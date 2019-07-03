03.07.2019 12:58
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Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı

Interpol

INTERPOL tarafından aranan, terör örgütü DEAŞ üyesi, Rusya uyruklu 2 kadın, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 9 çocukla yakalandı.

INTERPOL tarafından aranan, terör örgütü DEAŞ üyesi, Rusya uyruklu 2 kadın, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 9 çocukla yakalandı. Suriye'de eşlerinin ölmesinin ardından sınırı geçtiklerini söyleyen kadınlar, adliyeye sevk edildi.
Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki devriye görevi sırasında, Türkiye tarafına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kadını, yanlarındaki 9 çocukla yakalayarak, gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kadınların, yapılan sorgulamalarında, Interpol tarafından aranan, DEAŞ üyesi, Rus B.I. ve F.B. olduğu belirlendi. Eşlerinin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısında öldüğünü söyleyen kadınlar, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Akçakale, Suriye, Güncel

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