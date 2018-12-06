İnternetten Alışveriş Yaparken Bin Lira Dolandırıldı

Eskişehir'de bir vatandaş, internet sitesinden alışveriş yapmak isterken bin lira dolandırıldı.
Fevziçakmak Mahallesi Hatboyu 3 Caddesi'nde yaşayan O.Y., alışveriş yapılan bir internet sitesinden playsitation 4 almak istedi. İsmini M.A. (47) olarak belirten ile yazışan genç, şahsın verdiği hesaba bin lira gönderdi. Bir süre sonra görüştüğü şahıstan cevap alamayan O. Y. dolandırıldığını anladı ve durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
06 Aralık 2018 Perşembe 15:35