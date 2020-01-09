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Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı kişi, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Suriye sınırında yakalandı.

09.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:47

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan vatandaşı kişi, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te, sınırında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

MİT ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye-Suriye sınırında düzenledikleri operasyonla teröristi gözaltına aldı.

INTERPOL ARIYORDU

Kimlik kontrollerinde teröristin, Danimarka vatandaşı Y.A. olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı

Danimarka, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


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