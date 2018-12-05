İnternetten Tanışıp Evlendiği Kocasına Asansörde Kendini Yumruklayıp Tuzak Kurdu

Avustralya'da, kocasıyla tartışırken sinirlenen kadın, "Sana neler yapacağım göreceksin" deyip daireden çıktı. Bir süre sonra kapıyı çalan polis, Faisal Khan'ı gözaltına aldı. Kamera görüntülerinin peşine düşen genç adam, karısının asansörde kendini yumrukladığı görüntülere ulaştı. Faisal Khan genç kadına dava açmaya ve ülkeden sınır dışı ettirmeye hazırlanıyor.

İNTERNETTE TANIŞTIĞI KADINLA EVLENDİ

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan Faisal Khan, tanışma sitesi aracılığıyla görüşmeye başladığı Faslı Asmae isimli kadınla bir süre sonra evlendi. Ancak hayatının en büyük yanlışını yaptığını yaşadıklarından sonra görebildi.

ÇİFT, EVLİLİKTE SIKINTILAR YAŞAMAYA BAŞLADI

8 aydır evli olan çiftin Nisan ayında evliliğinde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Karısının kendisini Avustralya'da oturma vizesi için kullandığından şüphelenen Faisal, özel bir avukat tuttu.

"SANA NELER YAPACAĞIM GÖRECEKSİN" DEYİP DAİREDEN AYRILDI

8 aylık evliliklerinin neredeyse her ayı tartışma ile geçen ikilinin yaşadıkları sıkıntılar avukata taşınınca olaylar daha da büyüdü. İddialara göre bu duruma sinirlenen genç kadın kocasına "sana neler yapacağımı göreceksin" dedi ve koşarak daireden ayrıldı.

POLİS, GENÇ ADAMI GÖZALTINA ALDI

Bir süre sonra da polis kapıyı çaldı ve Faisal'ı 'şiddet'ten gözaltına aldı.

ŞOKE EDEN KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Süreç boyunca 20 bin dolarlık harcama yapan Faisal hemen kamera görüntülerini bulmak için araştırmalarda bulundu ve şoke eden görüntülere ulaştı.

GENÇ KADIN, ASANSÖRDE KENDİ KENDİNİ YUMRUKLADI

Ele geçirilen görüntülerde genç kadın asansöre binerken görülüyordu. Kısa bir süre sonra ise genç kadın kendi kendini yumruklamaya başlıyordu. Yumrukladıktan sonra da asansörden koşarak uzaklaşıyordu. Olayın ardından genç kadının polise gittiği ve fiziksel şiddete maruz kaldığını açıkladığı belirtildi.

DAVA AÇACAK

Faisal Khan ise genç kadına dava açmaya ve ülkeden sınır dışı ettirmeye hazırlanıyor.