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İntihar eden kişide covid 19 tespit edilince karantinaya alınanların testleri negatif çıktı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, kendini iple asarak intihar eden Nihat Ş.'nin (45) otopsisinde Covid-19 virüsüne rastlanması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alınan 52 kişinin yapılan testleri negatif çıktı.

15.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:07
İntihar eden kişide covid 19 tespit edilince karantinaya alınanların testleri negatif çıktı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, kendini iple asarak intihar eden Nihat Ş.'nin (45) otopsisinde Covid-19 virüsüne rastlanması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alınan 52 kişinin yapılan testleri negatif çıktı. Karantina süreleri dolan 52 kişi arasında yer alan sağlık ve savcılık çalışanları ile polisler görevlerine döndü.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan kömür işçisi Nihat Ş., geçen mart ayında, inşaat halindeki binasında, kendini iple astı. Nihat Ş.'nin cansız bedeni savcılık, polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopside Nihat Ş.'nin Covid-19 virüsü taşıdığı saptandı. Nihat Ş.'ye koronavirüs tedbirleriyle toprağa verilirken, Tavşanlı Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü harekete geçerek, Nihat Ş.'nin ailesi ile yakınları ve iş arkadaşları ile olaya müdahale eden savcılık, polis ve sağlık personellerinin de aralarında bulunduğu 52 kişinin evlerinde karantinaya alınmasına karar verdi.Düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilen 52 kişinin 14 günlük karantina süreleri doldu. Yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. 52 kişi arasında yer alan polis, savcılık ve sağlık görevlileri, görevlerine döndü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Tavşanlı, Güncel
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