Mahalleli kadınlar, taş fırınlarda ekmek ve pide yapmaya başladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli Turan Özmen, yaşadığı Tepeköy Mahallesi için 31 Mart 2019'da muhtar adayı oldu. Özmen, mahallede seçim propagandası yaparken seçilmesi halinde muhtarlık maaşını mahalleye hizmet etmek için kullanacağı vaadinde bulundu. Özmen, 2 bin 500 kişinin yaşadığı mahallede 336 oy alarak muhtar seçildi. Muhtarlık maaşını biriktiren Özmen, hayırseverlerin de desteğiyle mahallesine 15 taş fırın ve 70 piknik masası aldı. Özmen, taş fırın ve masaları mahallenin birçok noktasına kurarak halkın hizmetine sundu. Evlerinde hazırladıkları ekmek, pide ve lahmacun gibi yiyecekleri taş fırınlarda pişiren kadınlar, muhtarın hizmetinden memnuniyet duydu.

'VATANDAŞIMIZ ÇOK MEMNUN'

Seçimlerden önce devletin verdiği muhtarlık maaşını millete harcayacağı sözünü verdiğini ifade eden Özmen, "31 Mart seçimlerinde biz seçim çalışmaları süresince vatandaşlarımıza özelikle şunu söyledik. Seçilirsek yapacağımız faaliyetler içinde taş fırınlardan ve ormancı piknik masalarından mahallemize alacağımızın vaadinde bulunduk. Bunlar maddiyata dayalı şeylerdi. Vatandaşlarımızın birçoğu buna inanamadı. Seçimleri kazandıktan sonra ilk işimiz muhtarlık maaşını 2 aylık parasıyla taş fırın almaya başladık. Sonra birazda biz fedakarlık yaparak 12 aylık maaşı da ekleyerek 85 bin TL harcama yaparak 15 taş fırın ve ormancı piknik masalarını mahallelerimize dağıttık. Vatandaşlarımız çok memnun" dedi.

Taş fırında ekmek pişiren Gülhan Sevim de muhtar Özmen'e teşekkür ederek, "Muhtarımızdan Allah razı olsun. Muhtarımız sözünü tuttu. Onun sayesinde mahallede fırında ekmek yapıp komşularımızla birlikte çay demleyerek yiyoruz. Kadınlar bir araya gelerek imece usulü emekte yapıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhtar Turan Özmen'in taş fırında çalışması

-Ekmek yapması

-Kadınların ekmek yapması

-Muhtar ve kadınların taş fırında çalışması

-Muhtar Turan Özmen ile röp.

-Gülhan Sevim ile röp.

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

Haber Kodu : 200126032

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ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN TIKANAN İDRAR KANALI LAZERLE AÇILDI

Antalya'da, 40 gün önce dünyaya gelen Muhammet Asaf bebeğin, anne karnında 28 haftalıkken tıkanan idrar kanalı, idrar torbasından kamerayla girilerek lazerle açıldı.

Hatay'da oturan 1 yıllık evli Emine ve Abdullah Dönmez çifti, bebekleri olacağı haberiyle büyük heyecan yaşadı. Bebeğin kontrollerinde idrar yollarında tıkanıklık tespit edildi. Doktorları aileye, anne karnındaki bebeğin idrarını yapamadığı için, bu durumun yol açacağı hastalık ve sonrasında gelişecek böbrek yetmezliğinin ölümle sonuçlanabileceğini, gebeliğin sonlandırılabileceğini söylendi. Bu duruma çare bulmak için araştırma yapan çift, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru'ya yönlendirildi.

TIKANIKLIK LAZERLE AÇILDI

Kente 3.5 ay önce gelen aile, muayene için Prof. Dr. Selahattin Kumru'ya geldi. Gerekli tetkiklerin ardından anne karnındaki bebeğin idrar torbasına kamerayla girilerek, idrar kanalındaki tıkanıklık lazerle giderildi. Henüz 28 haftalıkken anne karnında geçirdiği operasyonla hayata tutundan ve 40 gün önce normal doğumla dünyaya gelen bebeğe, Muhammet Asaf adı verildi.

MÜDAHALE HAYAT KURTARDI

Prof. Dr. Selahattin Kumru, bebeklerde, idrar yollarının alt kısmındaki obstrüksiyonun (engellemeler) yaklaşık 5 binde 1 veya 10 binde 1 sıklıkta görüldüğünü belirterek, "Kendi haline bırakılırsa bu bebeklerin yüzde 75'i anne karnında veya doğduktan birkaç gün sonra kaybediliyor. Bebeğe anne karnındayken müdahale edilir, idrar pasajı düzeltilebilirse yaşama şansları yüzde 75'lere kadar çıkıyor. Daha önce idrar yollarında tıkanıklıkların olduğu gebeliklerde tedavi için bebeğe anne karnında kateter takıyorduk. Ancak kateterlerde tıkanma yer değiştirme gibi sorunlar yaşandığı için artık dünyada bizim de anne karnında uyguladığımız gibi, kamerayla bebeğin idrar torbasına girilip, tıkanıklığın açılması işlemi lazerle gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILDI

Ülkemizde böyle bir uygulamanın henüz yapılmadığını açıklayan Prof. Dr. Kumru, "Bizim de bilgilerimize göre bu operasyon ilk olarak tarafımızca gerçekleştirildi. Muhammet Asaf bebeğin idrar torbasının içine anne karnındayken kamerayla girdik. Tıkanıklığı görüp lazerle tahrip ederek pasajı açmış olduk. Muhammet Asaf şu anda 40 gününü doldurdu ve sağlıklı. Anne bize geldiğinde aslında biraz da geç kalmış, böbrek fonksiyonlarında bozulma ortaya çıkmıştı. Fakat şu an diyaliz ihtiyacı yok, takipleri yapılacak" dedi.

'ANNE KARNINDA AMELİYAT OLABİLECEĞİNİ ÖĞRENDİK'

Hatay'da henüz 24 haftalık hamileyken karnındaki bebeğine böbrek genişlemesi tanısı konulduğunu söyleyen Emine Asaf, "Biz bu telaşı yaşarken çocuğumun yaşamasını sağlayan karnımdaki suyun azaldığını öğrendim. Doktorlarımın tavsiyesiyle Antalya'ya geldik ve Prof. Dr. Selahattin Kumru hocamızı tanıdık. Anne karnında ameliyat edebileceğini öğrendik. 28 haftalık hamileyken, bebeğime karnımda lazerle ameliyat yaptı. İdrar kesesini açtı ve idrar çıkışını sağladı. Şu an 40 günlük olan bebeğimin durumu çok iyi. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Buradaki tedavi sürecimiz bitti, memleketimize dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyondan görüntüler

RÖP: Prof. Dr. Selahattin Kumru

Operasyondan detay

Anne ve bebeğinden detay

HABER- KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA,

Haber Kodu : 200126033

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ŞAİR BAŞKANDAN HURDA YOLSUZLUĞU İDDİALARINA ŞİİRLİ TEPKİ

ERZURUM'un İspir İlçe Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, hakkındaki hurda yolsuzluğu iddialarına şiirli tepki gösterdi. Kendi yazdığı şiiri okuyan Coşkun, "Birtakım ucuz düşünenlere buradan sesleniyorum. Bir avuç paslı tenekenin hesabını ve kavgasını vermesinler, çok küçük düşünüyorlar" dedi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı MHP kanadından İspir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Coşkun, 10 ayda yaptığı çalışmaları anlattı ve hakkındaki hurda yolsuzluğu iddialarına cevap verdi. Aralarında MHP'li meclis üyelerinin de bulunduğu bir grubun panayır yapılan alandaki hurdalarla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edildiğini belirten Başkan Coşkun, iddialarla ilgili kendisinin de karşı dava açtığını söyledi. İspir Belediyesi'nin bir hurda envanteri olmadığına dikkat çeken Başkan Coşkun, panayır yapılacak alanda bulunan 3 römork, hurda ve pisliğin temizlenmesi için talimat verdiğini kaydetti. Bayburtlu bir usta tarafından dönüştürülerek oyun parkına konulacak hale getirilen 3 römorku gösteren Coşkun, hurdaların da yapılan işler karşılığında ustaya verildiğini kaydetti. Bir kısım malzemelerden ilçede asılan panoların yapıldığı bilgisini veren Başkan Coşkun, hakkındaki iddialarla ilgili kendisinin de hukuka başvurduğunu kaydetti.

'BAŞKANLIĞIM DÜŞSÜN DİYE DEDİKODU ÇIKARDILAR'

Seçildikten 2 ay sonra hakkında dedikodular üretildiğini belirten Başkan Coşkun, şunları söyledi:

"Seçildikten 2 ay sonra başkanlığım düşmesi için hakkımda dedikodular üretilerek gensoru verilmiştir. 2 ayda bir belediye başkanı düşürülecek kadar nasıl bir kanunsuz ve yanlış bir iş yapmış olabilir ki? Burada amaç tamamen art niyetlidir. Eski yönetim döneminde elden çıkarılmış malzemeleri Hurda Komisyon Raporu'na sokarak sorumlusu Ahmet Coşkun'muş gibi basına yansıtmışlardır. Hurdaların akibeti konusunda kurulmuş komisyonun raporunda tespit edildiği belirtilen bütün araçlar, traktör römorklarının akibeti konusunda hiçbir soru işareti kalmamasına rağmen halen panayır alanında bulunan ve tamiri yapılmış römorklara rağmen ortada bir suç varmış gibi hareket etmişlerdir."

Görevde oldukları süreçte İspir halkına hizmet için çalıştıklarını ifade eden Başkan Coşkun, hakkındaki iddialara kendi yazdığı 'Biz Türkiye'yiz' şiiriyle cevap verdi.

"Ben Türkiye'yim,/ Gönül Türkiye./ Ben,/Yunus'daki dil/ Hünkardaki yol/ Mevlana da gel çağrısı;/ "Gel, ne olursan ol yine gel"/ Dervişim, deliyim, veliyim/Ahi Evran eliyim/ Ben,/ Türkiye'yim .../ Yaran Türkiye.

Ben,/ Seherle savrulan bozlak yangını.../Barakta, hoyratta, ağıttaki ben./Meydanlardan tanır tanıyan beni./ Horonum, halayım, barım, çayda çırayım.../ Ben harmandalı, sarı zeybeğim./ Ben Türkiye'yim./ Taşan, coşan Türkiye... mısralarını okuyan Coşkun, "Hiç bir dönemde ihtiyaç duymadığımız kadar birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde büyük Türk medeniyeti refleksini mavi vatanda tüm dünyaya hissetirmek adına gayret ortaya koyarken birtakım ucuz düşününlere burdan sesleniyorulm; bir avuç paslı tenekenin hesabını ve kavgasını vermesinler, çok küçük düşüyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İspir ilçesinden görüntü

-Belediye başkanının çalışmalarını anlatması

-Başkanın gazetecilere çalışma alanlarını gezdirmesi

-Başkanın konuşması ve şiir okuması

-Başkanın gazetecileri ilçede gezdirmesi

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Haber Kodu : 200126040

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KURTARMA EKİPLERİ, ENKAZ ALTINDAKİ AZİZE İLE TELEFON BAĞLANTISI KURDU

KURTARMA EKİBİ, AZİZE'YE "AŞAĞIDAKİ HERKESİN ŞU ANDA ANNESİ SENSİN TÜM GÜÇ SENDE" DİYE SESLENDİ

Elazığ'daki göçük altında kalan Azize isimli bir kadın, arama kurtarma ekibi ile telefon bağlantısı ile iletişim kurdu. Arama kurtarma ekibi Azize isimli kadına, "Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun. Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiçkimse uyumasın" dedi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında olan Azize isimli bir kadın, arama kurtarma ekibine telefon bağlantısı ile bağlanarak durumuna ilişkin bilgi verdi. Arama kurtarma ekibi, enkaz altındaki kadına sakin olması gerektiğini ve enkaz altında bulunan diğer yakınlarına da seslenerek onları uyanık tutması gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu.

Arama kurtarma ekibi, Azize isimli kadına telefon bağlantısında şu ifadeleri kullandı: "Telefonunun şarjı bitmesin. Telefonunu kendinden uzak tutma. Eşin konuşuyor mu? Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiçkimse uyumasın. Herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bize seslen biz yukarıdayız. Burnunuzdan nefes alın ağızınızdan verin. Korkacak birşey yok hepimiz yukarıdayız sakin olun.

AŞAĞIDAKİ HERKESİN ŞU ANDA ANNESİ SENSİN

Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun."

Görüntü dökümü

-Arama kurtarma ekibinin Azize isimli kadınla telefonda konuşması

-Detaylar

ELAZIĞ -DHA

Haber Kodu : 200125118

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AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ EKİNCİ DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Sivas'ta canlı televizyon programında hissedildi. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler yayın sırasında sarsıntıyı hissetti.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci gazeteciler Kemal Doğan, Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan yerel televizyonda canlı yayında yakalandı. Canlı yayın sırasında televizyonun reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı. O anlar yayına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Program sırasında yaşanan sarsıntı

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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FIRTINA, ANAMUR'DA SERALARI VURDU

MERSİN'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına, seralarda zarara yol açtı.

Bölgede, önceki gün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Anamur Kızılaliler Mahallesi'nde Mustafa Soy'a ait yaklaşık 5 dönüm muz serasını dağıttı. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, bölgede incelemelerde bulundu. Gümüş, sevindiren tek durumun, seranın sigortalı olduğunu söyledi. Gümüş, Anamur Kaledran Anıtlı Mahallesi'nde açık muz seralarında etkili olan fırtınanın, Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde de seraları yıktığını kaydetti. Tüm ekiplerin üreticilerden gelebilecek şikayetlere göre teyakkuzda olduğunu anlatan Gümüş, naylonların da uçtuğunu dile getirdi. Kaledran bölgesinde açık muz serası ve meyve ağaçlarının etkilendiğini kaydeden Gümüş, çilek seralarının da fırtınadan etkilendiğini belirtti. Zararın hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.

TARSUS'TAKİ SERALAR DA ZARAR GÖRDÜ

Mersin'in Anamur ilçesinin ardından Tarsus ilçesinde de meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle seraların naylon kaplamaları zarar gördü. İlçede önceki gün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve fırtına Yeşiltepe Mahallesi'nde çiftçi Uğurcan Gökben'e ait yaklaşık 20 dönüm seranın naylon kaplamalarını uçurdu.

Gökben, kabak ve patlıcan ekili 250 serada işçileri ile zarar gören naylon kaplamaları topladı. Geçtiğimiz ay etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından parçalanan naylon kaplamaların bu kez şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle uçtuğunu belirten Gökben, 150 bin TL borç ile yeni naylonlar aldığını söyledi.

İşçiler ile seraya yeni naylon kaplamaları yerleştiren Gökben, yektililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yıkılan sera görüntüsü

-Sera içinden görüntü

-Genel ve detaylar

-Daldaki muzlar

-Sera içinde röpler.

-Seradan genel görüntü

-Yıkılan ağaçlar

-Çilek eğme görüntüsü

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-İşçilerin sera naylonlarını toplaması

-Çiftçi Uğurcan Gökben ile röp.

-Seradan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL - Okan ÇALIŞKAN/ ANAMUR-TARSUS(Mersin),

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GİRDİKLERİ BAKAKALIN KAMERASININ YÖNÜNÜ ÇEVİRDİLER AMA ÇEVREDEKİLERİ UNUTTULAR

IĞDIR'da, Selahattin Kaynar'a ait bakkalın önündeki kameranın yönünü değiştirip, 17 bin TL değerinde sigara çalan 2 kişi, içerdeki kamera tarafından görüntülendi.

Söğütlü Mahallesi Şamil Caddesi'ndeki Selahattin Kaynar'a ait bakkal 22 Ocak günü hırsızlar tarafından soyuldu. İş yerinden 17 bin TL değerinde sigara çalındığını belirleyen Kaynar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların iş yerinin önündeki kameraların yönünü çevirerek camı kırarak içeri girdiklerini tespit etti. Çevredeki iş yerlerinin kameralarını incelemeye alan polis, soyulan bakkalın içindeki kameranın görüntülerini de izledi. İş yerindeki kamera kayıtlarında 2 şüpheliden birinin kırılan camlara basması nedeniyle ayağından yaralandığı görüldü. Kameranın saniye saniye kaydettiği olayda cam kesiği nedeniyle ayağından kan akan şüphelinin, yerdeki kanı temizlemeye çalıştığı gözlendi. Bakkalda parmak izi araştırması yapan polis, yerdeki kandan da örnek aldı.

İş yeri sahibi Selahattin Kaynar, "Gece yarısı dükkanımın camını kıran hırsızlar yaklaşık 17 bin TL değerinde 97 karton sigarayı almışlar. Dükkanın dışındaki kameraların birisinin kablosu koparmışlar birinin ise yönünü değiştirmişler. İçerideki kamera her şeyi net gösteriyor. Daha önce komşularımızın dükkanlarına girmişler. Bu hırsızlar yakalanıp serbest bırakıldıkça sürekli bu işi yapacaklar. Bu bölgede bir bekçi olursa hırsızlar için caydırıcı olur diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakkal dükkanından görüntü

-İşyeri sahibi ile röp

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

Haber Kodu : 200125129