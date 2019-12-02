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İNTES'in fidanları 'geleceğe nefes' olacak

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ağaçlandırma seferberliği 'Geleceğe Nefes' kapsamında yaklaşık 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.

02.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:42İNTES'in fidanları 'geleceğe nefes' olacak
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ağaçlandırma seferberliği 'Geleceğe Nefes' kapsamında yaklaşık 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Ankara Gölbaşı'ndaki İNTES Hatıra Ormanı'ndaki dikim törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, İNTES Başkanı Celal Koloğlu ve sendika üyeleri katıldı.
Koloğlu, sendika olarak ağaçlandırma ve erozyonu önleme kampanyasına destek için düzenledikleri toplantılarda plaket takdimi yerine fidan diktiklerini belirtti.
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde İNTES Hatıra Ormanı'nda ağaçlandırma çalışmaları yürütüldüğünü ifade eden Koloğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sendikamıza tahsis edilen bu güzel ormanımızda 2016'dan bu yana ağaçlandırma çalışmaları yapmaktayız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm geleneksel yemekler, seminerler ve toplantılarda bakanlar, bürokratlar ve katılımcılarımızın her birinin adına dikilen ağaçlar, İNTES Hatıra Ormanı'nın bir armağanı olarak büyümeye devam etmektedir." dedi.
Koloğlu, Bakanlık tarafından yürütülen 'Geleceğe Nefes' seferberliğine destek vermekten mutluluk duyduklarını da kaydetti.
Törende, Özkaldı ve Koloğlu ilk fidanı toprakla buluşturdu.

Geleceğe Nefes, Güncel

Kaynak: AA

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