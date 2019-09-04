Haberler» Güncel» Haber

İntihar eden fatma ve bebeği aybüke için duygusal paylaşım (3)

ACILI BABA KONUŞTUSamsun'da eşi ihtihar eden 1 aylık kızı da beşiğinde ölü olarak bulunan Tarık B., "Dün eşimi saat 15.00 gibi telefonla aradım ulaşamadım. Saat 18.00 gibi şüphelenip eve geldiğimizde eşimi ve çocuğumu bu şekilde buldum.

04.09.2019 19:11 İntihar eden fatma ve bebeği aybüke için duygusal paylaşım (3)

ACILI BABA KONUŞTU
Samsun'da eşi ihtihar eden 1 aylık kızı da beşiğinde ölü olarak bulunan Tarık B., "Dün eşimi saat 15.00 gibi telefonla aradım ulaşamadım. Saat 18.00 gibi şüphelenip eve geldiğimizde eşimi ve çocuğumu bu şekilde buldum. Muhtemel eşim emzirdikten sonra veya emzirirken çocuk kusmuğunda boğuldu. Muhtemel çocuğu öyle gördükten sonra kendi canına kaydı. Kaldıramadı, demek ki o anki şokla, ruh haliyle. Otopsiden çıkan sonuca göre çocuğun ölümünün nasıl olduğu ortaya çıkaracak. Kriminal incelemede 'fiziksel veya herhangi bir cisimle boğma emaresi yok' denildi. Denizde nasıl boğulma olur çocuğun durumu da oydu. 2018 yılı Temmuz ayında evlenmiştik" dedi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:11   Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü
01:10   Alman ThyssenKrupp, kurucusu olduğu DAX endeksinden çıkarılıyor
00:58   Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı
00:58   Mursi'nin oğlu Abdullah kalp krizinden vefat etti
00:56   İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi
00:52   İzmir'de okulda yangın
00:46   Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu