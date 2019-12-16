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İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti

ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın terasına çıkan A.K. (21) intihara kalkıştı.

16.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:44İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti

ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın terasına çıkan A.K. (21) intihara kalkıştı. A.K., polis ekiplerince ikna edilip, indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K., caddedeki 5 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı. A.K.'yi görenler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Terasa çıkan polisler ise yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından A.K.'yi inmeye ikna etti. eşliğindeki ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen A.K. yapılan kontrollerin ardından emniyete götürüldü.



Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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