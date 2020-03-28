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İntihar girişimi için çıktığı kayalıklardan güçlükle indirildi

SİVAS'ta eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kayalıklara çıkan S.K. (34) intihara kalkıştı.

28.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:12
İntihar girişimi için çıktığı kayalıklardan güçlükle indirildi

SİVAS'ta eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kayalıklara çıkan S.K. (34) intihara kalkıştı. İsteği üzerine eşinin bölgeye getirilmesiyle ikna edilen S.K.'yi polis ekipleri uçurum kenarından güçlükle indirdi.

Sivas 'ta, eşi T.K. ile problemler yaşayan S.K., akşam saatlerinde Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı. Sıklıkla intihar girişimlerinin yaşandığı kayalıkların ucunda bir kişi olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Eşinin evi terk ettiğini ileri süren S.K.'yi polis ekipleri ikna etmek için yoğun çaba gösterdi. Bir türlü ikna olmayan S.K., eşinin getirilmesini istedi. Polis ekipleri S.K.'nin eşi T.K.'yi ekip aracı ile bulunduğu yerden alarak kayalıklara getirdi. Tel örgülerin ardından seslenen T.K., "İşte geldim, gel artık burada konuşalım" diyerek eşini ikna etmeye çalıştı. Bir süre daha kayalıkların ucunda oturan S.K. polislerin çabasıyla ikna olarak intihardan vazgeçti.

GÜÇLÜKLE İNDİRİLDİ

Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından ikna edilen S.K. yaşadığı bitkinlik sonucu yere yığıldı. Tel örgülerle kaplı uçurum kenarındaki arada bir süre kendine gelmesi beklenen S.K., polis ekiplerinin zorlu bir mücadelesi ile indirildi. Ekipler, önü tel örgülerle kaplı ve yan tarafı uçurum olan bölgede aydınlatma ışıkları yardımı ile yürümekte zorlanan S.K.'yi düşmemesi için tutarak hareket ettirdi. Kritik bölgeden bitkin halde çıkarılan S.K. tedavi için olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Sivas, Güncel

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