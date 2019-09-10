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İntihar eden doktor mal varlığını çocuk esirgeme kurumuna bağışladı

Erzurum Atatürk Ünivresitsi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde görevli 30 yaşındaki Dr. Emre Bakırlı, nöbette yüksek dozda ilaç almak suretiyle hayatına son verdi.

10.09.2019 12:17 İntihar eden doktor mal varlığını çocuk esirgeme kurumuna bağışladı

Erzurum Atatürk Ünivresitsi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde görevli 30 yaşındaki Dr. Emre Bakırlı, nöbette yüksek dozda ilaç almak suretiyle hayatına son verdi. İntihar eden doktorun bıraktığı notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını ve mal varlığını da çocuk esirgeme kurumuna bağışladığını belirtti.
Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisi hekimlerinden Araştırma Görevlisi Dr. Emre Bakırlı bu gece saatlerinde yüksek dozda ilaç almak suretiyle intihar ettiği savcılık tarafından yapılan ilk incelemeler neticesinde tespit edilmiş, kesin sonucun yapılan otopsinin ardından açıklanacağı bildirilmiştir. Bu gece saatlerinde Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesi genel cerrahi servisinde nöbetçi olan Kıdemli Arş. Gör. Dr. Emre Bakırlı sabah saatlerinde nöbetçi hekim odasında çalışanlar tarafından ölü olarak bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın üzerinden bir intihar notu çıktığı bilgisi savcılık tarafından paylaşılmıştır denildi.
Dr. Emre Bakırlı'nın bıraktığı notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını mal varlığının da çocuk esirgeme kurumuna bağışladığını belirtti.
Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Dr. Emre Bakırlı'nın Konyalı olduğu ve ailesine bilgi verildiği belirtildi.



Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: DHA

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