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İNTES Başkanı Koloğlu'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek Açıklaması

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede devletin tüm adımları hızlı şekilde attığını belirterek, "Devletimiz, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma hayatı için son derece kıymetli tedbir...

25.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:54
İNTES Başkanı Koloğlu'dan
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede devletin tüm adımları hızlı şekilde attığını belirterek, "Devletimiz, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma hayatı için son derece kıymetli tedbir ve teşvikleri içeren düzenlemeleri de ivedilikle hayata geçirdi." ifadelerini kullandı.
Koloğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile çalışma hayatına yönelik alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan paketin önemine değinen Koloğlu, şunları kaydetti:
"Salgınla mücadele için tüm adımları hızlı bir şekilde devreye sokan devletimiz bu kapsamda çalışma hayatı için son derece kıymetli tedbir ve teşvikleri içeren düzenlemeleri de ivedilikle hayata geçirdi. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemlerin her zamankinden daha değerli olduğu bu süreçte koronavirüsün çalışma hayatına dönük olumsuz etkilerini en aza indirmek için hayata geçirilecek teşvikleri çok değerli buluyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin düzenleme işçi ve işvereni koruyacak çok önemli bir adımdır. Kısa çalışma ödeneği başvurularının hızlı sonuçlandırılması süreci herkes için takip edilebilir hale getirecektir."
Kamu, özel sektör, işçi ve işveren kesimi dahil herkesin gayesinin Türkiye'nin bu zorlu süreci her manada en az zararla atlatması olduğunu vurgulayan Koloğlu, "Çalışma hayatının tüm aktörleri olarak öncelikli hedefimiz istihdamın korunmasıdır. Topyekun yürüttüğümüz bu mücadelede atılan her adım, hayata geçirilen her tedbir çok kıymetlidir. Diliyor ve inanıyorum ki bir ve beraber olmanın her zaman en güzel örneğini sergileyen milletimiz, bu salgının etkilerinin de üstesinden birlikte gelecektir. İşçi , işveren ve devletimiz aynı gemide bu fırtınayı birlikte atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, İşçi, Ekonomi

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