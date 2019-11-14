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İntibak beklentisi hayata geçerse emekli maaşları her ay yapılacak fark ödemesi ile eşitlenecek

Emekliler gözünü gelecek günlerde yapılacak KPDK toplantısına çevirdi. SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri gibi memur emeklileri de intibak beklentisi taşıyor. KPDK'ya taşınacak intibak hayata geçerse, aynı unvan ya da görevden emekli olanların emekli maaşı her ay yapılacak fark ödemesi ile eşitlenecek.

14.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:59

Milyonlarca SSK emeklisi ve Bağ- Kur emeklisi gibi memur emeklileri de intibak beklentisi taşıyor. emeklileri, maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor.

GÖZLER TOPLANTIDA

Konu, Memur-Sen konfederasyonunun geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeye taşıdığı talepler arasında yer alıyordu. Ancak çözüme kavuşmadı. Memur emeklilerini heyecanlandıran bu talep, önümüzdeki günlerde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının gündemine gelecek. Bu nedenle memur emeklilerinin gözü şimdiden KPDK toplantısına çevrildi.

SSK'LIYA DA YARAR

Eğer anlaşma sağlanırsa, kamudan aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. Maaşı düşük kalanlar, her ay ilave ödeme alacak. Bu talebin hayata geçmesinin, intibak bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği, gelirlerinin yükselebileceği belirtiliyor. KPDK toplantısının Aralık ayında yapılması bekleniyor.

BU TALEPLER DE MASAYA GELİYOR

Toplu sözleşmede karara bağlanmayan talepler, KPDK'ya taşınacak. KPDK'da ele alınacak talepler arasında; emekliler için aile yardımı, yaş sınırı olmaksızın toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma, kamu eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli faydalanma, yaşı bekleyenlerin Genel Sağlık Sigortası kapsamında olması da var.

İntibak beklentisi hayata geçerse emekli maaşları her ay yapılacak fark ödemesi ile eşitlenecek

Memur Sen, Bağ Kur, Memur, Ekonomi, Güncel


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