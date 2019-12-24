İnternetten öğrendiği hat sanatını cami duvarlarına işledi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde emekli memur Sefer Ateşalioğlu (66), internetten izleyerek öğrendiği hat sanatını, ilçedeki cami duvarlarına işledi. Ateşalioğlu en büyük hayalinin ise cami kubbesine hat sanatı işlemek olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde oturan 5 çocuk babası emekli memur Sefer Ateşalioğlu, 11 yıl önce kendi bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını kurutup işleyerek sanat eserine dönüştürmeye başladı. Sanatın farklı kollarında da çalışma yapmak isteyen Sefer Ateşalioğlu, bir süre önce internette izlediği videolarla hat sanatı yapmaya başladı. Hiç eğitim almadan hat sanatına başlayan Ateşalioğlu, 120 günde kendi mahallesindeki caminin duvarlarına çeşitli desen motifleri ile Ayetel Kürsi, Allah'ın 99 ismi ve dört halifenin isimlerini yazdı.