İntihar eden Asayiş Şube Müdürü toprağa verildi
ANKARA - Hatay
'da intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş
, memleketi Ankara
'da Karşıyaka
Cami'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Hatay'da, 17 Şubat'ta makamında beylik tabancası ile intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, bugün Karşıyaka Cami'nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.Cenazede, intihar eden Asayiş Şube Müdürü'nün kardeşi fenalık geçirdi. Cenaze namazına Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz
, şube müdürleri ve Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak
katıldı.
Karşıyaka
Kaynak: İHA