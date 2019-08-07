Haberler» 3. Sayfa» Haber

Interpol'ün aradığı cip, Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi

Interpol'ün aradığı cip, Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildiKİLİS - Interpol tarafından aranan yabancı plakalı cip, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi.

07.08.2019 13:30
Interpol'ün aradığı cip, Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi
Interpol'ün aradığı cip, Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi
KİLİS - Interpol tarafından aranan yabancı plakalı cip, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 110 bin lira değerindeki Romanya plakalı cipi Türkiye'den Suriye'ye götürmek isteyen kişiyi gözaltına aldı. Aracın sorgulamasında Romanya'dan 5 yıl önce çalınarak Türkiye'ye sokulduğu, aynı zamanda Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı.
Jandarma araştırmayı çok yönlü olarak sürdürürken, cipin sahibinin Türkiye'ye davet edilerek aracının teslim edileceği öğrenildi.

Elbeyli, Suriye, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:40   Beykoz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
13:30   Interpol'ün aradığı cip, Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi
13:29   Yangında mahsur kalan öğrenci, demir korkuluk kırılarak kurtarıldı
13:24   Genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu
13:17   Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kamerada
13:13   Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı
13:11   Kamışlı'da bombalı saldırıda 3 çocuk öldü