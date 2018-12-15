İnternetten Oyun Karakteri Satın Almak İsterken Dolandırıldı

Eskişehir
'de bir vatandaş, bir internet oyun karakterini satın almaya çalışırken dolandırıldı.
Yenibağlar mahallesi Karargah sokakta yaşayan O.E.K. (23), internet sitesi içerisinde online oyun oynarken tanıştığı Y.K.Ö. isimli şahıstan, oyundaki karakteri satın almak istediğini belirtti. Şüphelinin vermiş olduğu hesap numarasına 250 lira gönderdikten sonra şahısla bir daha irtibat kuramayınca dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise başvurarak şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:01