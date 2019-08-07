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İnterpol tarafından aranan cip Kilis'te bulundu

İnterpol tarafından aranan cip, Kilis'te bulundu.

07.08.2019 15:01 İnterpol tarafından aranan cip Kilis'te bulundu
İnterpol tarafından aranan cip, Kilis'te bulundu.
Alınan bilgiye göre, Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden lüks araç geçirileceği bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Çobanbey Sınır Kapısı'nda önlem alan ekipler, yabancı uyruklu M.B. (25) idaresindeki Romanya plakalı aracı durdurdu.
Yapılan incelemede aracın Romanya'dan 5 yıl önce çalındığı ve İnterpol tarafından arandığı belirlendi.
Olayla ilgili sürücü M.B. gözaltına alındı.
Bu arada aracın Romanya'daki sahibine ulaşıldığı ve teslimat için Türkiye'ye davet edildiği öğrenildi.

Romanya, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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