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İnternetten sipariş ettiği maske ve dezenfektan yerine sabun ve bitki çayı geldiğini ileri sürdü

Burdurlu esnaf, bir internet sitesi üzerinden sipariş ettiği dezenfektan, maske ve eldiven yerine sıvı sabun ve bitki çayı gönderildiğini iddia etti.

04.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:09

Burdurlu esnaf, bir internet sitesi üzerinden sipariş ettiği dezenfektan, maske ve eldiven yerine sıvı sabun ve bitki çayı gönderildiğini iddia etti.

Kent merkezinde yaşayan esnaf Kazım Salman, sosyal medyada reklamını gördüğü bir internet sitesinden ikişer kutu maske, eldiven ve dezenfektan siparişi verdiğini söyledi.

Salman, kargo firmasına ürünlerin parasını ödedikten sonra açtığı paketten iki şişe sıvı sabun ve bitki çayı çıktığını öne sürdü. Dolandırıldığını iddia eden Salman, sipariş verdiği firmayı Burdur Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına şikayet etti.

Kazım Salman, ürünlerin şeffaf ambalajda gelmesi gerekirken kapalı kutuda geldiğini söyledi.

Hakkını aramak için bütün mercilere şikayette bulunduğunu belirten Salman, "İçinde bulunduğumuz hassas dönemde bu gibi firmalar, internet üzerinden sürekli reklam vererek insanları kandırıyorlar. Ben maske, eldiven, dezenfektan istemiştim onlar alakası olmayan ürünler gönderdiler. Üstelik bu sabun ve çaya 350 lira para aldılar." diye konuştu.

Salman, güvenilir olmayan sitelerden maske ve dezenfektan alışverişi yapılmaması çağrısında bulundu.

İnternetten sipariş ettiği maske ve dezenfektan yerine sabun ve bitki çayı geldiğini ileri sürdü

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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İnternetten sipariş ettiği maske ve dezenfektan yerine sabun ve bitki çayı geldiğini ileri sürdü
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