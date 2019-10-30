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İnternetten tanıştığı kadını boğarak öldürdü! Savunması pes dedirtti

Muğla Fethiye'de internetten tanıştığı kadınla villada alkol içen adam, alkolün etkisiyle kadını boğarak öldürdü. Olay sonrası İstanbul'a gelen şahıs, polise teslim oldu. Polise verdiği ifadesinde ise, "Aramızda tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışmamız kavgaya dönüştü. Sinirlerime hakim olamayıp, boğazını sıkarak, öldürdüm." dedi.

30.10.2019 14:45

Fethiye ilçesinde Hasan Aydın (36), villasında birlikte alkol aldığı kadın arkadaşı Asena Ercan'ı (27) elleriyle boğarak öldürdü. Hasan Aydın, olayın ardından gittiği İstanbul'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti.

ALKOL İÇERKEN TARTIŞTILAR

Olay, 28 Ekim gecesi Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İnternet üzerinden tatilcilere villa kiralama işi ile uğraşan Hasan Aydın, ilçede yaşamak için villa arayan Asena Ercan ile tanışıp, arkadaş oldu. İstanbul'dan ilçeye gelen Asena Ercan, Hasan Aydın ile birlikte villada alkol almaya başladı. Bir süre sonra Ercan ve Aydın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Aydın, genç kadını elleriyle boğarak öldürdü.

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

Olayın ardından Hasan Aydın, İstanbul'a gitti. Aydın, dün Maltepe Polis Merkezi'ne giderek, Asena Ercan'ı elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Hasan A.'nın polise verdiği ifadesinde, "İstanbul'dan gelen kadın arkadaşım Asena ile kaldığım villada 28 Ekim gecesi içki içtik. Aramızda tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışmamız kavgaya dönüştü. Sinirlerime hakim olamayıp, boğazını sıkarak, öldürdüm. Ardından da İstanbul'a geldim" dedi.

VİLLADA CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine polis, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Hasan A.'nın Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık mevkisindeki villasına giden jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde ikinci katta Asena Ercan'ın cesediyle karşılaştı. Herhangi bir iş yapmadığı belirtilen Asena Ercan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İnternetten tanıştığı kadını boğarak öldürdü! Savunması pes dedirtti

İstanbul, Fethiye, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (8)
ASABİ:TÜRKİYEDE DOĞDUMU YA ZENGİN DOĞACAKSIN YADA BİR YOLUNU? BULUP MEMUR OLACAKSIN 3600 EK GÖSTERGEYLE MEMUR ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİNE BİR KIYAK DAHA GELİYOR NORMAL İŞÇİLERE VE EMEKLİLERİNE İSE HAVA GAZI . . . OY ZAMANI GELDİĞİNDE BİZDE SANDIKLARDA BU AYRIMCILIĞA KARŞI TAVRIMIZI ORTAYA KOYACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN.
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AAA:asaleti kişiliği yaşamını soran yokki. . . kadınlara yakışıklı olsun yeter gerisi boş
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DİYARBAKIRLI:içki bütün kötülüklerin anasıdır içki yüzünden nice trafik kazası ve cinayetler işleniyor nice ailenin rızkı içkiye harcanıp mutsuzluğa sebep oluyor
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ADA:İkiside hak ettikleri yerde
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MÜFİT:Adam henüz hak ettiği yerde değil insan katledenin cezası hapiste otel hayatı yaşamak değildir.
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12 0
GERCEK:su testisi su yolunda kırılır. . .
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ÖZDEN:Gepegenç kızı öldürmüş katil. Böyle bir şey olabilir mi. Kimbilir kimin, hangi ana babanın yavrusu ve biriciği. Allah rahmet eylesin. Ah bu kötü dünya ve katiller. Cehennem azabı hem bu dünyada hem de ahirette.
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PAHALI İNSAN:ucuz insanlar ucuz hayatlar. .
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