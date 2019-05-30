İnternetten araç satın almaya çalışırken bin lira dolandırıldı

Eskişehir
'de, internette gördüğü aracı satın almaya çalışan bir vatandaş bin lira dolandırıldı.
İstiklal mahallesi İki Eylül
caddesinde yaşayan K.T. (33) internet alışveriş sitesinde İstanbul
plakalı bir aracın satılık ilanını görüp paylaşılan irtibat telefonunu aradı. İsmini S. olarak söyleyen şahısla konuşup pazarlık yapan vatandaş, aracı satın almak için sözlü olarak anlaştı. Şahsın verdiği iban numaralı hesaba bin lira kapora bedeli yatıran K.T., sonradan dolandırıldığını anlayınca polise gidip şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR
Eylül
, Eskişehir
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA