İnternetten kartlı ödemeler 1,4 milyar TL'ye ulaşarak rekor kırdı

Bankalararası Kart Merkezi, alışveriş festivaliyle ilgili verileri açıkladı. Bu yıl 29 Kasım Cuma gününe denk gelen festivalde 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşirken internetten kartlı ödemeler ise 1,4 milyar TL ile rekor kırdı.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 29 Kasım 2019 tarihi kartlı ödeme verilerini açıkladı. Her yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü perşembe gününden sonraki cuma gününe denk gelen ve Türkiye'de 'Süper Cuma', 'Şahane Cuma', 'Muhteşem Cuma', 'Bereketli Cuma' ve 'Efsane Cuma' gibi isimler de verilen alışveriş festivalinde mağazalar birçok ürüne indirim uygulayarak müşterilerine fırsatlar sundu. Perakendeciler bu yıl indirim dönemini tüm haftaya yayarken, alışverişlerin indirimin en fazla olduğu cuma günü yapıldığı görüldü.



BKM'nin açıkladığı verilere göre, 29 Kasım Cuma günü 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşti. Bu rakam 2018 yılının aynı gününe denk gelen cuma günüyle karşılaştırıldığında kartlı ödemelerde yüzde 36 artış görülürken; bu önemli artış, Türkiye'nin nakitsiz toplum hedefine doğru hızla ilerlediğinin önemli bir göstergesi oldu.



130 bin adet kart ilk kez o gün internette kullanıldı



29 Kasım Cuma günü indirimlerin etkisiyle bir günde 2,6 milyon farklı kart internetten ödemelerde kullanıldı ve bir günde en fazla kartla internetten ödeme rekoru kırıldı. Bu günde kullanılan kartların yüzde 5'i yani 130 bin farklı kartın ise ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğine işaret etti.



Her 3 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşirken



29 Kasım Cuma günü 4,7 milyar TL kartlı ödeme yapılırken, bu tutarın 1,4 milyar TL'si internetten ödemelerle gerçekleşti. Yani her 3 TL değerinde kartlı ödemenin 1 TL'si internetten yapıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl internetten kartlı ödemeler yüzde 44 oranında artış gösterirken, kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise rekor kırarak yüzde 30 seviyesine ulaştı.



İnternette kartlı ödemelerin rahatlığı sayesinde kullanıcılar alışverişe gecenin ilk saatlerinden itibaren başladılar



Kullanıcılar alışverişe gecenin ilk saatlerinden itibaren başlarken, 29 Kasım Cuma günü internetten yapılan kartlı ödemelerin en yoğunlaştığı saat dilimi 14.00-16.00 oldu. Bu saat aralığında tüm gün boyunca internetten yapılan kartlı ödemelerin yüzde 18'i yani 5'te 1'i gerçekleşti. İnternetten ödemelerin yoğunlaştığı bir diğer saat dilimi 16.00-18.00 olurken, ödemelerin gün içinde öğleden sonra yoğunlaştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA