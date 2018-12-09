- İntihar eden dans şampiyonunun arkadaşlarının hüzünlü bekleyişi Adana
'da bir dans programına katıldıktan sonra 4. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Demir
'in cenazesini Bodrum
'dan gelecek olan babasının alacağı öğrenildiCem Demir'in arkadaşları da adli tıp önünde bekleyişlerini sürdürüyor
ADANA - Adana'da bir dans programına katıldıktan sonra 4. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Demir'in cenazesini Bodrum'dan gelecek olan babasının alacağı öğrenildi. Arkadaşları da adli tıp önünde beklemeye devam ediyor. Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova
ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ünce katından beton zemine düşen ve daha sonra "Babama iyi bakın hala ondan harçlık alarak yaşıyorum" diyerek intihar ettiği ortaya çıkan Türkiye
Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD
'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in Adana Adli tıp kurumundaki otopsisi tamamlandı.Demir'in arkadaşları adli tıp önünde hüzünlü bekleyişlerini sürdürüyor.Cenaze ise Bodrum'dan uçakla gelecek olan Demir'in babasına teslim edilecek.
Adli Tıp,Adana
09 Aralık 2018 Pazar 12:34