03.07.2019 15:55
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Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı kadınlar tutuklandı

Interpol tarafından aranırken Suriye sınırdaki Şanlıurfa'ın Akçakale ilçesinde yakalanan DEAŞ üyesi Rusya uyruklu B.I. ve F.B., çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı.

Interpol tarafından aranırken Suriye sınırdaki Şanlıurfa'ın Akçakale ilçesinde yakalanan DEAŞ üyesi Rusya uyruklu B.I. ve F.B., çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki devriye görevi sırasında Türkiye tarafına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kadını yanlarındaki 9 çocukla yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kadınların sorgusunda, Interpol tarafından aranan DEAŞ üyesi B.I. ve F.B. oldukları belirlendi. Eşlerinin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısında öldüğünü söyleyen kadınlar, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Karar sonrası B.I. ile F.B. kucaklarındaki 2 bebekle birlikte cezaevine gönderilirken, diğer 7 çocuğun ise Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğündeki çocuk yuvasına yerleştirildiği belirtildi.
(İHA) Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı kadınlar tutuklandı
Kaynak: İHA
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