İnternetten Köpek Dolandırıcılığı İddiası

Kırklareli
'de 1 kişi kızı için internetten bulduğu köpeğin sahibine köpeğin ücretinden yol parasına kadar yolladı fakat bir türlü istediği köpeği elde edemedi.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'de S.Ö. kızına köpek almak için internet üzerinden bulduğu bir köpeğin sahibi ve kendisini telefondan Z.Ş. olarak tanıtan şahısla görüştü. Görüşme sonrası bin 200 TL karşılığında köpek satışı için taraflar anlaştı. İddiaya göre, S.Ö. köpek için anlaştıkları parayı gönderdi ancak Z.Ş. isimli şahıs kendisini türlü türlü bahanelerle oyaladı. S.Ö. isimli şahıs bunun üzerine 150 TL daha yol parası için gönderse de kızı için dilediği köpek gelmedi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.Ö., polis merkezine şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:11