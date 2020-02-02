İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında

Tunceli'deki Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki Pülümür Vadisi'nde, cuma günü otomobiliyle yolculuk eden Düzgün Çelik, bir tünelin üzerine düşen çığı cep telefonu kamarasıyla görüntüledi. Görüntülerde çığın düşme anını heyecanlı bir şekilde anlatan Çelik, enerji hatlarında kopma meydana geldiğini belirtmesinin ardından, bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

Çığın düşme anı

Çığ düşme anını çeken Düzgün Çelik'in heyecanla bu durumu anlatması

Çığ sonrası çekilen görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, mahalleye indi. Buradaki bir markete girip, karınlarını doyuran domuzlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, bugün saat 13.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'ne indi. Mahallede dolaşan domuzlar, bir marketin açık olan kapısından içeri girdi. Domuz sürüsünü fark eden çalışanlar ve müşteriler, koşarak marketten çıktı. Bir süre markette dolaşan domuzlar, yiyeceklerden yiyerek karınlarını doyurdu. Domuzlar daha sonra marketten çıkıp mahalleden uzaklaştı.

Domuzların markette dolaştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -

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Palandöken'de kornişli tatil

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken'e yürüyerek çıkan dar gelirli ailelerin çocukları, korniş ya da PVC'lerle kayak yapmaya çalışıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum'da kayak malzemelerini alma imkanı olmayan çocuklar, çöplükte buldukları perde asmaya yarayan korniş ya da PVC'leri kullanıyor. Merkez Palandöken ilçesinin Küme Evler Semti'nde oturan bir grup çocuk, ayakkabılarının altına koydukları korniş ya da PVC'lerle kayağın keyfini çıkarıyor. Mustafa Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Taş, kayak takımları olmadığı için kornişle kaydıklarını söyledi. Kendisi gibi ağabeyisi Halil İbrahim Taş ve arkadaşlarının ailesinin de kayak takımı alacak maddi gücünün olmaması nedeniyle çöpte buldukları plastik korniş ve PVC'lerle kayabildiklerini dile getiren Taş, şöyle dedi:

"Kayak takımımız olmasını çok isterdik. Yaşadığımız mahalleden görülen Palandöken'de kayaklarla kaymak benim ve arkadaşlarımın en büyük hayali. Ben ve arkadaşlarım çöpten bulduğumuz kornişle ya da PVC'leri ayağımızın altına koyup mahallede kayıyoruz. Tatilde kar fazla olmadığı için arkadaşlarla birlikte hafta yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olan Palandöken'e yürüyerek kayıyoruz. Kayak pistinde akranlarımızı güzel kıyafetleri ve kayak takımları ile görünce kıskanıyoruz. Ama bizim de kornişlerimiz var. Elbet bir gün bizde kayak takımı ile kayma fırsatı buluruz."

Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında Palandöken pistlerinde güle oynaya kornişlerle kayan çocuklar, en büyük hayallerinin bir gün burada kayak takımları ile kaymak olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çocukların mahalellerinde kornişlerle kayması

-Çocuklarla röp.

-Üç çocuğun yürüyerek Palandöken'e gitmesi

-Çocukların Palandöken'de kayak yapması

-Çocuklarına evlerine geri dönüşü

Haber: Turgay İPEK/ Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Haber Kodu : 200202020

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Nazlı'nın hayatını kaybettiği kaza, kamerada

Antalya'da psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci'nin (26) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, cuma günü saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza anı ise cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Nazlı Ödevci karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı görülüyor. Kazanın ardından sürücü D.T. ile araçta bulunan arkadaşlarının ve diğer araç sürücülerinin yaralı Ödevci'nin yanına gittiği görüntülere yansıdı.

Nazlı Ödevci, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anının görüntüsü

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: ANTALYA,

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'Uçan torbacı', ayağını kırınca yakalandı

MERSİN'de polis ekiplerinin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, kaçmak isterken 5'nci kattan yandaki 4 katlı binaya atlayan şüpheli, ayağında kırık oluşunca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden dosyası bulunan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'yı takibe aldı. Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde polisleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Polislerden kaçarken 5 katlı bir binanın çatısına çıkan M.A., yakalanacağını anlayınca da yan tarafta bulunan 4 katlı binanın damına atladı. Ayağında kırık oluşan M.A., kıskıvrak yakalandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A.'nın üzerinde, 3 pakette eroin ele geçirildi.

Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.A., tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Torbacının damdaki görüntüsü

-Torbacı damdan atlarken

-Torbacının düştüğü binanın görüntüsü

-Şehir Hastanesinden genel ve detay görüntü

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Muğla'da yangın paniği; yangın merdiveni kilitli çıktı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 2'nci katın kilitli olan yangın merdiveni itfaiye görevlilerince levyeyle kırılırken, apartman sakinleri kucaklarında bebekleri ile tahliye edildi.

Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokak'ta 4 katlı Güzide Apartmanı'nın 2'nci katındaki Süleyman Kılıç'a ait dairede, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahalede bulunurken, diğer yandan apartman sakinlerinin tahliyesini gerçekleştirmeye çalıştı. Apartmanın 2'nci katındaki yangın merdivenin kapısının hırsızlık olaylarına karşı kilit olması nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından levyeyle ile kırdı. Kapının kırılmasının ardından apartman sakinleri güvenli bir şekilde kucaklarında çocukları ve bebekleri ile birlikte tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu yaklaşık 1saatte söndürüldü. Yapılan incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yaşadığı korku yüzüne yansıyan apartman sakinlerinden Mustafa Ecevit (18), "Yangın sırasında kendi dairemizdeydim. Komşularımızdan birisi zilimizi çalıp, yangın olduğunu haber verdi. Apartmanın içinde dumanlar vardı. Hemen dışarı kaçtık" dedi. Aynı apartmanda oturan İdris Pala, "Araçlar kaldırımları işgal ediyor. Yayalar kaldırımda yürüyemiyor. İtfaiye araçları bile yangın bölgesine geldikleri zaman sıkıntı yaşadı. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmasından görüntü

Levye ile yangın merdiveni kapısının kırılması

Yangın merdivenden inen apartman sakinlerinden görüntü

Apartman sakini Mustafa Ecevit röp.

Apartman sakini İdris Pala ile röp.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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9 asırdır depremlere meydan okuyor

ELAZIĞ'ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki, 1156 yılında yapılan ve İtalya'daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ni andıran Ulu Camisi'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 6.8 büyüklüğündeki depremde etkilenmedi.

Harput'ta bulunan ve yüzyıllara meydan okuyan Ulu Camisi'nin, 1156 yılında Artuklu beylerinden Kara Arslan tarafından inşa edildiği biliniyor. Kesme taştan yapılan caminin Selçuklu motifleriyle bezeli minaresi de prizmal bir kaide üzerine taş örgüyle yapılmış. Çeşitli efsanelere de konu olan minare doğuya doğru 7 derecelik eğik durmasıyla ünlendi. Ulu Camisi ve minaresi, deprem fay hattı üzerinde bulunan Elazığ'da, şu ana kadar yaşanan depremlerde hasar almadı.

PİSA KULESİ'NDEN 20 YIL ÖNCE YAPILDI

Minarede, 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede zarar meydana gelmediği belirlendi. Ancak muhtemel depremlere ve diğer doğal etkilere karşı gerekli tedbirlerin belirlenmesi için 'bilim heyeti' oluşturulmasına karar verildi.

Ulu Camisi'nin minaresi, yapımından 20 yıl sonra 1176'da inşaa edilen İtalya'daki Pisa Kulesi de dahil dünyada, ayaktaki en eğik kule tipi yapı olarak kabul ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ulu camisi

Caminin minaresi

Harput mahallesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/ELAZIĞ,

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Çanakkale'de kas hastası iki kardeş hayatı gözleriyle yaşıyor

ÇANAKKALE'de, Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) kas hastası olan Hüseyin ve Hakan Demir kardeşler hayatlarını göz takip sistemiyle (eyetracking) yaşıyor. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan iki kardeş, göz takip sistemiyle göz hareketlerini izleyen bir kızılötesi kamera, kızılötesi ışık kaynağı ve bilgisayarla internet üzerinden gün boyu gündemi takip edip, film izliyor, sosyal medyadan arkadaşlarıyla görüşüyor. Kas hastalığı nedeniyle ellerini kullanamadığı için göz takip sistemini kullandığını belirten Hüseyin Demir, "Bilgisayarımı gözümle kontrol ediyorum. Bir internet sitesine göz takip sistemine gözümle verdiğim komutla girebiliyorum. Bu şekilde interneti ve sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyorum. Göz takip sistemi hayatımı kolaylaştırdı" dedi. Hakan Demir ise "Ağabeyim gibi Göz Takip Sistemiyle vakit geçiriyorum. Çok güzel bir sistem. Bu sistem olmasaydı şu an hiçbir şey yapmazdım" diye konuştu.

Çanakkale merkeze bağlı Işıklar köyü Dörtyol mahallesinde yaşayan Reşat Demir (53) ve Naşide Demir (48)'in çocukları Hüseyin Demir 26, Hakan Demir ise 23 yıl önce dünyaya geldi. Hüseyin Demir, 8 yaşında yürümekte güçlük çekmeye başlayınca ailesi doktora götürdü. Bursa Çekirge Devlet Hastanesindeki tedavisi sırasında Hüseyin Demir'in DMD Kas hastası olduğu ortaya çıktı. Kardeşi Hakan Demir'e de yapılan kontroller sonucu 5 yaşında aynı hastalık teşhisi konuldu. 11 yaşındayken Hüseyin Demir yürüyemez hale geldi. 3 yıl sonra ise 8 yaşındayken kardeşi Hakan Demir yürüyemez hale geldi. Hastalığın ilerlemesiyle Hüseyin Demir 2014 yılında, kardeşi Hakan Demir ise 2016 yılında makineye bağlı olarak yaşamına devam etmeye başladı. Annesi Naşide Demir ile babası Reşat Demir, 24 saat çocuklarının başından ayrılmayarak bakımlarını yapıyor.

Hüseyin Demir 1.5 yıldır bir hayırsever tarafından bağışlanan 12 bin TL'lik göz takip sistemi, kardeşi Hakan Demir ise bir başka yardımsever tarafından bağışlanan 10 bin TL'lik göz takip sistemiyle hayatlarını yatağa bağlı olarak yaşamaya devam ediyor. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve ellerini dahi kullanamayan iki kardeş, göz takip sistemiyle, göz hareketlerini izleyen bir kızılötesi kamera, kızılötesi ışık kaynağı ve bilgisayarla internet üzerinden gün boyu gündemi takip edip, film izliyor. Sosyal medyadan arkadaşlarıyla görüşüyor. Aynı zamanda sosyal medyada açtıkları DMD Spor ve Engelsiz Spor gruplarında arkadaşlarıyla spor haberlerini takip edip, engelli arkadaşlarının spor faaliyetlerini bu grupta paylaşıyor.

'GÖZ TAKİP SİSTEMİ HAYATIMI KOLAYLAŞTIRDI'

Kas hastalığı nedeniyle ellerini kullanamadığı için göz takip sistemini kullandığını belirten Hüseyin Demir, "Bilgisayarımı gözümle kontrol ediyorum. Bir internet sitesine göz takip sistemi yardımıyla gözümle verdiğim komutla girebiliyorum. Bu şekilde interneti ve sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyorum. Göz takip sistemi hayatımı kolaylaştırdı. DMD hastaları için çok güzel bir uygulama. Bu uygulama ile çok sayıda arkadaşımla iletişime de geçiyorum. Bu sistemin tüm DMD hastalarında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hastalıkta ellerinin kullanamayan birçok hasta var" dedi.

GLASSOUSE SİSTEMİNİ İSTİYOR

Göz takip sisteminin kullanmaya başlamasının ardından 5- 6 kas hastası arkadaşıyla DMD spor sayfası açtıklarını da belirten Hüseyin Demir, şunları söyledi:

"Bu sayfamızda spor haberlerini paylaşıyoruz. Maçları izliyoruz. Spor camiasından da bize destek olmalarını bekliyoruz. Ayrıca 'engelsiz spor' diye de bir grubumuz var. Bu sayfadan da engelli kardeşlerimizin sporlarını anlatıyoruz, haberlerini yapıyoruz. YouTube kanalımızda bunları paylaşıyoruz. Ancak bu göz takip sistemiyle Photoshop yapamıyorum. Glassouse diye bir farklı sistem var. Böyle bir sistemi kullanmak benim için güzel olacak. Onun alınmasını istiyorum. O sistemle çizim yapmak, çizim üzerinden güzel tasarımlar yapmak istiyorum. Bu konuda yardım ederseniz çok sevinirim."

'BU SİSTEM OLMASAYDI HİÇ BİRŞEY YAPAMAZDIM'

Kendisinin ağabeyi gibi koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten kas hastası Hakan Demir ise, "Ağabeyim gibi Göz Takip Sistemiyle vakit geçiriyorum. Çok güzel bir sistem. Bu sistem olmasaydı şu an hiçbir şey yapmazdım" diye konuştu.

'ÖKSÜRÜK MAKİNESİNİN SSK KAPSAMINDA ALINMASINI İSTİYORUZ'

24 saat boyunca kas hastası çocuklarının başından ayrılmadığını ifade eden baba Reşat Demir, "Çocuklarımızın vücudunda yaralar oluşmasın diye 4- 5 defa pozisyon değiştiriyoruz. Değiştirmeksek, yatak yarası olur. Sabah ilk olarak aspire yapıyoruz. Sonra Hüseyin'e mama, Hakan'a kahvaltısını veriyoruz. Önlerine bilgisayarlarını getiriyoruz, açıyoruz. Bilgisayarlarında arkadaşlarıyla yazışıyorlar. Çocukların başında muhakkak birisinin olması gerekiyor. Ayrıca bizim olmazsa olmazımız öksürük makinesi. Kas hastası kardeşlerimizi biz 20'li yaşlarda balgam ve nefes tıkanmasından kaybediyoruz. Bu öksürük makinesinin SSK kapsamında alınmasını istiyoruz. Çünkü bu cihaz SSK kapsamında alınmadığı için 35 bin TL. Hasta yakınlarının yüzde 90'ı bu yüzden bu cihazı alamıyor. Türkiye'de kas hastalıkları bölümleri istiyoruz. Bize bakan nöroloji, göğüs, kardiyoloji yani biz hastaneye gittiğimiz zaman kas hastalıkları bölümünde 3 tane doktorun aynı anda muayene olmak, görünmek istiyoruz. Çanakkale'de de böyle kas hastalıkları bölümünün açılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Göz takip sistemiyle hayatını yaşayan Hüseyin ve Hakan Demir kardeşlerden genel ve detay görüntüler.

-Göz takip sistemiyle interneti kullanan kardeşlerden genel ve detay görüntüler.

-Göz takip sisteminden detay görüntüler.

-Hüseyin Demir ile röp.

-Hakan Demir ile röp.

-Reşat Demir ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Depremde herkes kaçarken, garson servise devam etti

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin yıkım ile ölümlere neden olduğu Malatya'da, sarsıntı sırasında bir künefeci dükkanındaki müşteriler can havliyle dışarı koşarken, garson Turgut Barlak, siparişleri masalara dağıtmaya devam etti. Müşterilerin kaçtığı anda, Barlak'ın servise devam etmesi iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sivrice merkezli 6.8'lik depremin güçlü hissedildiği ve çok sayıda binanın yıkıldığı, can kayıplarının yaşandığı Malatya'daki bir künefeci dükkanında çalışan garsonun soğuk kanlı davranışları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, deprem başlar başlamaz müşteriler koşarak dışarı çıkıyor. Garson Turgut Barlak ise elindeki tepside olan siparişleri, masalara dağıtmaya devam ediyor. Siparişlerin dağıtımını bitirdikten sonra dışarı kaçıyor.

'DEPREM BEN DE ŞOK ETKİSİ YARATTI'

Garson Turgut Barlak, deprem anında işine odaklandığını söyleyerek, "Deprem olduğunu ilk anda hissetmedim. Müşteriler bağırmaya başladılar, panik yaptılar. O an biraz hızlandım, tepsideki siparişleri boşaltmak için. Sonra ben de kaçtım. İlk başta deprem, ben de şok etkisi yarattı. Müşterilerin kalkıp kaçmaya başlamsıyla heyecanıp ve korkup kaçtım" dedi.

İşletme sahibi Yücel Altuğ ise deprem akşamı müşteri yoğunluğu olduğunu, depremi hissettikleri andan itibaren müşterileri dışarıya çıkardıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Deprem anı güvenlik kameraları

Muhabirin güvenlik kamerasıyla birlikte anonsu

Turgut Barlak'ın çalışma görüntüsü

Turgut Barlak röp.

Yücel Altuğ röp.

Genel ve detay görüntüler,

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

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Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1)

ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı heyelanda, Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanda 2 kişi yaralanırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

HABER: Nedim KOVAN-Ahmet BAYRAK/ORDU,

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Samsun-Ordu karayolunda heyelan (2)

2 YAYA YARALANDI

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda, Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Yolun yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları altında kalan 2 yaya, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar ambulansla, hastane kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ulaşımın çevre yolundan verildiği bölgede, belediye ve karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için iş makineleri eşliğinde çalışma başlattı.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK-Ahmet BAYRAK/ORDU,

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Tokat'ta yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde doğada rastlanması zor olan, nesli tehlike altındaki yaban kedisi (Felis silvestris), yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez'in (38) kurduğu fotokapanla görüntülendi.

İstanbul'da özel bir şirkette bilgisayar teknikeri olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Kenan Kesmez, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaban hayatını araştırmaları yapmaya karar verdi. Kesmez 9 ay önce Canik Dağı eteklerine araştırmalarına yardımcı olması için güneş enerjisi ile çalışan ve kaydettiği görüntüleri internet aracılığıyla aktaran bir fotokapan sistemi kurdu. Vatandaşların da istedikleri an video paylaşım sitesi üzerinden canlı izleyebileceği sistemle 30 Ocak günü doğada görüntülemesi zor olan yaban kedisi kameralara yansıdı. Fotokapan yakınlarında bir süre gezinen yaban kedisi daha sonra uzaklaştı.

Sistemin ARGE çalışmalarına 2 yıl önce başladığını ifade eden Kenan Kesmez, bu sayede nesli tehlike altında olan ve kolay kolay kameralara yakalanmayan yaban kedisini canlı olarak izleyebildiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Fotokapan görüntüsü

-Yaban kedisinin görüntüleri

-Kenan Kesmez'in konuşması

Haber: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Ayak parmağıyla imza attığı yere yeni kollarıyla geldi

ANTALYA'da 4 yıl önce geldiği organ nakli merkezinde çift kolu olmadığı için evraklara ayak baş parmağını basan ve geçen 26 Kasım'da çift kol nakli olan Yusuf Oğuz Şimşek, bu kez çift koluyla geldiği merkezde yetkililerle tokalaşıp teşekkür etti. Şimşek, "Yaklaşık 4 yıl sabır ve umutla bekledim. Bugün iki kolumla hayata daha farklı sarılıyorum" dedi.

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılıp kollarını kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek, 3 Ocak 2016'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne gelip çift kol nakli olmak istediğini bildirdi. Organ nakilleriyle Türkiye ve dünya çapında üne sahip merkezde yetkililerle görüşen Şimşek'e prosedür anlatıldı. AÜ Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Öğretim Üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayenesi yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, kompozit doku nakli konusunda bilgilendirildi.

Organ Nakli Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal'in odasına alınan Yusuf Oğuz Şimşek, çift kolu olmadığı için hazırlanan kayıt formunu, ayak baş parmağını basarak imzaladı. Bu anlar, fotoğraf kareleriyle de kayıt altına alındı ve Şimşek kompozit doku nakli için bekleme sırasına girdi. Geçen yıl 26 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşen ve adı açıklanmayan erkek donörün, 1,5 ay önce organlarının bağışlanmasına dair vasiyet bırakması, üzerinden de organ bağış kaydı çıkması üzerine çift kol nakli için düğmeye basıldı.

AÜ Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Öğretim Üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından, erkek donörden alınan çift kol, 10 saat süren başarılı ameliyat sonrasında Yusuf Oğuz Şimşek'e nakledildi. Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi olan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Şimşek, bu yılın ilk haftasında taburcu edildi.

Geçen günlerde AÜ Hastanesi'ne kontrole gelen Yusuf Oğuz Şimşek, Organ Nakli Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal'i odasında ziyaret ederek teşekkür etti. Ayak baş parmağıyla form imzaladığı odada yeni kollarıyla duygusal anlar yaşayan Şimşek, tokalaştığı Nilgün Bilal'e duygularını anlattı. Şimşek, "Yaklaşık 4 yıl sabır ve umutla bekledim. Bugün iki kolumla hayata daha farklı sarılıyorum. Organ bağışı, hayat kurtarıyor. Lütfen bağışçı olalım" dedi.

Organ Nakli Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal, "Yaklaşık 4 yıl önce kayıt formuna ayak baş parmağını basarak isteğini kayıt altına aldığımız Şimşek, bugün nakilli çift koluyla bizi ziyarete geldi. O tarihte çift kol nakli olabilirliği açısından tüm ihtimalleri konuşup, kendisi ve ailesini kompozit doku nakli konusunda bilgilendirmiştik. Bekleme listesinde sabır ve umutla bekledi. Kendisini çift kol nakline hazır bulundurduk ve mutlu sona ulaştı" diye konuştu.

ORGAN BEKLEYEN 26 BİN HASTA VAR

En büyük sıkıntılarını yeterli organ bağışının olmaması olarak tanımlayan Bilal, şunları söyledi:

"Organ bekleyen 26 bin hastamız var. Böbrek, karaciğer, kalp gibi organların bağışına oranla kompozit doku bağışı daha zor bir bağış. İnsanlar organ bağışı yapmakta zorlanıyorlar. Kaldı ki görünen organların bağışını yapmakta ise çok daha fazla zorlanıyorlar. Şu an kompozit doku bekleme listemizde aktif ve uygun olarak 42 çift kol nakli, 4 yüz nakli olmayı bekleyen adayımız var."

NAKİLDEN SONRA BAŞVURU ARTIŞI

Yapılan her kompozit doku naklinden sonra müthiş bir başvuru artışı olduğunu belirten Nilgün Bilal, "Yusuf Oğuz'un naklinden sonra da çok sayıda arayan, başvuruda bulunan oldu. Kolu, ayağı olmayan hastalar büyük bir umutla bizi arıyor. Hepsi nakil için uygun olmayabiliyor, bilimsel kriterler var, yasal kriterler var. Hastalarımızı plastik cerrahi hocalarımız değerlendiriyor. Onların görüşleri doğrultusunda uygun olan hastaları listeye alıyoruz ve bekleyiş sürecine dahil ediyoruz" dedi.

CİHAN TOPAL İLK ÇİFT KOL NAKİLLİ

Tarlada çalışırken iki kolunu silaj makinesine kaptıran Cihan Topal'a, Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in kolları 2010'da nakledilmişti. AÜ Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çift kol nakli başarıyla sonuçlanmış, aynı hastanede 2012'de Atilla Kavdır'a, 2016'da da Mustafa Sağır'a çift kol nakli yapılmıştı. Ayrıca aynı ekip tarafından 5 yüz nakli ve dünyada ilk kez rahim nakli yapılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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AÜ Hastanesi dış plan detayı

Yusuf Oğuz Şimşek hastane odasında muayene edilirken

Yusuf Oğuz Şimşek'in organ nakli için ilk başvuruyu yaptığı an çekilen fotoğraflar

RÖP: Nilgün Keçecioğlu

Yusuf Oğuz Şumşek'in ameliyat sonrası organ nakli merkezini ziyaretinden fotoğraflar

HABER- KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA,

Haber Kodu : 200202025