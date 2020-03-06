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İntihar girişiminde bulunan genç kızı belediye başkanı vazgeçirdi

Diyarbakır'da genç kız, evlerinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

06.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:59İntihar girişiminde bulunan genç kızı belediye başkanı vazgeçirdi
'da genç kız, evlerinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada olay yerinden geçen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, genç kızla konuşup intihar etmekten vazgeçirdi.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 7'nci kattaki evlerinin balkonuna çıkan genç kız, intihar girişiminde bulundu. Bu sırada olay yerinden geçen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, genç kızın balkona çıktığı eve giderek kendisi ile bir süre görüştü. kızı vazgeçiren Beyoğlu, kendisine destek sözü verdi. Genç kız, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Genç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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6.03.2020 19:17:30