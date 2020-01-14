İntihar ettiği söylenen Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeri tespit edildi

Çiftlik Bank adı altında binlerce insanı dolandırarak milyonlarca lirayla ortadan kaybolan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın 'ın Ukrayna'da intihar ettiğine yönelik haberler basına servis edilmişti. Peşine düşenlerden kurtulmak için böyle bir yalanı servis ettiren Mehmet Aydın, Çiftlik Bank mağdurlarının tuttuğu özel dedektifler tarafından bulundu.

BREZİLYA, PARAGUAY, URUGUAY ÜÇGENİNDE DOLAŞIYOR

Dedektif Mehmet Uzuner'in yaptığı çalışmalar sonucu Aydın'ın Brezilya 'da olduğu ortaya çıktı. Aydın'ın Brezilya, Paraguay, Uruguay üçgeninde dolaştığı belirlendi.

TUTUKLU YARGILANAN SANIK KALMADI

Çiftlik Bank Davası, Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Mehmet Aydın'ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı. 18 örgüt yöneticisi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan ikişer yıldan altışar yıla, 'bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, 'ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.