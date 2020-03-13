İNTİHAR EDEN CİNAYET ZANLISI İZ TAKİP KÖPEKLERİ TARAFINDAN BULUNDU
İNTİHAR EDEN CİNAYET ZANLISI İZ TAKİP KÖPEKLERİ TARAFINDAN BULUNDU (havadan ek görüntü)
13.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:49
İNTİHAR EDEN CİNAYET ZANLISI İZ TAKİP KÖPEKLERİ TARAFINDAN BULUNDU (havadan ek görüntü)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İNTİHAR EDEN CİNAYET ZANLISI İZ TAKİP KÖPEKLERİ TARAFINDAN BULUNDU
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi