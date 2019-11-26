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Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu DEAŞ üyesi, yanında 1 kadın ve 3 çocukla Kilis'te yakalandı.

26.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:34Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu DEAŞ üyesi, yanında 1 kadın ve 3 çocukla 'te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İnanlı köyü sınır hattından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişi ile yanlarındaki 3 çocuk, 1'inci Hudut Alayı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. 3'ü çocuk 5 kişi jandarmaya teslim edildi. Yakalananların Özbekistan uyruklu B.U. isimli kadın ile Kazakistan uyruklu A.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerden DEAŞ terör örgütü üyesi olan A.A.'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. B.U. ile 3 çocuk İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS

Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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