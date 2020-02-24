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İnternetten telefon dolandırıcılığına 4 yıl hapis cezası

Kayseri'de internette satışa çıkardığı cep telefonlarının parasını alıp telefonları göndermeyen şahsa, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis ve bin 900 TL adli para cezası verildi.

24.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:52İnternetten telefon dolandırıcılığına 4 yıl hapis cezası
'de internette satışa çıkardığı cep telefonlarının parasını alıp telefonları göndermeyen şahsa, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis ve bin 900 TL adli para cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık S.Ş. ve tutuksuz sanık N.Y. SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Mahkemede kendini savunan S.Ş., üzerine atılı suçu kabul ederek, "İnternetten cep telefonu siparişi verip sattığı telefonları göndermeyerek paraları alıyordum" dedi. Tutuksuz sanık N.Y. ise, üzerine atılı olan suçu kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık S.Ş.'ye 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis ve bin 900 TL adli para cezası verirken, tutuksuz sanık N.Y.'nin ise beraatına hükmetti. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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