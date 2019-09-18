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İnternetten sattıkları tüfekleri, otomotiv parçası olarak kargolayan şebekeye polis baskını

Denizli'de bir depoya yapılan baskında 787 adet tüfek ele geçirildi. Şebekenin tüfekleri internet üzerinden sattığı; alıcıya kargoyla ulaştırdıkları ve bu ürünleri otomotiv parçası olarak beyan ettikleri ortaya çıktı.

18.09.2019 10:17

Denizli Sarayköy'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoya baskın yaptı. Ekipler baskında 787 tüfek ele geçirdi.

Tüfeklerin, internet üzerinden satılıp, alıcıya kargoyla ulaştırıldığı, ürün çeşidi olarak da otomotiv parçası diye beyan edildiği ortaya çıktı.

Polis ekipleri, şebekenin Denizli'den Türkiye'nin farklı illerine, silah satışı gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda da Sarayköy ilçesinde bulunan bir depoya, operasyon düzenlendi. Depoda 787 adet, yasa dışı imal edilmiş tüfek ele geçirildi.

Depoda bulunan A.Ö., gözaltına alınırken, tüfeklere el konuldu.

İnternetten sattıkları tüfekleri, otomotiv parçası olarak kargolayan şebekeye polis baskını

Sarayköy, Denizli, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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