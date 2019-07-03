03.07.2019 16:59
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Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı

Interpol tarafından aranan, DEAŞ üyesi, Rusya uyruklu 2 kadın, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 9 çocukla yakalandı. Suriye'de eşlerinin ölmesinin ardından sınırı geçtiklerini söyleyen kadınlar, adliyeye sevk edildi.

Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki devriye görevi sırasında, Türkiye tarafına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kadını, yanlarındaki 9 çocukla yakalayarak, gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kadınların, yapılan sorgulamalarında, Interpol tarafından aranan, DEAŞ üyesi, Rus B.I. ve F.B. olduğu belirlendi. Eşlerinin, Suriye'de DEAŞ'a yönelik hava saldırısında öldüğünü söyleyen kadınlar, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

KADINLAR TUTUKLANDI

B.I. ve F.B., çıkarıldıkları mahkemede terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı. Karar sonrası B.I. ile F.B., kucaklarındaki 2 bebekle birlikte cezaevine konulurken, diğer 7 çocuğun ise Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki çocuk yuvasına yerleştirileceği belirtildi.

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı
Akçakale, Suriye, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (4)
ADSIZ ASLAN: ALLAH AŞKINA ALMAYIN ÜLKEYE GERİ GÖNDERİN. . .
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KRALEX: TERÖRİST ARARSANIZ DÜNYADAKİ BÜTÜN TERÖRİSLER TÜRKİYEDE DİR COK GÜVENLİ Bİ ÜLKEYİZ
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ANALİST: Savaşın ortasında 9 çocukla orada ne işleri vardı işledikleri insanlık suçu düzeyindeki vahşetlerini de saymıyorum.O ortamda bile akıları uçkuruklarında.Şimdi de kendi ülkelerine gitmek dururken buraya gelip bize yük oluyorlar.Çocuklarının hayatı ve geleceğini karartılar yazık değil mi o küçücük çocuklara
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LEGOLAS: BU HAYATTA NEYİN DOĞRU NEYİN YANLIŞ OLDUĞUNU ANLAMAK ÇOK ZOR KALPLERİ BİLEN SADECE TEK VE YEK OLAN ALLAHU TEALADIR. RABBİM SENIN RAZI OLDUĞUN İNSANLARDAN EYLE SANA VE RASULUNE İNANANLARDAN İNŞALLAH. . . . . .
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