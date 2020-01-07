Haberler » Güncel » İnternetten kamyon almak isteyen kişiyi dolandıran sanığa 4 yıl hapis cezası - Haber

İnternetten kamyon almak isteyen kişiyi dolandıran sanığa 4 yıl hapis cezası

Kayseri'de, internetteki bir siteden kamyon almak isteyen kişiden 1000 lira alarak dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa 4 yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezası verildi.

07.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:58 İnternetten kamyon almak isteyen kişiyi dolandıran sanığa 4 yıl hapis cezası
'de, internetteki bir siteden kamyon almak isteyen kişiden 1000 lira alarak dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa 4 yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezası verildi.
Tutuksuz sanık Mehmet Emin Görüşen, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur müşteki İriza ise duruşmada yer almadı.
Savcı, mütalaasında, sanık Görüşen'in internette faaliyet yürüten bir siteden kamyon satış ilanı için arayan müşteki Ardahan'dan 1000 lira kapora alarak dolandırdığı iddiasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Görüşen, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.
Mahkeme heyeti, Mehmet Emin Görüşen'e "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezası verdi.
Kayseri'de, 21 Ocak 2018'de internetteki bir sitede Mehmet Emin Görüşen'in kamyon ilanını görerek arayan ve 1000 lira kapora yatıran İriza Ardahan, daha sonra kendisine ulaşamayınca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Görüşen hakkında, "Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açılmıştı.

Ardahan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:19   flaş - Haber
19:19   Hollywood yıldızı çift ve çocukları, Efes Antik Kenti'ni gezdi - Haber
19:18   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak - Haber
19:16   Venezuela'da Guaido ve beraberindeki muhalif parlamenterler Ulusal Meclis'e girdi - Haber
19:15   Leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:37   İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Haber
18:23   İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
7.01.2020 19:25:25