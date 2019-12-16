Haberler » Güncel » İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti - Haber

İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti

ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın terasına çıkan A.K. (21) intihara kalkıştı.

16.12.2019 23:31 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:31İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti

ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın terasına çıkan A.K. (21) intihara kalkıştı. A.K., polis ekiplerince ikna edilip, indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K., caddedeki 5 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı. A.K.'yi görenler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Terasa çıkan polisler ise yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından A.K.'yi inmeye ikna etti. eşliğindeki ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen A.K. yapılan kontrollerin ardından emniyete götürüldü.



Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00 Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını konserle kutladı - Haber
00:54 "İsrail, doğal gaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır" iddiası - Haber
00:52 Libya'da 5 şehir, Trablus'u savunmak için Hafter'e karşı seferberlik ilan etti - Haber
00:50 ABD Başkanı Trump: "Küreselciler para kaybetmemizi istiyor" - Haber
00:43 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den İtalyan basınına eleştiri - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
17.12.2019 01:08:27