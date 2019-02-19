19 Şubat 2019, 17:16
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İntihar Eden Asayiş Şube Müdürü Toprağa Verildi

İntihar eden Asayiş Şube Müdürü toprağa verildiANKARA - Hatay'da intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, memleketi Ankara'da Karşıyaka Cami'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

İntihar eden Asayiş Şube Müdürü toprağa verildi

ANKARA - Hatay'da intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, memleketi Ankara'da Karşıyaka Cami'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Hatay'da, 17 Şubat'ta makamında beylik tabancası ile intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, bugün Karşıyaka Cami'nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazede, intihar eden Asayiş Şube Müdürü'nün kardeşi fenalık geçirdi. Cenaze namazına Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, şube müdürleri ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak katıldı. Karşıyaka
Kaynak: İHA


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